Lessen in Brusselse politiek

Voor wie wil begrijpen hoe in Brussel in het algemeen en in de Parti Socialiste in het bijzonder aan politiek wordt gedaan: hier is het verhaal van de val van een kabinetschef en de lessen die eruit geleerd kunnen worden.

Door Luckas Vander Taelen, freelancejournalist en regisseur

Eerste les: het kabinet als lanceerbasis voor nieuw talent.

De nu 38-jarige Yves Goldstein viel snel op in de PS en werd kabinetschef van de Brusselse minister-president Rudi Vervoort. Een scherpe intelligentie, charisma en een grondige dossierkennis gaven hem in geen tijd het imago van de coming man van de partij, die ongetwijfeld in een zeer nabije toekomst een post van politieke verantwoordelijkheid zou krijgen.

Als eerste stap zou hij in Schaarbeek de PS-lijst trekken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Dat was het plan van zijn mentor Laurette Onkelinx, die na twee mislukte pogingen om burgemeester te worden die positie zelf niet meer ambieerde. So far, so good.

Tweede les: politiek incorrecte uitspraken kunnen fataal zijn voor een politieke carrière.

Maar kort na de Brusselse aanslagen nam Goldstein deel aan een Engelstalig debat over de toestand in de hoofdstad. Hij nam een genuanceerde positie in en pleitte voor het doorbreken van het isolement waarin vele Brusselse jongeren zitten, waardoor ze te weinig in aanraking komen met andere culturen. Hij ergerde er zich ook aan dat in de Turkse wijk van Schaarbeek het bijna onmogelijk is geworden om alcohol te drinken.

Toen vertelde Goldstein dat een bevriende leraar zich zorgen maakte omdat heel veel van zijn leerlingen de terroristen als helden zagen. Niemand zou ooit in Schaarbeek iets van dat debat en de uitspraken van Goldstein geweten hebben, mocht The New York Times in een artikel over Brussel net dit zinnetje niet geciteerd hebben...

Derde les: het electoraal opportunisme van de PS.

Toen de Brusselse pers die ene politiek incorrecte uitspraak van Goldstein nog eens uitvergrootte, was het hek van de Schaarbeekse dam. Hij werd voorspelbaar beschuldigd van ‘stigmatisering’. Voor zijn globale visie was door één zinnetje geen belangstelling meer. Het werd de stok waarmee men eindelijk kon afrekenen met de Jood Goldstein. Tijdens de vorige gemeenteraadscampagne waren er al antisemitische pamfletten verspreid tegen hem.

Verrassend was dat helaas niet: Jodenhaat is bij vele jonge Brusselaars van Marokkaanse afkomst banaal. Ten bewijze het grote succes van de Franse komiek Dieudonné, die voor antisemitisme is veroordeeld maar in Brussel met veel succes clandestien kon optreden voor een enthousiast allochtoon publiek.

De druk op Goldstein werd groot. De lokale PS wou niet met hem naar de verkiezingen gaan, uit angst afgestraft te worden door het Belgisch-Marokkaanse kiespubliek. Exit Goldstein, die ook mocht opstappen als kabinetschef.

Vierde les: het netwerk voor gevallen kameraden.

Goldstein moet niet gaan aankloppen bij het OCMW. Zijn partij heeft hem dan wel naar de politieke uitgang begeleid, maar helemaal ondankbaar is de PS niet voor bewezen diensten. Goldstein werd gebombardeerd tot beheerder van het Citroën-museum. Niet dat hij een groot specialist zou zijn van hedendaagse kunst.

Maar dat heeft geen belang in politiek Brussel: niet de meest bekwame kandidaat wordt via een concours gezocht, wel iemand die (tijdelijk) opzij gezet moet worden wegens electorale strategische redenen. ‘Une voie de garage’, heet zo’n manoeuvre in het Frans. Heel toepasselijk voor een museum in het voormalige Citroën-gebouw...