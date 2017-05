Overheid moet zelf prijsstijgingen ten grave dragen

De tweewekelijkse grafiek van Bart Van Craeynest

Minister Kris Peeters (CD&V) roept de begrafenisondernemers op het matje voor hun al te forse prijsstijgingen. De voorbije tien jaar stegen de prijzen van begrafenisdiensten met bijna 35 procent. Dat is meer dan de algemene inflatie, die over die periode 21 procent bedroeg.

Als er dan toch allerlei prijsstudies besteld moeten worden: de prijzen van concerten, bier en frieten zijn ook fors gestegen. Allicht wil iedereen die straks een festivalwei opzoekt daarover wel eens een studie zien.

Toch klinkt de waarschuwing van de minister wat dubbel. De overheid is al geruime tijd de belangrijkste motor achter de relatief hoge inflatie in België. De voorbije tien jaar vielen aanzienlijke prijsstijgingen te noteren voor de post (+42%), sigaretten (+44%), hoger onderwijs (+48%), huisvuilophaling (+49%), water (+50%) en elektriciteit (+80%). Steeds had de overheid daar de hand in.

De Belgische inflatie ligt al geruime tijd hoger dan in vergelijkbare landen. De voorbije tien jaar bedroeg ze 21 procent. In de buurlanden was dat gemiddeld 14 procent, in de hele eurozone 15 procent. Als de overheid daar iets aan wil doen, moet ze zelf aan de slag.

De relatief hoge inflatie wordt vooral veroorzaakt door allerlei belastingverhogingen, de automatische loonindexering en een gebrek aan concurrentie in bepaalde sectoren. Voor zover dat bewust gebeurt, valt er veel voor te zeggen om een deel van onze nog altijd loodzware belastingdruk op arbeid te verschuiven naar consumptie. Maar dat impliceert op zijn minst tijdelijk een hogere inflatie.

De automatische loonindexering laat de lonen gelijke tred houden met de inflatie. De gemiddelde lonen stegen de voorbije tien jaar ook zo’n 20 procent. Maar zo houdt de indexering ook de inflatoire druk in stand. En het gebrek aan concurrentie in bepaalde dienstensectoren leidt tot minder neerwaartse druk op de prijzen. Als de overheid zich echt zorgen maakt over de te forse prijsstijgingen moet ze op elk van die domeinen optreden.

De aandacht voor de begrafenisondernemers lijkt vooral te passen in het politieke debat van de jongste maanden. Aan de lopende band worden ideetjes gelanceerd, maar het blijft verontrustend stil over de echte uitdagingen. Die zijn er vooral in onze arbeidsmarkt en het onderwijs. Die zijn niet klaar voor de technologische revolutie die op ons af komt. Onze fiscaliteit blijft een onwaarschijnlijk kluwen van onzinnige regeltjes en misplaatste uitzonderingen. De overheid zou zich beter op die uitdagingen concentreren.

