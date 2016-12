Over falen

Startups.be lanceerde vorige week samen met de Vlaamse overheid en het Agentschap Innoveren en Ondernemen een opmerkelijke campagne met als doel: falen bij ondernemers aanvaardbaar maken. Onder meer de econoom Geert Noels, de onderneemster Inge Geerdens en de topkok Piet Huysentruyt zijn het gezicht van de actie. Op een webplatform kunnen ondernemers hun faalverhalen posten.

Mooi initiatief, dacht ik. Nu en dan de mist ingaan hoort erbij en maakt je vooral sterker. In Amerika durft men mislukken zelfs te bewieroken. Daarom mijn bijdrage: een bloemlezing van missers bij Studio 100.

Ooit gehoord van WIR3, onze Duitse K3? Vera, Lina en Linda heetten ze. Ze hadden blonde, zwarte en rode haren. Ze waren na een auditie gekozen in 2007. WIR3 zong de bekende K3-liedjes in een Duitse vertaling. Ze hadden ook een eigen tv-serie: ‘Die Welt Von WIR3’ op de Duitse zender Super RTL. De meisjes vlogen het land rond om promotie te maken. De verwachtingen waren hooggespannen. Toch verkocht WIR3 ‘maar’ 30.000 cd’s. Niets in vergelijking met de 5 miljoen schijfjes die in Vlaanderen en Nederland van K3 over de toonbank gingen.

In 2010 trokken we de stekker uit WIR3. Succes is geen wiskunde. De formule die je altijd en overal door het dak doet gaan bestaat niet.

Ken je de Breakeys? Het zijn plastic sleuteltjes die je 13 jaar geleden kon kopen in zakjes. Met Breakeys kon je duelleren. Eén sleuteltje brak. Het andere sleuteltje won. De acteurs van onze populaire tv-reeks ‘Spring’ stonden erop afgebeeld. Honderdduizenden zakjes met sleuteltjes importeerden we uit China. De Breakeys zouden de flippo’s doen vergeten. Een nieuwe rage was op komst.

Voor we ze liquideerden, ben ik in onze hangar gaan kijken. De dozen stonden gestapeld tot aan de nok van het dak.

Ik voelde me als Frans Laarmans uit ‘Kaas’ van Willem Elsschot. In zijn kelder lagen geen Breakeys, wel 10.000 volvette Edammers. Hij raakte ze aan de straatstenen niet kwijt. Kent u ‘Kaas’ niet ? Dan kent u zeker de tv-serie ‘Callboys’. Daar waren de Edammers dozen vol dildo’s. Gigolo’s moeten geen dildo’s verkopen. Ze moeten vrouwen plezieren. Daar zijn ze goed in. ‘Callboys’ was een les in ondernemen.

In het Kattendijkdok in Antwerpen dobberen vier Flandriaboten. Sinds een paar jaar varen ze onder de Studio 100-vlag. Rondvaarten aanbieden in een haven is mensen entertainen. Dus helemaal ons ding, dachten we. De boten waren oud.

Dat was het Melipark ook voor we er Plopsaland van maakten. Maar de boten waren vooral traag. De bruggen moesten omhoog en de sluizen open. Uren duurde zo’n uitstap. De Flandria’s liggen nu voor anker. De nautische wereld is de onze niet. Scheepvaartmaatschappijen maken toch ook geen kinderprogramma’s?

Iets niet doen is ook soms falen.

In 2013 zouden we Ragdoll overnemen, een Engels bedrijf, de eigenaars van de ‘Teletubbies’. Er was een akkoord over de prijs. In het geheim werkten we, met de state-of-the-art-technieken, aan onze nieuwe versie van de Teletubbies. We zouden er Amerika mee veroveren. Terwijl we aan het dromen waren, talmden we. DHX, een Canadees mediabedrijf, snoepte Ragdoll voor onze neus weg. Zij houden nu grote sier met hun nieuwe Teletubbies.

Succes is geen wiskunde. De formule die je altijd en overal door het dak doet gaan bestaat niet.

Tot zover onze grote en kleine missers. Maar het succes en het geluk dat ondernemen meebrengt, was die paar mislukkingen meer dan waard.

Voor de rest gaat alles goed. Schitterend zelfs. 2016 was prachtig en er is veel moois in het verschiet. U merkt het. Ook ik heb schroom. Ik kan niet over mislukken praten zonder te eindigen met een boodschap van succes.

Hans Bourlon is CEO van Studio 100