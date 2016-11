Eerst de brexit, nu de verkiezing van Donald J. Trump tot Amerikaans president. Nog zo’n klap en heel weldenkend Europa zit wegens paniek-stoornissen aan de antidepressiva.

Donald J. Trump zal niet de eerste Amerikaanse president zijn die onderweg naar de eedaflegging wordt overvallen door de werkelijkheid. Die werkelijkheid verschilt voor elke nieuwe president grondig van wat hij tijdens de kiescampagne aankondigde. Als hij al grote plannen heeft, dan moet Trump die tijdens de eerste twee jaar van zijn mandaat tot uitvoer brengen, nu hij nog over een meerderheid in het Congres beschikt.

Bill Clinton kon in die beginperiode zijn hervorming van de gezondheidszorg niet realiseren. Obama slaagde daar wel in, maar het eindresultaat leek amper op het aangekondigde plan.

De politieke commentator Walter Lippmann omschreef de Amerikaanse president in The New Republic ooit als ‘een welwillend despoot die de macht en de middelen ontbeert om zijn despotisme in de praktijk te brengen’. De democratische controles en evenwichten van de rechtsstaat zijn daarvoor verantwoordelijk. Lippmann had het over de herverkiezing van president Woodrow Wilson in 1916. Het jaar daarop verklaarde die de oorlog aan Duitsland. De controles en evenwichten, waar de Amerikaanse president rekening mee moet houden, zijn sindsdien almaar steviger geworden.

Mislukte staat

Maar bij sommigen lijkt het vertrouwen in de werking van die controles en evenwichten niet erg groot. Terwijl de eerste resultaten van de Amerikaanse presidentsverkiezing binnenliepen en een mogelijke overwinning van Donald Trump zichtbaar werd, sloeg econoom en Nobelprijswinnaar Paul Krugman de schrik om het hart.

Zijn eerste blogreactie loog er niet om. ‘We weten nu dat mensen als ik, en wellicht ook de meeste lezers van The New York Times, het land waarin we leven echt niet meer begrijpen.’ Hij vroeg zich af of Amerika nu een mislukte staat is. Na de bekendmaking van de uitslag wist de columnist helemaal geen blijf meer met zijn doemgedachten. Hij had het over een eindeloze wereldrecessie die op ons afstevende, want de markten zouden zich van die klap nooit meer herstellen.

Dat Krugman toegeeft zijn land niet meer te kennen, is een opmerkelijke bekentenis voor een columnist die geacht wordt de vinger aan de pols van de natie te houden. Maar zo verwonderlijk is dat nu ook weer niet, want het land dat voor Trump stemde, noemen ze in de salons van de oost- en de westkust smalend ‘flyover country’.

Zijn collega Thomas Friedman had het in dezelfde krant over de wrokcommercie van Republikeins rechts, dat het wantrouwen en het ongeloof in de instellingen aanwakkert. ‘Zo kwam het fragiele Fabergé-ei dat het land is, in handen van de vleesgeworden onbeschoftheid, Donald Trump’, treurde Friedman.

Fabergé-ei

Na acht jaar heeft Obama het lot van de Amerikanen die van voedselbonnen leven en in tenten slapen niet verbeterd, maar bestendigd.

De ruim 45 miljoen Amerikanen die op voedselbonnen overleven, de tallozen die in het beste geval in tenten en afgedankte caravans overnachten en de 9 miljoen die zelfs niet meer aan het arbeidscircuit deelnemen, denken niet meteen aan een Fabergé-ei als ze het over Amerika hebben. Na acht jaar heeft Barack Obama het lot van die Amerikanen, die zelden opduiken in de denkstukken van Krugman en Friedman, niet verbeterd, maar bestendigd. Dat geldt ook voor de bewoners in de achtergebleven stadsbuurten. Alleen al in Chicago, de stad waar Obama zijn politieke carrière aanvatte, werden tussen 2009 en 2015 liefst 3.211 mensen vermoord, veelal in bendeconfrontaties. Dat is ruim het dubbele van de 1.451 Amerikaanse soldaten die in dezelfde periode in Afghanistan sneuvelden.

