Navelstaren

Carsten Brzeski hoofeconoom ING Duitsland

Een shitstorm brak uit nadat een boekingsaanvraag, die ruw was afgewezen door een Gasthof in het Schwarzwald, op het internet werd gepubliceerd. ‘We don’t Want have Guests from Israel, because our apartments are Not for them’, luidde de e-mail van het hotel. De onrust die uitbrak, werd bezworen door de advocaat van de uitbaters, die stelde dat het Engels van de eigenares zeer slecht was en de woorden niet zo gemeend waren als ze overkwamen.

Of het nu wel of niet gemeend was, dat diep in het Schwarzwald Engels geen voertaal was, verbaasde me niet. Zelfs in het hartje van Frankfurt is Engels geen gangbare taal. Mijn voorliefde voor film en bioscoop staat al heel lang op een laag pitje. Waarom? Omdat ik graag films in het Engels kijk en ik geen avondmens ben. Films in Duitsland worden altijd nagesynchroniseerd. Originele taalversies worden af en toe vertoond, maar dan alleen kort voor middernacht.

In Duitsland wordt bijna alles verduitst, waarbij ook het wereldbeeld vanuit een Duits perspectief is. Zo kon je tijdens de Spelen in Rio op de Duitse televisie alleen maar de Duitse deelnemers zien en heeft de verslaggeving over Europa bijna altijd een Duitse invalshoek.

Als zelfs Duitsland het geloof in de Europese integratie opgeeft, gaat het niet goed met Europa.

Woensdag publiceerde de Raad van Economische Adviseurs zijn jaarlijks rapport. In meer dan 500 pagina’s was het vooral een afrekening met het economische beleid van de regering en het gebrek aan hervormingen op het gebied van pensioenen, de arbeidsmarkt, innovatie en de dienstensector. Maar wat haalde de krantenkoppen? De bewust geplaatste kritiek op de Europese Centrale Bank (ECB). Met die kritiek bedienen de wijze economen het typisch Duitse verlangen naar een zondebok. Het is echter spelen met vuur. Het gevaar is groot dat het ECB-beleid en de negatieve gevolgen van de lage rente voor de Duitse pensioenen een onderwerp in de verkiezingscampagne worden. Daarmee wordt het vertrouwen in Europa en in de euro ook in Duitsland ondermijnd. Gelegitimeerd door de wijze mannen, minister van Financiën Wolfgang Schäuble en andere politici. Als zelfs Duitsland het geloof in de Europese integratie opgeeft, gaat het niet goed met Europa.

Het zegt veel als de Duitse eurocommissaris Günther Oettinger - die niet bekendstaat om zijn taalvaardigheden - een van de weinige prominente politici is die het Duitse navelstaren bekritiseert. Een week geleden waarschuwde hij in een in het geheim gefilmde rede voor de sluwe spleetogen die in een snel tempo Duitsland voorbijschieten in innovatie en ambitie. Slechte taalkennis speelde hier geen rol. Zijn speech was in het Duits.