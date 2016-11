In het Brussels Parlement werden vorige week woensdag de eerste beelden getoond van hoe het nieuwe museum in de oude Citroën-garage aan het Saincteletteplein er zou gaan uitzien.

Luckas Vander Taelen freelancejournalist en regisseur

Dat is behoorlijk snel, on-Brussels snel zelfs, want minister-president Rudi Vervoort (PS) had pas enkele weken geleden met nauwelijks verholen trots aangekondigd dat hij een deal had gesloten met het Parijse Centre Pompidou om de site om te vormen tot een bijhuis van het prestigieuze Franse museum.

Wel typisch Brussels was dan weer de bevestiging dat Yves Goldstein, voormalig kabinetschef van Vervoort, het project in goede banen zou leiden. Zijn aanwijzing was niet het resultaat van een deskundige beraadslaging door een vakjury, maar een ouderwetse politieke benoeming. Goldsteins beperkte affiniteit met de sector is blijkbaar minder belangrijk dan de partijpolitieke noodzaak om voor hem een job te vinden als dank voor bewezen diensten...

Maar het moet gezegd: Vervoort is er wel in geslaagd een oplossing te vinden voor de gênante situatie die hij zelf had gecreëerd. Toen het Gewest een jaar geleden het Citroën-gebouw aankocht, leek dat meer op een impulsieve beslissing dan op een doordacht plan. Want Vervoort kon niet meteen zeggen wat hij met het gebouw wou aanvangen. Er zou een museum komen. Maar op de essentiële vraag welke werken er te zien zouden zijn en waar die vandaan zouden komen, kwam geen antwoord.

Dat is dan het positieve nieuws: het Centre Pompidou gaat schilderijen lenen uit zijn immense reserve van 120.000 werken. Want in zijn eigen Parijse vestiging is maar 3 procent van die collectie te zien. Eerder al openden bijhuizen in Metz en in het Spaanse Malaga. Gratis doet Pompidou dat niet. Malaga betaalt een vergoeding van een miljoen euro per jaar. Hoeveel Brussel op de Franse bankrekening moet overschrijven, is niet bekend. Wie de dure aanpassingswerken zal betalen al evenmin.

Maar die financiële gok wil Vervoort wel nemen. Helemaal roekeloos is die niet, want vergelijkbare projecten zoals het Guggenheim in Bilbao verdienden de immense investeringen terug door een grote groei van het toerisme. Maar het Guggenheim paste in een groter geheel van stadsrenovatie in Bilbao. Het Brusselse Pompidou-plan is niet het resultaat van een globale visie op de ontwikkeling van de stad. Van enige coördinatie tussen de artistieke plannen van Vervoort en de urbanistische ambities van burgemeester Yvan Mayeur is geen spoor te bekennen. Beide PS-kopstukken lijken bij momenten vooral begaan met politiek opbod in de strijd om de macht in Brussel.

Het Citroën-project blijft ondanks de mogelijke positieve impuls voor Brussel een bewijs van een grote Belgische absurditeit.

Het Citroën-project blijft ondanks de mogelijke positieve impuls voor Brussel een bewijs van een grote Belgische absurditeit. De logica zou hebben gewild dat het nieuwe museum onderdak zou bieden aan een deel van de 20.000 werken die een paar kilometer verder staan te verkommeren in het Brusselse Koninklijk Museum voor Schone Kunsten aan de Kunstberg. Directeur Michel Draguet militeert al jaren voor een nieuw museum, omdat hij de ondergrondse zalen van zijn museum terecht ongeschikt vindt. Maar zijn verzameling is federaal en Citroën is regionaal; daarom stelde staatssecretaris Elke Sleurs (N-VA) haar veto tegen elke overheveling. Draguet is van PS-signatuur, dat maakte zijn verhouding met Sleurs er niet gemakkelijker op. Dus blijft een verzameling die een uniek beeld geeft van onze nationale kunst in de kelders.

En zo kan het gebeuren dat er veel geld wordt uitgegeven om een bijhuis te worden van een Frans museum, terwijl met wat visie en goede wil er in Brussel eindelijk een aantrekkelijk museum kan komen met het beste van ons eigen artistiek patrimonium.