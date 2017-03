Nederlandse verkiezingen zijn een opsteker, maar de finale is in Parijs

Buitenlandse journalisten kwamen de afgelopen dagen naar Almere, Urk, Volendam en Den Haag zoals brandverslaggevers naar een rookmelding.

Luuk van Middelaar is politiek filosoof.

In Nederland was een verhaal te halen! Maar de brand bleef woensdagavond uit. Plot weg. Hun held Geert Wilders - tuurlijk, als kiezer zouden ze niet op hem stemmen, maar als verhalenvertellers zijn ze dol op hem - had niet geleverd. Niet de campagne gedomineerd, niet de grootste van het land, niet zijn beste score ooit. Wilders heeft minder dan een op de zeven Nederlandse kiezers overtuigd van islamverbod, nexit en de rest van het A4’tje dat bij zijn PVV doorging voor programma.

Hoe kan je daar als verslaggever uit Canada of Spanje voor je kijkers thuis toch een verhaal van maken? Met een nieuwe hoofdpersoon. Zo werd premier Mark Rutte onverwacht de ‘held van Europa’ (Die Welt), de centrumrechtse leider die de nationaalpopulistische storm na brexit-Trump eigenhandig keert. Nederland als stormkering. Het was zonder meer een sterke collectieve prestatie van het Nederlandse kiesvolk, waar vooral het progressief-liberale D66 en GroenLinks als grote en onbeschroomd pro-Europese winnaars trots op mochten zijn en die Rutte als minister-president kon en mocht belichamen.

De belangrijkste bijdrage van de Nederlandse stembusuitslag aan het Europese verkiezingsjaar 2017 is dat die de natuurkrachtretoriek van het nationaalpopulisme heeft doorkruist, zijn valse historische onvermijdelijkheid geloochend. Want wat hebben we na brexit en Trump niet allemaal moeten horen? Een populistische vloedgolf zou het Europese vasteland bereiken. Een nieuwe dageraad zou aanbreken. Als dominostenen zouden de Europese democratieën omvallen. Een revolutionaire bevrijdingsbeweging - met voorgangers Steve Bannon, Nigel Farage en Boris Johnson - zou ons uit onze Brusselse ketenen komen bevrijden.

Die dwingende retoriek gaf de nationalisten zelfvertrouwen, energie, ook in Nederland. Wilders leek gezien zijn half in het Engels gehouden campagnespeeches drukker bezig met de populistische wereldrevolutie dan met het Haagse Binnenhof. Ook de achter Thierry Baudet en zijn hard-nationalistische Forum voor Democratie aanlopende professoren - in Vlaanderen is Paul Cliteur bekend - hunkerden ernaar mee te doen aan history in the making.

De neplogica van een nieuw tijdperk is met de Nederlandse stembusgang van 15 maart doorbroken. Een belangrijke psychologische slag.

De neplogica van een nieuw tijdperk is met de Nederlandse stembusgang van 15 maart doorbroken. Een belangrijke psychologische slag. Daarom was niet alleen Geert Wilders zo beteuterd woensdagavond; ook Marine Le Pen van het Front National was frappant stil.

Toch is de strijd nog niet ten einde. Mark Rutte noemde de Nederlandse verkiezingen de kwartfinale, de Franse de halve finale en de Duitse de finale van Europa’s politieke jaar. Dat beeld klopt niet helemaal. De finale, dat zijn de Franse verkiezingen. De Duitse dit najaar zijn louter naspel. In het grote verhaal spelen Angela Merkel en haar uitdager Martin Schulz voor dezelfde ploeg: team-Europa.

In Frankrijk gaat het hard tegen hard tussen anti- en pro-Europese krachten, zeker als het slotduel op 7 mei uitdraait op FN-leidster Le Pen tegen sociaal-liberaal Emmanuel Macron. Wilders eindigde met 13 procent; Le Pen staat in peilingen voor de eerste ronde op 26 procent en kan in de tweede boven 40 eindigen. En terwijl Wilders ooit in de centrumrechtse VVD begon en vandaaruit tot isolement radicaliseerde, maakt Le Pen juist een beweging van de flanken richting centrum en aanvaardbaarheid.

Bovendien ontbreken aan het Nederlandse crisisgevoel, zoals Christophe de Voogd in Le Monde schreef, twee dimensies die het Franse wel kent: bij de noorderburen gaat het economisch goed, en vooral: ze hebben geen massa-aanslagen meegemaakt, terwijl Frankrijk in anderhalf jaar ruim 200 terreurdoden te betreuren had. Die verschillen verklaren Le Pens sterke uitgangspositie.

Dat het zogenaamd onstuitbare nationaalpopulisme woensdag een klap heeft gekregen, is enorme winst, maar betekent niet dat de onvermijdelijkheid nu de andere kant op werkt. Het blijft politiek.