Neus voor zaken

8 maart vandaag. Internationale dag van de vrouw. Een dag om aandacht te vragen voor de economische ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Door Marion Debruyne, decaan van Vlerick Business School

Mocht u zich afvragen of die ongelijkheid er nog is: volgens het Wereld Economisch Forum hebben we in dit tempo nog 170 jaar nodig om de kloof te dichten.

Ik zou het kunnen hebben over het feit dat nog geen kwart van de Belgische managers een vrouw is. Dat ik geen enkele vrouwelijke collega-decaan heb in de top 20 van Europese zakenscholen. Dat de techbedrijven, die diversiteit en respect voor minderheden zo hoog in het vaandel dragen, een modderfiguur slaan als het om de helft van de bevolking gaat. Dat exact dezelfde pitch door een man wel durffinanciering vindt, en die van een vrouw niet. Dat er in het programmeerklasje van mijn zoontje tien jongens zitten en maar één meisje.

Applaus voor alle vrouwen met visie, ideeën en ambitie die er volop voor gaan.

Maar liever draag ik mijn steentje bij door een rolmodel van vrouwelijk ondernemerschap en ambitie in het spotlicht te zetten. Een vrouw die het internationale thema van vrouwendag #beboldforchange alvast in de praktijk heeft gebracht.

In de marge van het debat over e-commerce en de deeleconomie in ons land kwam vorige week het bericht dat Natalie Massenet covoorzitter wordt van Farfetch. Helemaal in stijl kondigde ze dat zelf aan op Instagram. Een stap met spreekwoordelijke ballen, want het betekent dat Massenet de rechtstreekse concurrentie aangaat met Net-a-Porter, het bedrijf dat ze zelf oprichtte. Tegelijk illustreert het hoe achter de schermen van uw digitale mandje verschillende zakenmodellen een verwoede strijd uitvechten.

Massenet pionierde in de eerste dotcomboom, toen ze in 2000 tijdens haar zwangerschap vanuit haar Londense appartement Net-a-Porter oprichtte. Het luxemodesegment online verkopen werd toen onmogelijk geacht. E-commerce, daarmee concurreerde je in het discountsegment op prijs. Maar zo zag Massenet het niet. Ze creëerde een website die alle principes van een modeglossy toepaste.

Het recept werkte en Net-a-Porter werd de grootste luxeboetiek ter wereld. Massenet verkocht het grootste deel van haar aandelen aan Richemont voor 350 miljoen pond en vertrok twee jaar geleden, toen het bedrijf in handen viel van rivaal Yoox.

Nu is ze dus terug, maar met een ander zakenmodel. Waar Net-a-Porter werkt zoals een winkel die voorraad aankoopt en weer doorverkoopt, heeft Farfetch meer gemeen met de Ubers en Airbnb’s van deze wereld. Dankzij het platform vinden honderden boetieks een onlinekanaal om te verkopen. Het is de virtuele etalage waardoor ze wereldwijd kunnen verkopen. In ruil neemt Farfetch een commissie op elk verkocht item.

Het decentrale model gaat ervan uit dat je geen centrale voorraad nodig hebt, maar dat je die decentraal kan leggen bij onafhankelijke winkels die fungeren als minimagazijnen verspreid over de wereld. Het model steunt op het geloof dat de kleine winkelier niet ten onder zal gaan maar via platformen zoals Farfetch net kan deelnemen aan de digitale economie.

Maar tegelijk blijven het werkkapitaal en de stockrisico’s bij die winkelier liggen en is Farfetch enkel het digitale doorgeefluik. Net zoals Airbnb geen hotelkamers bezit en Uber geen auto’s heeft Farfetch zelf geen kleren hangen. Het werkt. Farfetch zit bij het selecte kransje unicorns, techstart-ups die meer dan 1 miljard waard zijn.

Het zakenmodel lijkt op dat van Alibaba of eBay, en ook bol.com schuift die richting uit. Volgens Massenet wint dit model de strijd. ‘Farfetch is een voorbeeld van de collaboratieve economie’, zei de zelfverklaarde technologienerd deze week. ‘Mocht ik opnieuw een e-commerce bedrijf starten, zou ik het helemaal anders aanpakken.’ Dat doe ze nu dus. Als ze gelijk heeft, bewijst ze nog maar eens dat ze een neus heeft voor de zakenmodellen van de toekomst.

Lang leve vrouwendag! En applaus voor alle vrouwen met visie, ideeën en ambitie die er zoals Natalie Massenet volop voor gaan.