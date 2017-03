Leve Markela Schulkel

Als sportfanaat hoop ik nog steeds mijn kinderen ooit als topsporters op de Olympische Spelen te zien. Tot nu toe lijkt dat nog niet te zullen gebeuren. Mijn dochter is een natuurtalent met een bewonderenswaardige discipline, maar is bang voor de druk van de wedstrijd, terwijl mijn zoon lui op de bank zit maar een wedstrijdbeest pur sang is. Soms wou ik dat ik die twee kon kruisen tot een gedisciplineerd trainende topsporter, die in wedstrijden zijn beste ik laat zien.

We hebben een charismatische leider nodig die het buikgevoel van de mensen aanspreekt, maar op het wereldtoneel zonder apengedrag de touwtjes in handen houdt.

Dat soort gedachten borrelen ook op bij de politieke ontwikkelingen. Want afgelopen week heeft laten zien welke politieke leider Duitsland werkelijk nodig heeft: Markela Schulkel, een combinatie van bondskanselier Angela Merkel en haar sociaaldemocratische uitdager Martin Schulz.

Duitsland heeft Angela Merkel nodig voor de omgang met Donald Trump en de VS. In eerste instantie dacht iedereen dat Trump enkel zou buigen onder alfamannengedrag maar Merkel toonde dat het ook anders kan. Geweldig toch, hoe Merkel genoot van een duidelijk geërgerde Trump in het Witte Huis. Geen obligate handdruk, geen glimlach.

Waarschijnlijk heeft zij - of haar reisgenoten, de CEO’s van BMW en Siemens - Trump achter gesloten deuren behoorlijk de les gelezen over de rol van internationale handel en dat BMW vanuit de VS meer auto’s uitvoert dan de grootste twee Amerikaanse automobielproducenten samen. Een veel efficiëntere manier om met Trump om te gaan. Hoe had Schulz dat gedaan? Waarschijnlijk met duidelijk meer haantjesgedrag.

Terwijl Merkel op het wereldtoneel schittert, lijkt Schulz in Duitsland iets los te maken wat Merkel nooit is gelukt: euforie. Schulz’ eigen SPD stort zich op hem zoals een eeuwige single zich stort op een bereidwillige huwelijkspartner. Ze koos hem met 100 procent tot nieuwe partijvoorzitter. Tegelijkertijd heeft de partij er sinds het begin van het jaar meer dan 10.000 nieuwe leden bij. In de peilingen heeft de SPD sinds het aantreden van Schulz bij de 18- tot 29-jarigen de steun bijna verdubbeld.

Na al die jaren van zuinige emotie, van onderkoelde reactie en van sussen snakken de Duitsers weer naar de grote gebaren en de grote retoriek. De Duitsers zijn dan toch niet zo anders dan de rest van de wereld. Schulz pleit voor sociale rechtvaardigheid en schuwt het woord ‘arbeider’ niet. Dat is koren op de molen van alle hardwerkende Duitsers die bij een goed draaiende economie al jaren wachten op loonsverhoging. Merkel heeft de Duitsers altijd rustig laten slapen. Maar die willen dat de boel wordt opgeschud, dat er wat beroering komt.

Van mijn kinderen hou ik zoals ze zijn en ik hoef ook nooit te kiezen. Waarom moet dat eigenlijk op 24 september? Stuur Merkel en Schulz allebei tegelijk in het Kanzleramt. Aanschouw Markela Schulkel, een charismatische leider die het buikgevoel van de mensen aanspreekt maar op het wereldtoneel ook zonder apengedrag de touwtjes in handen houdt.