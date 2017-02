Loutering in het donker

Ik zit vastgebonden op een stoel in de ruimte waar de ketels van de centrale verwarming staan, een plaats in het Studio 100gebouw waar nooit iemand komt.

Door Hans Bourlon, CEO van Studio 100

Het is pikdonker, stoffig en bloedheet. Links en rechts van mij staan verwarmingsketels. Naast mij staat een koffer vol geld. Ik heb het kartonnen masker op van een fraudeur.

Misdadigers dragen niet altijd een masker zoals in ‘Mega Mindy’.

Op deze warme, donkere plek ontrolt zich de film opnieuw voor mijn ogen. Twaalf jaar heeft Maarten Stevens voor Studio 100 gewerkt. Hij was een charmante en intelligente collega. Hij was flexibel en groeide in het nemen van verantwoordelijkheden. Hij vertoefde graag in onze nabijheid. Achteraf bleek dat de veiligste plaats om te handelen. Behoedzaam voerde hij zijn plan uit. Met niemand sprak hij erover. Het was alsof we in het programma ‘De mol’ zaten.

Ik hoor stemmen. Gestommel aan de deur. Ik hou mijn adem in. De voetstappen verwijderen zich. Ik ben opgelucht.

Normvervaging kende ik. Een medewerker die de auto van zijn vrouw voltankt met een betaalkaart van het bedrijf of ’s avonds het eindwerk van zijn zoon kopieert zonder het te vragen. Normvervaging eindigt als je duidelijke afspraken maakt en heldere procedures installeert.

Ook met misdaad werden we geconfronteerd. Onze Plopsaparken waren het slachtoffer van inbraken en overvallen. De topper was een spectaculaire nachtelijke kraak. Met drilboren maakten de dieven een gat in het plafond boven de kluizenkamer. Een gangster daalde neer uit de lucht. Net als in de film. Intussen zijn onze kluizenkamers bunkers waar meer camera’s hangen dan in onze tv-studio’s. Gespecialiseerde firma’s halen het geld dagelijks op.

Maar misdadigers dragen niet altijd een masker zoals in ‘Mega Mindy’. Op een ochtend hebben speurders Maarten Stevens in ons bedrijf in de boeien geslagen. Voor velen een donderslag bij heldere hemel. Fraude, gepleegd door een naaste medewerker, iemand die je kent en vertrouwt, komt hard aan. Het leek of we met z’n allen in ons blootje waren gezet. Het personeel overwoog gezamenlijk klacht in te dienen. Het vertrouwen was collectief beschaamd. Mensen voelden zich geschonden tot in hun diepste wezen.

Deze zaak heeft me doen twijfelen aan de manier waarop we ons bedrijf runnen. Studio 100 is geen fabriek waar de dagen volgens een vast stramien verlopen. Alles begint met een wit blad. Elke activiteit is anders. Nieuwe producties worden telkens weer opgestart en afgerond. ‘Fraudeurs zoeken dit soort omstandigheden op’, beweerde onze advocaat. Maar het kreeg ons niet klein. We trokken één conclusie: we zullen vrijheid en vertrouwen blijven geven, een thuis bieden aan creatieve mensen, een cocon waarin ze de kans krijgen verantwoordelijkheid te nemen en open te bloeien.

Humor is soms de enig mogelijke uitlaatklep. Dit evenement tijdens ons personeelsfeest was nodig. Als een loutering.

Stemmen. Gerommel. De deur zwaait open. Mensen komen de ruimte binnen. Op de tast schuifelen ze langs de verwarmingsketels naar mij toe. Voetje voor voetje. Ik verroer geen vin. Adem muisstil in en uit. Als ze vlak voor mij staan, knip ik het licht van mijn smartphone aan. Mijn bovenlichaam en het masker zijn plots fel verlicht. Een schreeuw. Een gil. ‘We hebben hem’, roept iemand. ‘Neem snel de koffer met het geld.’

Bij de prijsuitreiking is iedereen uitgelaten. De ploeg die de zoektocht heeft gewonnen, juicht. Geldbriefjes worden in de lucht gegooid. Iedereen grijpt ernaar. Humor is soms de enig mogelijke uitlaatklep. Dit evenement tijdens ons personeelsfeest was nodig. Als een loutering.