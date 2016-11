Laat Trump maar komen

Is de heiligverklaring van Obama wel gerechtvaardigd?

Hind Fraihi is onderzoeksjournaliste

Zijn opvolger is een onbetrouwbare schertsfiguur die hele bevolkingsgroepen tegen zich in het harnas jaagt met beledigende uitspraken. Zijn voorganger stortte de wereld in een bloedige en uitdijende oorlog op zoek naar onbestaande ‘weapons of mass destruction’. Vergeleken met hen kwam de coole, relaxte, steeds glimlachende en retorisch begaafde president Barack Obama goed uit de verf. En toegegeven, op het vlak van een aantal zaken (de klimaatopwarming, het nucleaire akkoord met Iran, Obamacare) heeft hij een krasje in het oppervlak van de geschiedenis gemaakt.

Maar rechtvaardigt zijn internationale beleid de heiligverklaringen in de media? Heeft hij de Nobelprijs voor de Vrede die hij in 2009, amper één jaar na zijn verkiezing, won voor zijn ‘buitengewone inspanningen om de internationale diplomatie en de samenwerking tussen mensen te bevorderen’, wel verdiend? Of valt de kreet ‘Yes we can!’ toch een beetje pover uit?

Obama heeft de omstreden gevangenis voor vermeende jihadi’s op Guantanamo niet gesloten. De oorlogsmachine draait nog steeds op volle toeren. Er zijn minder ‘boots on the ground’ in Irak en Afghanistan, maar de drones slaan wel nog toe. De collateral damage loopt op. Volgens de Britse mensenrechtenorganisatie Reprieve vielen tijdens acht jaar Obama al minstens 4.000 doden bij droneaanvallen, onder wie honderden burgers en kinderen.

Obama is ook de president tijdens wiens regering voor 115 miljard dollar aan wapens aan Saoedi-Arabië werd verkocht. Vliegtuigen, tanks, bommen en kogels die het Saoedische regime gebruikt om zijn ‘koude oorlog’ met Iran uit te vechten in Jemen, een van de armste landen in het Midden-Oosten. Die door het Westen grotendeels genegeerde oorlog kostte inmiddels aan duizenden mensen het leven en dreef miljoenen op de vlucht.

Voor de Arabische wereld is Obama een tijdbom. Eentje met een charmante glimlach, maar toch dodelijk.

En dan zijn er nog Egypte, Syrië en Libië. De Arabische wereld heeft weinig redenen om Barack Obama als een van de grootste presidenten uit de recente geschiedenis te zien. Voor hen is hij meer een tijdbom. Eentje met een charmante glimlach. Maar toch evenzeer dodelijk.

Maar Obama is geen George W. Bush, geen Donald J Trump. Hij was iets tussenin, better than worse en daar namen progressieven genoegen mee. Zo houden ze een verfoeilijke stilstand der lage middelmaat in stand. De dans van inertie.

Maar wat willen we? Tussen oorlogshitsers en xenofobe pussygrabbers wordt het goede gedevalueerd. De kwalijke gevolgen van Obama’s bewierookte erfenis worden zalig verklaard. Hij was nog niet zo slecht. Dus goed (genoeg). Het is een gevaarlijke tendens waarachter een gebrekkig moreel kompas schuilt. Ondertussen kijken we halsreikend uit naar de volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen. Michelle for president, om het ondenkbare meteen weg te denken. Om weg te zakken in het drijfzand van de schijnbare verbetering.

Sommigen zijn meesterlijk in het ont-denken van wat niet bij hun wereldbeeld past. En dat noemt zich dan ruimdenkend. Progressief. Wereldburger. Links.

Wie een ander ontdenkt , ontburgert hem en is verrast om zijn stemkeuze. De verklaring voor die keuze wordt dan naarstig gezocht in sociologische parameters. Maar geen poging tot rangschikking kan op tegen een morele dwaling die een neiging naar arrogantie heeft.

Dus laat Trump maar komen. Als we zo de mist rond de schijnbare vooruitgang doen optrekken en we niet settelen voor ‘better than worse’. Als hij onze kijk op de realiteit afpelt, kan hij ons misschien wel redden. Deze Amerikaanse president is wat Sylvia Plath in haar poëzie van nare schoonheid optekende. ‘I am both worse and better than you thought.’