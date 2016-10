PS-fixatie

Het is moeilijk er niet de ironie van in te zien. Bij de PS weerklonk de eis om de grote vermogens te laten bijdragen steevast op meetings en in verkiezingsmanifesten, maar zelden om de onderhandelingstafel. CD&V doet het omgekeerd: geen spoor van vermogenswinstbelastingen op congressen of in verkiezingsprogramma’s, maar in de regering is het voor de partij wel een breekpunt.

Dat heeft met de context te maken. De regering-Michel nam besparingsmaatregelen die moeilijk liggen bij de linkse achterban van CD&V, zodat die een compensatie wou. Tegelijk wakkerden LuxLeaks en andere Panama Papers een internationaal debat aan over rechtvaardige fiscaliteit. Bovendien stelt de voorgestelde meerwaardebelasting op aandelen van CD&V budgettair niet veel voor.

Toch blijft het opmerkelijk dat het debat over vermogenswinstbelastingen in 26 jaar regeringen met (Franstalige) socialisten nooit zo ver is geraakt dan onder deze rechtse regering. Evenzeer blijven een aantal rechtse symboolmaatregelen in de koelkast.

Het toont aan dat het Vlaamse Wet-straatwereldje dermate gefixeerd was op de PS dat het de tegenstellingen in het Vlaamse politieke landschap niet meer zag. Hoe vaak werd niet herhaald dat in Vlaanderen iedereen - of minstens de rechtse meerderheid - het eens was, maar dat de PS steeds een obstakel vormde.

De federale regering is een Vlaamse regering. De rol van de Franstalige politiek in het Belgisch bestuur is grotendeels herleid tot die van bemiddelaar tussen de Vlamingen.

Achter die simplistische analyse van de Belgische politiek bleven lang dynamieken verborgen die de regering-Michel met haar unieke samenstelling plots zichtbaar maakt. CD&V kon zich jarenlang verschuilen achter de PS. Voorstellen die ook voor de linkse christen-democratische achterban moelijk lagen, werden door de Franstalige socialisten afgeblokt.

In centrum-rechtse regeringen kon het cdH eventueel die rol overnemen. Daarom drongen Beke en Peeters in de zomer van 2014 sterk aan bij de Franstalige zusterpartij om tot de regering-Michel toe te treden. Omdat die weigerde, moet CD&V nu open en bloot strijden voor sociale maatregelen.

Zo wordt duidelijk dat CD&V een heel andere partij is dan de N-VA en Open VLD. Een partij met een vakbondsachterban, met een grote middenveldtraditie. Het opschuiven naar links is niet gespeend van enige electorale calcul, maar als CD&V in een linkser profiel een electorale markt ziet, blijkt het beeld van de rechtse Vlaamse publieke opinie evenzeer aan nuancering toe.

Dat CD&V niet comfortabel zit in de regering-Michel is duidelijk. Maar voor de N-VA is de crisissfeer evenmin een geschenk. Niet alleen omdat Bart De Wever de regering heeft geclaimd als zijn ‘droomcoalitie’, ze ondermijnt ook de essentie van het communautaire discours van de partij.

De keuze van de N-VA om toe te treden tot een centrumrechtse Belgische regering zonder enige verdere stap in de Vlaamse autonomie was sowieso een risico. Ze dreigde aan te tonen dat Vlaamse zelfstandigheid niet nodig is om de Vlamingen het rechtse beleid te geven waarvoor ze stemmen. Laat dat nu net het argument zijn waarmee de N-VA de voorbije jaren haar confederalisme probeerde te verkopen.

De regering-Michel demonstreert dat de Vlaamse meerderheid in België perfect kan spelen op socio-economisch en op veiligheidsvlak. De rol van de Franstalige politiek in het Belgisch bestuur is grotendeels herleid tot die van bemiddelaar tussen de Vlamingen.

Met een goed draaiende federale regering kon de N-VA nog zeggen: ‘Kijk, zo kan een onafhankelijk Vlaanderen eruit zien, maar het is een tijdelijke situatie, want de PS kan terugkomen.’

Zo kon de regering-Michel een reclameboodschap worden voor het ‘confederalisme’ van de partij: om deze politieke situatie definitief te bestendingen, moeten we kiezen voor Vlaamse autonomie. Op dat verhaal viel heel wat aan te merken, maar met een goede retorische verpakking viel er nog iets van te maken.

Twee jaar regering-Michel hebben de fundamenten van de analyse aangevreten: de homogene Vlaamse centrum-rechtse meerderheid blijkt een mythe. De verlammende links-rechtstegenstellingen die werden toegeschreven aan het botsen van twee democratieën spelen al sinds het prille begin van de regering-Michel op. De Vlaamse centrum-rechtse partijen blijken geen PS nodig te hebben om keer op keer links-rechts blokkeringen te creëren die diepgaande hervormingen verhinderen.

De opeenvolgende makke Vlaamse regeringen die de Belgische politieke cultuur kopieerden waren al niet het beste uithangbord voor de Vlaamse autonomie. De regering-Bourgeois is geen uitzondering. Maar je kon nog beweren dat de écht belangrijke bevoegdheden federaal zijn.

Maar de ‘Vlaamse’ regering-Michel blijkt evenmin aanlokkelijke reclame voor confederale scenario’s. Temeer daar er in een écht zelfstandig Vlaanderen geen Franstalige premier is om de vechtende Vlamingen op één lijn te krijgen.