Manna uit de Zaventemse hemel

Verankering. Als Vlaams ministerpresident nam Luc Van den Brande het woord graag in de mond. Voor een echte entrepreneur als Etienne Davignon, die België in de uitverkoop zette, is ‘verankering’ een vies woord.

Het is altijd uitkijken als Etienne Davignon komt melden dat er niets te vrezen valt. Vorige zondag kwam de laatste vertegenwoordiger van ‘la Belgique de papa’ uit zijn weekendretraite om de RTBF-kijkers te verzekeren dat de Duitse overname van Brussels Airlines, waarvan hij de voorzitter is, niet tot een Sabena-bis zal leiden. Enkele dagen later werd hij tegengesproken door Carsten Spohr, de grote baas van de Lufthansa-groep. ‘In een sector als de onze bestaan geen garanties’, zei die in De Tijd.

Het opslorpen van Brussels Airlines door Lufthansa ligt al langer contractueel vast. Zelfs het bedrag dat ervoor wordt betaald. Blijft de vraag wat de Duitsers van plan zijn met hun Belgische aanschaf: inschakelen in hun netwerk, of de Belgische luchtvaartmaatschappij, die al in die richting neigt, inzetten tegen ‘de vliegende bussen’ van Ryanair. De beslissing wordt in Keulen genomen. Davignon, die de Belgische uitverkoop dirigeerde, weet dat beter dan wie ook.

Davignon hield voor dat een buitenlands hoofdkwartier best kan, als men maar enkele zitjes in de raad van bestuur overhoudt. Een vuistregel die Davignon vooral voor zichzelf hanteert.

Met zijn netwerk vormt de intussen 83-jarige Davignon een staat in de staat. Begrippen als ‘verankering’ werken op zijn lachspieren. Als Vlaams ministerpresident benadrukte Luc Van den Brande graag de noodzaak van verankering van onze bedrijven. Hij werd prompt uitgekreten als een provinciaal die geen benul had van de ongebreidelde voordelen van de globalisering. Een van zijn lesspellers was Davignon, die voorhield dat een buitenlands hoofdkwartier best kan, als men maar enkele zitjes in de raad van bestuur overhoudt. Een vuistregel die Davignon vooral voor zichzelf hanteert. Want ook nu heeft hij bij de Duitsers bedongen dat hij nog twee jaar voorzitter van Brussels Airlines mag blijven, als kleine god naast Spohr.

Carlo De Benedetti, de Italiaanse raider die ooit probeerde de Generale Maatschappij in handen te krijgen, portretteerde Davignon in Le Soir als volgt: ‘In het geval van de Generale heeft Davignon zich opgeworpen als de verdediger van België, om uiteindelijk de zaak te verkopen aan (het Franse) Suez, waar hij uiteraard een bestuurszetel en tegelijk het vicevoorzitterschap kreeg. Hoed af, want de Belgen hadden nooit in de gaten dat hij een paard van Troje was. En met wat een cynisme! Hij is de meest cynische man die ik ken.’

Tewerkstelling was nooit het eerste punt op Davignons agenda. Kopen en verkopen wel. Na het faillissement van Sabena bracht Davignon, zwaaiend met adellijke en andere titels, een pool van investeerders samen om Brussels Airlines te stutten. Een vervanger van Sabena was nodig om het passagiersaantal op te krikken dat via Zaventem passeerde. Dat was na de aanslagen van 9/11 en het faillissement van Sabena op 7 november 2001 letterlijk ingestort, met kwalijke gevolgen voor de luchthavenuitbaters. Van meet af aan was het de bedoeling om Brussels Airlines liever vroeg dan laat onder te brengen bij een buitenlandse partner. Dat werd Lufthansa.

Om Sabena te redden heeft Davignon nooit een vinger geroerd. Insiders beweren zelfs dat hij niets dan minachting had voor de bestuurders van die maatschappij. Nog voor het Sabena-drama, dat volgens het Planbureau de Belgische staat enkele miljarden kostte, waren Davignon en zijn zakenvrienden al lang met het kroonjuweel aan de haal: de luchthaven van Zaventem.

‘Etienne is binnen’

Het plan om de luchthaven van Zaventem te privatiseren ontstond in de jaren tachtig, tijdens de laatste rooms-blauwe regering van Wilfried Martens. Minister van Verkeer Herman De Croo kwam ermee voor de pinnen. Het luchthavengebouw en de hele uitrusting van de luchtcontrole waren aan uitbreiding en vernieuwing toe. De staatsfinanciën waren daar niet op voorzien. Daarom moest een en ander buiten de begroting blijven.

