Nooit meer een begroting in evenwicht?

De kans is klein dat de overheid de begroting de komende decennia nog in evenwicht krijgt.

Door Bart Van Craeynest, hoofdeconoom bij Econopolis en auteur van ‘Superstaat’

De regering heeft nog altijd de ambitie om de overheidsrekeningen tegen het einde van de legislatuur in evenwicht te brengen. In die zin kreeg ze de voorbije weken goed nieuws: de verbeterende economische vooruitzichten zijn positief voor de overheidsfinanciën. Toch lukt het begrotingsevenwicht deze legislatuur niet meer, en ook de volgende legislaturen wordt het aartsmoeilijk. Het zit er dik in dat de overheid de komende decennia de begroting niet meer in evenwicht krijgt.

De overheid staat de komende jaren voor belangrijke extra uitgaven waarop ze vandaag niet voorbereid is. De Amerikaanse vicepresident Mike Pence en de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis wezen in Brussel de NAVO-lidstaten op hun verplichtingen en hadden zeker ook België in gedachten.

De Belgische defensieuitgaven liggen al jaren onder 1 procent van het bruto binnenlands product (bbp), minder dan de helft van de NAVO-doelstelling van 2 procent. Het lijkt de nieuwe Amerikaanse regering menens en dat impliceert dat onze regering op korte termijn op zoek moet naar 1 procent van het bbp extra middelen per jaar.

Daarnaast dringen ook extra uitgaven voor infrastructuur zich op. De overheid investeert al decennia te weinig. De gevolgen worden meer en meer duidelijk. Onze transportinfrastructuur beantwoordt al geruime tijd niet meer aan de economische realiteit. De overheid moet dringend 1 tot 2 procent van het bbp per jaar extra investeren om onze infrastructuur opnieuw op peil te brengen en te houden.

Bijkomende jaarlijkse overheidsuitgaven van 4 à 5 procent van het bbp op langere termijn zijn realistisch.

En dan zijn er nog de extra uitgaven door de veroudering van de bevolking. Die duwen de uitgaven voor de pensioenen en de gezondheidszorg jaar na jaar hoger. Ramingen lopen uiteen (en steunen vaak op nogal optimistische aannames), maar bijkomende jaarlijkse overheidsuitgaven van 4 à 5 procent van het bbp op langere termijn zijn realistisch.

Vertrekkend van het huidige tekort betekent dat op termijn een inspanning van bijna 10 procent van het bbp, of zo’n 40 miljard in euro’s van vandaag, om de begroting in evenwicht te krijgen en te houden. Dat is nog zonder nieuwe beleidsinitiatieven, zoals hogere pensioenen of nieuwe belastingverlagingen. Een terugkeer naar een duurzaam begrotingsevenwicht wordt extreem moeilijk.