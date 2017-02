Reken maar op acht jaar Trump

Aan de adembenemende nieuwsstroom komt geen einde. Nu weer heeft hij ermee gedreigd het Amerikaanse leger naar Mexico te sturen om ‘slechte hombres’ tegen te houden. Per telefoon, Twitter en decreet heeft Donald Trump in twee weken al meer buren en bondgenoten geschoffeerd en in verwarring gebracht dan George Bush in acht jaar. Onvoorspelbaarheid is zijn wapen.

Luuk van Middelaar is politiek filosoof

In plaats van dag voor dag af te wachten wat nu weer komt, is het zaak de greep op de tijd te herwinnen. Afwachten en hopen is voorbij. Dat werkte van midden 2015 tot de dag van de inauguratie: zou hij de Republikeinse primary’s echt winnen, zou hij Hillary heus verslaan, zal hij als president werkelijk volgens het campagneboek handelen? Ja dus. Trump is voor vier jaar Amerikaans president. Meer nog: zolang hij energiek doorgaat met doen wat hij beloofde, is er een dikke kans dat hij in 2020 wordt herkozen.

Niet dat ik denk dat het boze witte electoraat in de fly-overzone tussen Amerika’s oost- en westkust dan glunderend in ronkende fabrieken een kostje voor de oude dag bijeen staat te arbeiden. Maar ik denk wel dat het Witte Huis genoeg mensen zal kunnen doen geloven dat de perfide tegenkrachten te sterk, de pers te leugenachtig en de tijd te kort was.

‘Laat Donald zijn klus afmaken’, zal het klinken. Van de vorige vijf presidenten kregen vier een tweede termijn: Reagan, Clinton, Bush jr. en Obama. Alleen Bush sr. moest na vier jaar het veld ruimen, maar die had er toen al acht jaar als vicepresident op zitten. Uiteraard zijn er talloze onzekerheden. Maar de kans dat we acht jaar Trump krijgen, is zeer reëel.

Het is erg vroeg om te speculeren over wat daarna zal gebeuren. Maar gezien Trumps autoritaire leiderschapsstijl, zijn grondige hekel aan tegenspraak - ‘You’re fired’, was de kreet die hem populair maakte als tv-personage en die nu menig minister, diplomaat of ambtenaar te horen zal krijgen - én zijn stelselmatige delegitimering van constitutionele en maatschappelijke tegenmachten (de kiezersregistratie, de pers, het Congres) wordt de transitie van 2024 de echte test voor de Amerikaanse democratie. Zal Trump dan de macht opgeven?

We moeten de kortademige tweets vergeten en denken in termen van ‘tijdvak Trump’.

Hoe het ook zij: we moeten de kortademige tweets vergeten en denken in termen van ‘tijdvak Trump’. Het is een voorwaarde om ons aan deze kant van de Atlantische Oceaan te organiseren.

Gisteren kwamen Merkel, Hollande, Michel en de andere EU-leiders bijeen in Malta om te bespreken hoe het in deze woelige wereld verder moet met onze Unie. In een brandbrief stelt hun voorzitter Tusk deze week de ‘verontrustende verklaringen van de nieuwe Amerikaanse administratie’ op één lijn met de dreigingen China, Rusland en IS. Terecht stelt de Pool: ‘De desintegratie van de EU zal niet leiden tot het herstel van een mythische, volle soevereiniteit van haar lidstaten, maar tot hun werkelijke en feitelijke afhankelijkheid van de grote supermachten: Amerika, Rusland en China. Alleen samen kunnen we volledig onafhankelijk zijn.’

Let wel: Tusk is geen man van het hiep-hiep-hoera-Brussel-verhaal. Meermaals kritiseerde hij eurogelovigen à la Verhofstadt vanwege hun gedroom van een Europese federatie, dat niet geloofwaardig is en in de meeste lidstaten (België, Duitsland en Italië zijn uitzonderingen) de publieke achterdocht jegens de EU versterkt. Ook in zijn brief pleit hij voor realiteitszin, voor een evenwicht tussen openheid en bescherming, voor samenwerkende lidstaten.

De marsroute is duidelijk: versterking van de buitengrenzen, betere samenwerking tussen de veiligheidsdiensten, meer eenheid in de buitenlandse politiek, een handelsbeleid dat open én robuust is, investeringen in de werkgelegenheid. Maar al deze doelen vergen hard en geconcentreerd werk, van politici die hun kiezers duidelijk maken dat een veilig en welvarend leven op ons continent serieuze offers vraagt, anno Trump. Daar mogen de Nederlandse, Franse en Duitse politici in dit grote Europese verkiezingsjaar snel mee beginnen.

.

Luuk van Middelaar is politiek filosoof. Hij bekleedt de leer stoel Europese waarden aan de Université catholique de Louvain.