Omzeepbrief

Het is weer zover. Onze kredieten worden nog eens met 4.479.000 euro verminderd.

Frank Van Massenhove voorzitter FOD Sociale Zekerheid

De ministerraad vindt namelijk dat alle federale overheidsdiensten samen nog eens 500 miljoen moeten besparen. Natuurlijk noemt de regering dit geen besparing. In tijden dat orwelliaanse newspeak overgaat in alternatieve feiten heeft ze het over ‘blokkering’.

De kredieten voor de overheidsdiensten worden door het parlement vastgelegd. Bruutweg stellen dat de uitvoerende macht lak heeft aan de scheiding van de machten, durft geen enkele regering. Dus worden overheidsdiensten al anderhalf decennium geconfronteerd met ankersprincipes, bevriezingen, onderbenuttingen en andere blokkeringen. Niet dat het onze parlementsleden veel gelegen is aan de checks en balances in onze rechtsstaat. Ze laten de regering gewoon begaan.

Een goed jaar geleden toog een delegatie voorzitters van de federale overheidsdiensten naar de premier met een simpel verzoek: ‘Zeg ons gewoon over welke kredieten we écht kunnen beschikken de volgende jaren.’ Ze werden vriendelijk ontvangen.

Van overheidsmanagers wordt verwacht dat ze een langetermijnvisie hebben. Maar dan moet je wel weten wat je middelen zijn. We hebben allemaal ons langetermijnplan, tot we op ons gezicht krijgen. Om de zoveel maanden, en steevast na elke begrotingscontrole en na de kleinste kritiek vanuit een of ander gezichtsloos Europees bureau, worden we op de hoogte gebracht van iets waarvan de naam kan veranderen maar de aard niet: lineaire besparingen. Dan kunnen we ons plan weer opvouwen.

Klokvast volgt daarop, een paar maanden later, een ander ritueel. Elke voorzitter van een federale overheidsdienst (FOD) wordt door zijn minister - in mijn geval door zeven regeringsleden - gesommeerd met de vraag waarom er achterstand is in de dossiers, waarom mensen minutenlang een bezettoon horen als ze de FOD bellen en waarom een beleidsonderzoek nog niet is afgerond. Het antwoord ‘we hebben daar het geld niet (meer) voor’ - wordt steeds op grote verbazing onthaald.

Want ook ministers zijn maar mensen en dus onderhevig aan magisch denken. Op het ogenblik dat het kernkabinet met een glimlach die geen enkele breedsmoelkikker gegeven is, zijn nieuwe begroting voorstelt, staat niemand van dat eminente gezelschap stil bij de nuchtere vaststelling dat zijn nachtelijke vergaderescapades de openbare dienstverlening zullen aantasten. Het sluitstuk van de nachtelijke arbeid is immers altijd een bijkomende besparing bij de administraties.

Bij sommigen is het geen magisch denken. Het is denken dat die ambtenaren toch maar een bende luie zwanzers zijn. Dus kan de vijs maar beter worden aangedraaid door minder geld te voorzien voor ambtenaren en werkingskosten. De productiviteit moet gewoon omhoog, mijnheer. Juist, alleen zijn die ambtenaren niet lui maar werken ze soms nog met systemen uit de tweede IT-ijstijd. Nieuwe technologieën kunnen ervoor zorgen dat je minder mensen en middelen nodig hebt, maar dan zijn er wel investeringskredieten nodig. Alleen, ook die verminderden constant. En geen klein beetje, in onze FOD zijn ze met 83 procent verminderd.

En toegegeven, vroeger riepen overheidsmanagers te snel dat het niet met minder personeel en middelen kon, terwijl in sommige diensten echt sprake was van een te lage productiviteit. Maar na negen jaar genadeloze lineaire besparingen gaat het besparingsmes niet meer door het vet maar recht door vlees en bot en kunnen de kredietverminderingen niet meer door productiviteitsverhogingen worden opgevangen.

Eén voorbeeldje. In 2010 behandelde een gemiddelde medewerker 653 dossiers van mensen met een beperking. In 2016 waren dat er 1053, een productiviteitsstijging van 61 procent. In diezelfde periode verminderde het aantal mensen op die dienst met 38 procent, terwijl het aantal dossiers met 12 procent groeide. Denk je nu echt dat je die mensen nog een inspanning meer kan vragen. Nee, want dat is vragen naar ziekteuitval en burn-outs.

Onze mensen worden moedeloos. Ze zien dat hun laptops amper vervangen worden. Sinds 2010 is 41 procent bespaard op de werkings- en investeringskredieten van onze FOD.

Maar zelfs in deze regering, die wordt bemand door vele partijen die om de haverklap roepen dat er te veel ambtenaren zijn, weet het gros van de ministers dat verdere lineaire besparingen nonsens zijn. Het wordt ons ook letterlijk gezegd. Maar de cijfers moeten worden gehaald. Dus wordt verder blindelings bespaard en krijgen we om de zoveel maanden weer een omzendbrief van de staatssecretaris van Begroting, door ons liefdevol ‘omzeepbrief’ genoemd. Dat is de openlijke variant van besparen.

De staatssecretaris met die niet te benijden portefeuille heeft ook venijnige manieren om het doel te bereiken. Lang wachten met toestemmingen voor uitgaven tot het jaar voorbij is, bijvoorbeeld. De ironische vaststelling van dit alles is dat één lid van de regering - dat van begroting - de andere leden - de vakministers - in feite saboteert.

Maar de belangrijkste vaststelling is een intrieste: geen enkele regering ziet in dat met de middelen die voorhanden zijn niet meer alles kan gebeuren wat vroeger is beslist. Een regering met visie en moed kiest om maatregelen te schrappen. Maar dat gebeurt niet. Het gevolg is een oorlogstoestand tussen regering en administraties, terwijl de burger het verdient door een eensgezinde overheid te worden gediend.