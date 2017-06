Mutti's doodskus

Wat is het verschil tussen Angela Merkel en haar uitdager Martin Schulz? Merkel leest blijkbaar De Tijd, Schulz niet. Twee weken geleden schreef ik dat voor Martin Schulz de vlucht naar Europa de enige uitweg is uit het dal van de dalende opiniepeilingen. Deze week heeft Merkel ook deze pas afgesneden. Mutti leest niet alleen De Tijd, ze heeft ook duidelijk weer zin in een vierde termijn als kanselier.

De echte campagne is nog niet begonnen, maar de race om het kanselierschap lijkt nu al te zijn gelopen. Angela Merkel is terug, en alleen een grote blunder kan haar nog stoppen

Wat een verschil. Amper drie maanden geleden deed Merkel gevloerd en uitgeput op een persconferentie haar vierde gooi naar het kanselierschap. Ze zat er toen met haar grote criticus Horst Seehofer, een notoire dwarsligger en de leider van Merkels zusterpartij, de Beierse CSU. Een oud echtpaar dat elkaar werkelijk niets meer te zeggen heeft. En die vergelijking is nog complimenteus. Vooruit dan maar, moet Merkel gedacht hebben, ook al heb ik er eigenlijk geen zin meer in. Jullie hebben niemand anders. Daarom doe ik het nog maar een keer. Dat beeld is nu helemaal anders. Merkel gaat er weer voor.

Voor internationale waarnemers heeft Merkel met haar uitspraak over de uiteenvallende internationale alliantie met de VS in een Beierse biertent eindelijk Europees leiderschap getoond. Samen met de bankschroefhanddruk van Macron ontmoet Europa Trump eindelijk op ooghoogte. De hoop groeit dat Merkel, gestimuleerd door Macron, te langen leste Duitsland tot meer Europese integratie kan bewegen. Maar dat is slechts de halve waarheid.

Dorpsbühne

Met haar biertentpraatje heeft Merkel haar tegenstander Schulz bijna al een ‘verkiezingskus des doods’ gegeven. Terwijl Schulz het Europese parket heeft ingeruild voor de negorij met de provinciale dorpsbühne en sinds zijn benoeming het woord ‘Europa’ nauwelijks gebruikte, schittert Merkel op het internationale toneel.

Door zich nu ook te positioneren als de leider voor meer Europese integratie en samenwerking ontneemt Merkel Schulz zijn laatste munitie om te scoren. En dat terwijl Schulz gedoodverfd was om als grote Europeaan met een pro-Europees programma de verkiezingen in te gaan. Hij durfde het niet. Waarschijnlijk de grootste fout in zijn campagne.

Tot overmaat van ramp krijgt Schulz ook onverwachte concurrentie uit zijn eigen partij, de SPD. De ex-voorzitter en voormalige wannabe-kanselierkandidaat Sigmar Gabriel trekt de wereld rond als nieuwe minister van Buitenlandse Zaken en geeft in de pers à volonté commentaar op alles. Ook hier staat Schulz op het internationale toneel met zijn mond vol tanden.

De echte campagne is nog niet begonnen, maar de race om het kanselierschap lijkt nu al te zijn gelopen. Angela Merkel is terug, en alleen een grote blunder kan haar nog stoppen. Merkel is voor de kiezers en voor de buitenlandse politici een baken van vertrouwen in een onrustige wereld.