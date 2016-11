Laatste leider vrije wereld?

In de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen hoorde je vaak het credo: met president Donald Trump wordt de Duitse kanselier Angela Merkel de laatste 'leader of the free world'.

Door Carsten Brzeski, hoofdeconoom ING Duitsland

De laatste leider lijkt zich zo langzamerhand op te maken voor haar laatste strijd. De verkiezingen van volgend jaar.

Met de benoeming van minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier (SPD) tot presidentskandidaat van de regering is de weg vrij voor een vierde ambtstermijn van Angela Merkel.

Het gevaar is groot dat een vierde termijn voor Angela Merkel alleen maar slecht kan aflopen.

De meeste commentatoren in Duitsland vonden het nochtans een zwaktebod van Merkel. Een kandidaat uit het kamp van de coalitiepartner aanvaarden en niet in staat zijn een eigen kandidaat naar voren te schuiven.

In werkelijkheid is de kandidatuur van Steinmeier een meesterlijke zet. Merkel haalt Duitslands meest geliefde politicus uit de verkiezingscampagne. Want na zijn officiële verkiezing tot president op 12 februari 2017 moet Steinmeier boven alle partijen staan.

Het enige presidentiële alternatief uit Merkels eigen CDU was minister van Financiën Wolfgang Schäuble. Een campagnebeest pur sang dat ook CDU-kiezers met een onuitgesproken zwakte voor het nationalistische AfD aanspreekt.

De beslissing om de kandidatuur van Steinmeier niet te laten escaleren in een nieuwe coalitieruzie is een teken dat Merkel zich opmaakt voor het laatste gevecht: de verkiezingen van volgend jaar. De rooksignalen zijn bijna zichtbaar. Daarin wordt duidelijk dat ze op het partijcongres in december haar kandidatuur bekend zal maken. De waarheid is dat het tijdstip om zich terug te trekken eigenlijk al voorbij is. Merkel heeft immers zelf alle potentiële opvolgers de afgelopen jaren haarfijn de das om gedaan.

Als Merkel weer aantreedt, is de kans zeer groot dat ze ook wint. Het Duitse partijlandschap is zo verdeeld dat een coalitie zonder Merkel nauwelijks haalbaar lijkt. Brexit, Trump en vooral een sterk Front National in Frankrijk verhogen zelfs de kans op haar overwinning. Een beetje populisme is leuk, maar hoe dichter het gevaarlijke populisme komt, hoe groter de kans dat de Duitsers uiteindelijk kiezen voor het vertrouwde recept.

Blijft de vraag of Merkel een vierde termijn wel moet willen. Met het rijzende populisme in Europa (en de VS), het voortdurende probleem van de vluchtelingen en een economie aan het einde van een zeer positieve cyclus is het gevaar groot dat een vierde termijn alleen maar slecht kan aflopen.

Tenzij Merkel kiest voor een duidelijk programma met bijvoorbeeld een pro-Europese agenda, meer investeringen en nieuwe hervormingen in Duitsland. Dan lukt het haar om ook nog bij haar laatste eindspurt populair te blijven. Een echt plan, samen met een on-Merkeliaanse passie, zouden van Merkel de echte (en misschien wel de laatste) ‘leader of the free world’ maken.