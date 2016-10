Pas het scorebord aan

De federale regering heeft de jongste weken voor spektakel gezorgd. De inzet was dan ook groot. Voor het zoveelste jaar op rij moesten miljarden worden gezocht om de banvloek van Europa over het begrotingsbeleid te vermijden.

Door Caroline Ven. Econoom, bestuurder van vennootschappen

Maar in de strijd om het behoud van hun achterban schoven de partijen belangrijke structurele ingrepen in het belastingsysteem, zowel voor vermogens als voor vennootschappen, op de lange baan. Liever dat dan elkaar een doorbraak te gunnen.

Intussen hebben we de mond vol van de snel veranderende wereld en van het nieuwe buzzwoord disruptie, dat ertoe zal leiden dat wie niet flexibel is en wie niet durft te innoveren en te investeren, de boot mist van toekomstig welvaartspotentieel. Maar wij lijken vast te houden aan business as usual, met wat gescharrel in de marge.

Achteraf gezien gelukkig maar, want de doordachtheid van wat op tafel lag, laat veel te wensen over. Wat mij vooral stoort, is dat we als land elk jaar toeschouwer zijn van een vergelijkbaar triest schouwspel op het hoogste niveau. Nochtans met allemaal verstandige mensen in de hoofdrol.

Scorebord

Misschien is er een rationele verklaring. Misschien ligt het aan het scorebord waar we de regering op afrekenen. Stellen wij als samenleving wel de juiste prioriteiten voorop? Uiteraard focussen heel wat economen op het belang van een begrotingsevenwicht en van de daling van het overheidsbeslag, terugblikkend op de desastreuze gevolgen van het beleid van de jaren zeventig, toen dat geen punt was.

Daarnaast wensen mensen niet dat onze welvaartsstaat, die sindsdien een steeds groter beslag kreeg, wordt afgebouwd. Zeker niet nu een groter wordende groep van de bevolking, en van de kiezers, er een beroep op moet doen.

Lacune

Deze regering krijgt geen applaus voor de 3 miljard euro die ze heeft gevonden om het begrotingspad te volgen. De lacune van het grotere hervormingsplan eist alle aandacht op.

Alleen focussen op de problemen en de pijnpunten demotiveert, wat niet wil zeggen dat die problemen onder de mat moeten worden geveegd.

Een land is geen bedrijf en een regering geen directieteam, maar wat methodologische inspiratie is wel wenselijk. Bedrijven die willen meespelen in de samenleving van morgen moeten zich flexibel opstellen, zich heruitvinden en de plaats in de markt die ze willen innemen bepalen. Soms betekent dat snoeien om te groeien, maar door alleen een kaalslag voorop te stellen overtuig je niemand.

Hoop

Mensen worden in de eerste plaats gemotiveerd door een inspirerend doel. Door mee te bouwen aan iets wat hoop kan geven dat er een mooie toekomst in het verschiet ligt. Alleen focussen op de problemen en de pijnpunten demotiveert, wat niet wil zeggen dat die problemen onder de mat moeten worden geveegd.

Het grote verschil tussen succesvolle, welvarende landen en andere landen is niet het aantal inwoners, de omvang van de overheid of hun natuurlijke hulpbronnen. De belangrijkste sleutel voor welvaart is productiviteit. Hoe slagen we erin om met de mensen en middelen die we hebben zoveel mogelijk welvaart te scheppen?

Dat maakt dat Zweden, met ongeveer evenveel inwoners en een minder gunstige geografische ligging, toch beter scoort dan ons land. Het productiviteitsverschil moeten we niet zoeken in het geleidelijk verbeteren van wat al bestaat. Want zoals de econoom Joseph Schumpeter het al een eeuw geleden stelde: hoeveel postkoetsen je ook inzet, een spoorlijn krijg je zo nooit.