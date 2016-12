Molenbeeks theater

De wereldwijd bekende Brusselse gemeente Molenbeek is lang niet het hellhole waar president-elect Trump zo bang van is.

Door Luckas Vander Taelen, freelancejournalist en regisseur

Een studente van me stak met kloppend hart het kanaal over en kwam terug met een reportage over een groep Marokkaanse moeders die een toneelstuk brachten over jonge Syriëstrijders. Dat thema is niet langer taboe, omdat het bij niet weinig Molenbeekse families veel emotie teweegbrengt.

Dat is goed nieuws. Als er iets zal veranderen in Molenbeek, dan moet dat van onderaan komen. Maar deze evolutie betekent helaas niet dat de geesten volledig vrij zijn en dat er over alles gesproken mag worden.

‘De mensen hier blijven onder elkaar. Alles is op de eigen gemeenschap gericht. Voor afwijkende meningen of zelfkritiek is er geen plaats.’

Die harde uitspraak komt niet van een of andere racistische islamofoob, maar van Ben Hamidou, een acteur die al heel zijn leven in Molenbeek woont. Samen met Sam Touzani brengt hij het toneelstuk ‘Les Enfants de Dom Juan’ in het gemeentelijke culturele centrum met de ietwat pompeuze naam ‘Huis van Culturen en van Sociale Samenhang’.

Stille boycot

Normaal zijn alle voorstellingen daar steevast uitverkocht, want de zaal heeft een heel goede band met de buurt en de plaatselijke verenigingen.

Maar nu werden alle affiches van de voorstelling afgerukt. Er liepen ongewoon weinig reservaties binnen. Dat was nog nooit gebeurd. Een stille boycot, zoveel was duidelijk.

Deze evolutie betekent helaas niet dat de geesten volledig vrij zijn en dat er over alles gesproken mag worden

Misschien heeft dat iets te maken met de figuur van Sam Touzani. Die is een bekende acteur geworden en weggegaan uit Molenbeek. Hij mag dan wel van Marokkaanse afkomst zijn, maar hij heeft zich geprofileerd als vrijdenker en is nooit bang geweest om te provoceren, met stukken als ‘Allah Superstar’. Dat is hem in bepaalde middens nooit in dank afgenomen. Touzani werd verschillende keren aangevallen, maar hij had het daar nooit publiek over omdat hij niet wilde misbruikt worden door uiterst-rechts.

Maar nu is voor hem de maat vol, zei hij in een interview in Le Soir : ‘Waar we in dit land helemaal verkeerd zitten, is dat we in naam van tolerantie het ontoelaatbare tolereren. Zo slaagt een onverdraagzame minderheid erin haar wil op te dringen...’

Leman

Johan Leman, toch wel een onverdachte bron als het over Molenbeek gaat, sprak op Facebook zijn onrust uit over wat een islamitische leerkracht vertelde. Toen die met een klas uit de lagere school de Sint-Jan Baptistkerk wou bezoeken, kwam daar protest tegen van bijna al zijn leerlingen. ‘Dat is haram!’ werd er geschreeuwd. Leman vraagt zich bezorgd af wie die onverdraagzaamheid influistert. Als daar niet snel iets aan gedaan wordt, stelt Leman, krijgen we een ‘generatie jongvolwassenen met wie samenleven onmogelijk wordt.’

Ook de acteur Ben Hamidou vindt dat er snel iets moet veranderen. ‘Het gaat de verkeerde kant op in mijn gemeente. De situatie is catastrofaal. We leven hier in een getto.’

Ook Hamidou vindt dat er snel iets moet veranderen. ‘Het gaat de verkeerde kant op in mijn gemeente. De situatie is catastrofaal. We leven hier in een getto.’ Stukken die het durven te hebben over hoe er in de moslimgemeenschap wordt omgegaan met seks of homo's zijn taboe. En als het over religie gaat, is de reactie nog heviger. Hamidou had in een voorstelling een grapje gemaakt over het ochtendgebed en meteen was de helft van de zaal opgestapt. Touzani : ‘Moslims gaan alleen kijken naar stukken die ‘halal’ zijn, waar er niet gesproken wordt over gevoelige thema’s. Het is altijd de fout van het Westen en de moslims zijn slachtoffers.’

Hamidou en Touzani probeerden het in hun nieuwe voorstelling net op een lichtvoetige manier te hebben over die blijkbaar moeilijk te bespreken onderwerpen. ‘Theater zegt je niet wat je moet denken, maar wel dàt je moet denken’, vindt Touzani. Maar dat ligt steeds moeilijker voor de plaatselijke gemeenschap, die onder toenemende druk staat van conservatieve religieuze groepen. Net wat de Vlaamse schepen Annalisa Gadaleta een tijdje geleden zei. Maar zij werd meteen afgebrand door de PS, Ecolo en Abou Jahjah.

Nu kunnen ze ook Hamidou, Touzani en Leman als islamofoob bestempelen. Uiteindelijk zal die linkerzijde met haar eigen grote gelijk eenzaam overblijven als stille bondgenoot van de fundamentalisten.