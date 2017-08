Managers, kieper je ego uit het raam

Vindt u ook dat een en ander dringend op de schop moet? Dan zit u op dezelfde golflengte als onze opiniemakers. Wat keilen jullie met plezier de prullenmand in, vroegen we hun.

Hans Wilmots CEO van het advieskantoor BDO

In 2016 zaten bijna 400.000 mensen langer dan een jaar ziek thuis in België, meer dan ooit. Twee van de voornaamste redenen zijn burn-outs en stress. De grote boosdoener is het ego van managers: zij vreten de energie van hun medewerkers op om zelf te schitteren. Laat ons daar komaf mee maken.

Eindelijk vakantie. De ratrace ligt stil, even wat druk van de ketel. Voorlopig toch. Want eens de batterijen opnieuw opgeladen, moeten we weer knallen tot het einde van het jaar. Maar steeds minder Belgen kunnen dat opbrengen. Volgens RIZIV-cijfers van enkele maanden geleden zijn 392.000 mensen langer dan een jaar ziek in ons land - allemaal maken ze deel uit van onze actieve beroepsbevolking. In 2006 waren dat er nog ‘maar’ 234.000. Dat betekent een stijging met 70 procent. Daar hoeft geen tekening bij: we moeten ingrijpen.

Dat alles in de wereld sneller draait, creëert een hogere werkdruk. Maar dat is niet dé reden waarom mensen uitgeblust geraken. Een grote verantwoordelijkheid ligt bij onze managers en CEO’s. De vraag is hoe kwetsbaar zij zich durven op te stellen tegenover hun medewerkers.

Ego’s zijn van alle tijden en zullen er altijd zijn. We roepen om ter hardst hoe goed we bezig zijn. De megafoons van de sociale media versterken dat proces. Maar onze maatschappij moet dringend opnieuw leren haar succes te relativeren. We moeten durven te vertellen over onze mislukkingen en tekortkomingen, ook aan collega’s.

Als ik één ding geleerd heb als CEO, is het dat we geen stap verder komen met haantjes die fouten onder de mat vegen uit angst om gezichtsverlies te lijden of een bonus mis te lopen. Integendeel, ze zorgen ervoor dat collega’s niet goed meer in hun vel zitten.

Initiatieven zoals werknemers de lucht bij een andere werkgever laten opsnuiven of cursussen om een burn-out in een vroeg stadium te detecteren bij je personeel, zijn zeker goed. Maar ze verleggen het probleem. Bedrijven én bedrijfsleiders gaan te makkelijk voorbij aan het haantjesgedrag. Dat gehalte aan kemphanen pak ik aan door vrouwen aan te moedigen de stap tot manager te zetten. Ze blijken het perfecte antigif tegen ego’s: ze bieden sneller een luisterend oor en stellen zich makkelijker kwetsbaar op.

Versta me niet verkeerd. Ik wil sterke karakters in mijn bedrijf die mondig en intelligent zijn. Maar ze moeten het ook durven toe te geven als ze een fout maken. Met zwakte heeft dat niets te maken. Wel met openstaan voor feedback van anderen en met samenwerken aan het succes van het bedrijf. Dat vraagt lef.

Ik geef toe dat het niet evident is. De lijn is dun en het is een constante evenwichtsoefening. Als CEO of manager kan je je niet permanent kwetsbaar opstellen. Een bedrijf is geen liefdadigheidsinstelling en moet aan het einde van de rit winstgevend zijn. Er moeten knopen worden doorgehakt.

Toch probeer ik momenten te creëren waarop de sfeer gemoedelijker is en waarop iedereen uit zijn rol kan vallen zonder consequenties. Zo mogen onze nieuwkomers me tijdens de welkomstdagen alles vragen: over het werk, maar ook over mijn privéleven. Tijdens de nieuwjaarsreceptie treed ik ook zelf op en ik vergader veel tijdens wandelingen.

Al die zaken laten zien aan de collega’s dat je als manager en CEO ook maar een mens van vlees en bloed bent. Iemand die niet alles weet en ook fouten maakt. Het valt me elke dag op dat medewerkers, jong en oud, het appreciëren en zichzelf meer openstellen en met vragen komen als je je kwetsbaar opstelt als manager. Die mentaliteitswijziging moeten we dringend in de cultuur van onze bedrijven integreren.

Want we zullen allemaal langer moeten werken. Om dat vol te houden doen we onze job maar beter graag en moeten we als manager onze mensen gemotiveerd houden. Dat werkt, als ze weten dat hun baas naar hen luistert en niet zal aarzelen zijn fouten toe te geven. Zo’n cultuur neemt al een heel groot deel van de werkdruk en stress weg. En geloof me, dan pas zal het aantal langdurig zieken dalen.