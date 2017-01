Laat 2017 niet de verlatenheid van schier hysterie zijn

Ik zou hem zoveel willen zeggen. Dat mijn wens voor 2017 is dat hij vreedzaam mag sterven, want de kaars in zijn hoofd is al lang uitgeblazen.

Door Hind Fraihi, onderzoeksjournaliste

Wat overblijft, zijn slierten van rook die er ooit was. Van een verscholen intelligentie in een vitale man. Scherp van geest onder soms een laag van stilte.

Jong doofde hij langzaam uit, opgeslorpt door een doolhof van dementie. Hij is weg, maar zijn lichaam is er. Alleen daardoor leeft hij nog. Mag hij willens nillens ademen. Moeten dus. De vrijheid om te leven die zijn zelf of ziel als onnuttig beschouwt. Het is een vrijheid te veel.

Ik zou hem willen zeggen dat ik bang ben. Niet voor de angst voor terreur of de terreur van angst. Maar bang voor vrijheid, van dat soort dat te veel is, waarmee gretig gemorst wordt. De vrijheid om te verspillen: overproductie van overbodige dingen die Moeder Natuur minachtend opzijzet als een figurant van het universum.

We zetten haar prompt op de bank. Ze moet maar wachten tot we ons ding doen, opdat we zelf uitgeput op de bank belanden. Bij de dokter voor een papiertje. Het is inmiddels een hele stapel. Overdiagnosticering die niet beschrijft maar voorschrijft om de mens te medicaliseren. Een pil om het leven naar je hand te zetten. Controle, het is vrijheid. Een doorgeslagen manie voor maakbaarheid die zogenaamde onvolkomenheden wegslikt.

Oneffenheden. Volgens sommigen zitten die in een bruine tint. Volgens anderen toeven ze in godslasterlijke discotheken.

Onvolkomenheden. We werken ze weg met botox of boerka. Het is de vrijheid van keuze voor een keurslijf. Beperkende vrijheid als lyrische bezinging van wat louter een mogelijkheid is uit een assortiment. Het is de verheffing van het triviale in de plaats van intrinsieke waarde. Het Zijn, gewoon zijn. Is het de drift naar perfectie waarin de vernietiging van onszelf schuilt? Van de wereld. De gooi naar perfectie die onmiskenbaar ontaardt in beschadiging.

Wat als onaf wordt aanzien, moet maar opgeruimd worden, al is het met woorden. Vrijheid van mening als handlanger van verbaal geweld. Over, het is erover. Vrijheid die verabsoluteerd wordt. Het is een vernietigende keuze maar een zelfgemaakte keuze. Dat is onze vrijheid. Een niemandlandse groothandel met een collectieve tranerigheid en een mediahetze als tussenstation voor de volgende nieuwshype. De verlatenheid van schier hysterie, laat dat 2017 niet zijn.

Dit wil ik hem zeggen. En veel meer. Maar het zijn woorden die verdwijnen in een uitgestorven blik die zo nu en dan heel even opleeft bij het zien van een gebit. Hoe hij met een zekere zachtheid in zijn vaste hand de mondspiegel nam om rustig te kijken, eens te schrapen met het haakje. Als de uil van Minerva boog hij over een donker hol. Hij legde mensen vakkundig het zwijgen op.

Het was evenwicht in een witte jas. Tussen doen en laten. Handelen met zachte vastheid. Zorg met weerbaarheid. Poken met precisie. Zeggen wat telt. Beheersing. Vrijheid is een grote discipline.