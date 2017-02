Langer werken is onvermijdelijk

Zowel de sociale partners als de regering keurden vorige week het interprofessioneel akkoord voor 2017-2018 goed.

Door Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Econopolis en auteur van ‘Superstaat’. Het Kraaienest verschijnt tweewekelijks op woensdag

Het opmerkelijkste onderdeel was niet de afgesproken ruimte voor loonsverhoging, maar de versoepeling van de voorwaarden voor brugpensioen. Die beslissing gaat in tegen eerdere inspanningen om mensen langer aan het werk te houden.

Al meer dan 20 jaar wordt in België gepraat over de noodzaak om met zijn allen langer te werken. De redenen liggen voor de hand. Nu de babyboomers volop met pensioen gaan, komen er heel wat gepensioneerden bij. Bovendien leven we langer, terwijl we nog altijd gemiddeld voor onze 60ste verjaardag stoppen met werken. De gemiddelde duur van het pensioen wordt zo alleen maar langer. En dat is op termijn onhoudbaar.

België probeert een welvaartsstaat van het niveau van Zweden overeind te houden, maar doet dat met naar verhouding een klein miljoen werkenden minder. Dat verschil ligt in belangrijke mate bij de ouderen. Bijna nergens in de geïndustrialiseerde wereld wordt vroeger gestopt met werken dan in België. De minst moeilijke manier om onze welvaartsstaat betaalbaar te houden, is mensen langer aan het werk houden.

Volgens sommigen is langer werken in België onmogelijk omdat mensen dat fysiek en mentaal niet volhouden. Daartegenover staat één simpele vaststelling: vandaag wordt zowat overal in de geïndustrialiseerde wereld langer gewerkt dan in België. Dus ofwel is werken in België uitzonderlijk lastiger dan in al die andere landen, ofwel zijn Belgen gewoon fysiek en/of mentaal minder in staat om te werken, ofwel is het even goed mogelijk voor de Belgen om gemiddeld langer te gaan werken. Voor de duidelijkheid: het correcte antwoord is het derde.

De Belgische arbeidsmarktsituatie is inderdaad vrij uniek, maar dat is uitsluitend een gevolg van beleidskeuzes uit het verleden. Brugpensioen is een van die minder geslaagde keuzes. Door die keuzes bij te sturen wordt het ook in België perfect haalbaar om langer te werken. Omdat we steeds ouder worden is dat nu eenmaal onvermijdelijk.