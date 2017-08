Leren van Buffett

Het is niet bon ton om hoog op te lopen met de rijksten der aarde, zeker niet als ze hun fortuin hebben vergaard met investeringen in aandelen van bedrijven. De lastenverhogingen op beleggingen van de laatste begrotingsrondes illustreren die afkeer.

Bovendien hou ik niet van persoonsverheerlijking. Iemand wordt zo hoog op een voetstuk geplaatst dat hij bijna zijn menselijkheid verliest. Slechts enkele eigenschappen worden uitvergroot. Bewondering alom. Tot die persoon een misstap doet, of simpelweg uit te gratie valt omdat mensen toe zijn aan iets nieuws. Een ander idool steekt de kop op. Een nieuwe wind. Verandering van spijs doet eten.

Dat neemt niet weg dat van sommige succesvolle mensen echt wel te leren valt. Zoals van Warren Buffett. Hij wordt deze maand 87, en is met een carrière van 66 jaar nog altijd professioneel actief. Samen met de 93-jarige Charlie Munger beheert hij het succesvolle Berkshire Hathaway, een van ’s werelds grootste holdingconglomeraten. Misschien vallen uit hun aanpak wel lessen te trekken, niet alleen voor bedrijven, maar ook voor het beleid van ons land.

Ik pik er graag drie lessen uit. Eén: Buffett en Munger nemen hun investeringsbeslissingen met een zeer langetermijnhorizon. Ze voeren geen stop-and-gobeleid waarbij hypes of opportunisme de kop op steken. Kortetermijnspeculatie heeft meer weg van gokken, waarbij geluk en niet kennis of kunde de bepalende factor is. Een langetermijnbenadering betekent ook dat het pad hobbelig kan zijn. Het is niet omdat een bedrijf het even minder goed doet op de beurs dat de aandelen op de markt worden gegooid. Belangrijker is dat de inschatting of de strategie wel op punt staat en dat de juiste mensen en middelen aan boord zijn om er een succes van te maken.

Twee: Buffett beschouwt het als zijn belangrijkste taak de juiste CEO aan te trekken voor zijn bedrijven. Zij zijn het die aan het roer staan en de strategie moeten uitvoeren. De voorzitter of raad van bestuur kijkt niet constant op hun vingers of roept hen niet te pas en te onpas ter verantwoording. Delegeren is een kunst, en zo belangrijk als je mensen wil motiveren om hun kennis en kunde volledig in te zetten. Zo’n wederzijdse relatie stoelt op vertrouwen, waarbij de resultaten tellen.

Drie: zo’n aanpak is pas echt succesvol als je vasthoudt aan een onberispelijke reputatie. Integriteit moet een onderdeel zijn van de hele bedrijfscultuur, maar het voorbeeld wordt gegeven aan de top. Misstappen op dat vlak zijn nooit goed te maken.

We bepalen zelf wie onze leiders zijn, en kunnen via die weg ook het model scheppen van welke instellingen we wensen.

Misschien kunnen we met die lessen in het achterhoofd ook eens nagaan hoe we zelf met onze leiders omgaan. Neem nu de politici of verantwoordelijken in de administraties. We hebben de overheid nodig, voor allerlei diensten die louter op privé-initiatief niet tot stand zouden kunnen komen. Laten we daarom stoppen er altijd op te schieten. De overheid, dat zijn wij. We bepalen zelf wie onze leiders zijn, en kunnen via die weg ook het model scheppen van welke instellingen we wensen.

Willen we de beste mensen aan boord houden of brengen, kunnen we er maar beter respect voor tonen. Niet vanwege het gezag of uit angst en onmacht. Maar omdat we de juiste mensen autonomie en vertrouwen hebben gegeven om te doen wat moet. Het zijn uiteindelijk de resultaten die tellen. Maar ook daar moeten we afleren die resultaten op een te korte termijn te willen zien.

Caroline Ven econoom en ondernemeer