Van alle ingenieuze bedenkingen om de zege van Trump te verklaren, is er maar één die hout snijdt: het traditionele, blanke electoraat van de Democraten, dat voordien nooit werd afgedaan als wrokkig en racistisch, heeft de partij de rug toegekeerd en is naar de Republikeinen overgestapt.

Ruim tien jaar geleden waarschuwde Thomas Frank in zijn boek ‘What’s the Matter with Kansas?’ voor wat aan het gebeuren was. Maar de top van de Democraten, gestut door Wall Street, voelde zich ongenaakbaar. Met de hulp van de vrienden bij The Washington Post en The New York Times werd de kandidatuur van Bernie Sanders afgebrand. In het novembernummer van Harper’s doet Thomas Frank haarfijn de werking van die sloopmachine uit de doeken.

Dat sommige Democratische kandidaten voor de Senaatsverkiezingen en voor het Huis van Afgevaardigden niet eens met Hillary Clinton op de foto wilden, was nochtans onheilspellend. Daarbovenop was de aankondiging dat de premie voor de Affordable Care Act, kortweg Obama-care, met minstens 25 procent zou verhogen, verwoestender voor de Democraten dan de aankondiging van de FBI dat het een aantal e-mails uit het Clinton-kamp opnieuw ging onderzoeken. Met als eindresultaat dat de Republikeinen vandaag niet alleen de Senaat en het Huis van Afgevaardigden controleren, maar ook het Witte Huis. Terwijl ze daar niet eens op hadden gehoopt.

Sinds de verkiezing van 2008 hebben de Republikeinen alles op alles gezet op de controle van het Congres, in de overtuiging dat ze het presidentschap voor lange tijd kwijt waren. Op die manier hielden ze Obama in bedwang. Zelfs tijdens de eerste twee jaar van zijn presidentschap, met een Democratische meerderheid in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden, remden de Republikeinen Obama vakkundig af, vooral in de Senaat. In Europa horen ze niet graag dat de nederlaag van Hillary Clinton ook de nederlaag van Barack Obama is. Zijn beloofde verandering was er een van stijl, voor het overige lijkt die verandering verdacht veel op stagnatie.

De verkiezing van Donald Trump tot Amerikaans president kwam voor sommigen in Europa net zo hard aan als de brexit. Nog zo’n klap en heel weldenkend Europa zit wegens paniekstoornissen aan de antidepressiva. Die angstaanvallen hebben vooral te maken met het mogelijk wegvallen van het comfortabele gebruik van de Amerikaanse militaire paraplu.

Analfabete racisten

Afgaand op de Europese laatdunkende commentaren kon je alleen besluiten dat Washington was ingenomen door een troep analfabete, racistische Berserkers. Maar vooral wordt nu al gezocht naar excuses voor het mogelijke verder oprukken van de Europese nationalisten en de antisysteempartijen. Alsof die op Trump hebben gewacht. Trump wordt uiteraard met veel vertoon gefeliciteerd door Marine Le Pen, Geert Wilders en Gerolf Annemans, in de hoop dat zijn electorale succes op hen zal afkleuren. Mensen vergeten dat het Franse Front National al in 2002 met Jean-Marie Le Pen voor de poorten van het presidentiële Elysée-paleis stond, op een moment dat Obama nog een anonymus was in de Senaat van Illinois en Trump net vanonder een schuldenberg kroop.

De Brusselse EU-satrapen, die de kiezers graag voorhouden dat er geen alternatief voor hun beleid is, hebben in het verleden heel hautain alle waarschuwingen in de wind geslagen. Tot wat die houding leidt, is de grote les uit de verkiezing van Trump tot president van Amerika. Een van de belangrijkste gevaarsignalen is niet de instroom van asielzoekers. Het is de trage, maar gestage verarming van de Europese lagere middenklasse en van de gepensioneerden, als gevolg van het heilloze rentebeleid van de Europese Centrale Bank en het immobilisme van de Europese Commissie. Als binnenkort de rente stijgt, worden die nog eens bijkomend getroffen. Dat geldt ook voor de zwaar beleende eurolanden die dan extra moeten besparen en onvermijdelijk zal dat op hun sociale voorzieningen zijn.

‘Het is van leiders en gezagsdragers dat de wereld veelal te lijden heeft, niet van de massa’, is een wijsheid van de Amerikaanse politieke filosoof John Dewey. In Europa zouden ze dat intussen mogen weten.