Zo werd besloten tot de oprichting, met privépartners, van Brussels Airport Terminal Company (BATC), dat het luchthavengebouw maar niet de pistes noch de cargogebouwen zou beheren. BATC mocht aanvankelijk op enkele kaderleden na geen personeel in dienst nemen. De truc bestond erin dat de diensten van het bestaande personeel van de Regie der Luchtwegen werden ingehuurd.

BATC schoot traag uit de blokken. De belangrijkste partner, de Generale, was in die dagen vooral met zichzelf in de weer. Eerst was er de raid van Carlo De Benedetti. Dan de fusieperikelen waarbij Union Minière met zijn kolossale winsten werd overgenomen door het verlieslatende Acec, nog steeds een schoolvoorbeeld van fiscale spitstechnologie.

Maar zodra die perikelen achter de rug waren, dook Pierre Klees (ex-Acec en ex-Union Minière) op in de BATC-bestuurskamer. Met die onderaannemer van Davignon ging het snel. Marcel Colla, minister van Volksgezondheid in de eerste regering van Jean-Luc Dehaene, getuigde in interviews: ‘De Generale, de groep Brussel-Lambert, en Bacob gebruiken BATC als melkkoe. Privépartners zijn duidelijk niet de eerste behoeders van het algemeen belang.’

Toch kregen die privépartners de volle steun van Jean-Luc Dehaene, toen nog minister van Verkeerswezen in de laatste regering van Wilfried Martens. Dehaene was door De Croo ingewijd in de heerlijkheden van de privatisering. Volgens een nauwe medewerker was Dehaene dan wel van ACV-signatuur - de aanwezigheid van Bacob, de bank van de christelijke arbeidersbeweging in BATC was geen toeval -, toch keek hij neer op de ambtenarij en was hij al zo liberaal als De Croo als het op privatiseren aankwam. Zodra Dehaene premier werd, kampeerde Davignon als het ware op de Wetstraat 16. Al zal men daar niets over terugvinden in de memoires van de CVP-politicus.

Ondanks de privatisering bleef er een schimmige band tussen BATC en de politiek. Zo werd Etienne Mangé, de penningmeester van de SP, destijds als adjunctdirecteur-generaal bij BATC gedropt. Toen hij in 1995 werd opgepakt wegens zijn aandeel in de Agusta- en Dassault-smeergeldaffaires, toonde BATC zich een en al medeleven. Terwijl hij in de Luikse Lantingevangenis zuchtte, werd Mangé een afscheidingsvergoeding van 15 miljoen frank (350.000 euro) aangeboden, met de belofte dat hij na zijn vrijlating als consultant aanbleef tegen 32.500 frank (800 euro) per dag, zonder btw en kosten uiteraard. In die dagen werd in SP-kringen met enige ironie gefluisterd: ‘Etienne is binnen.’ Een perslek maakte weliswaar een einde aan dat contract.

Dat de luchthaven een echte goudmijn was en nog is, getuigde Pierre Klees in Trends: ‘Met een luchthavengebouw kan geen geld worden verloren. Taksen, landingsrechten, handelsconcessies, dat valt allemaal als manna uit de hemel. Het toenemende luchtverkeer doet daar nog een schep bovenop. Als dat nog niet genoeg is en de factuur hoger blijkt te liggen, dan wordt de schuld gewoon van tafel geveegd door de taksen op te drijven.’

Bij elke naamsverandering, van BATC tot Brussels International Airport Company (BIAC) in 1998 en Brussels Airport Company (BAC) in 2004, gingen stukken staatspatrimonium, zoals de Regie der Luchtwegen, voor een zachte prijs over in privéhanden. Met de intrede van het Australische Macquarie, met hoofdkwartier in Bermuda, leek de sluipende privatisering voltooid. Vandaag zit de Belgische overheid op een melkstoeltje aan de BAC-bestuurstafel waar een Luxemburgse holding, gevormd door het Canadese Ontario Teachers Pension Plan en twee infrastructuurfondsen rond het Australische Macquarie, de plak zwaait en de winst wegzuigt.

Nederlanders pakten het anders aan met de luchthaven van Schiphol. Die is voor ruim 90 procent in overheidshanden. Maar daar hebben ze dan weer geen weldoener als Davignon.