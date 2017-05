Rik Van Cauwelaert | Europa zonder steunwieltjes

De verkiezing van Trump tot president van de Verenigde Staten drukt Europa met de neus op de werkelijkheid. Dat creëert een angst die vernietigend kan worden voor de Europese Unie.

In de VS hebben sommigen de hoop nog niet opgegeven om de uitslag van de voorbije Amerikaanse presidentsverkiezingen te keren. Zo wordt aangedrongen op een hertelling van de stemmen in staten waar elektronisch werd gestemd en waar een hacking van de stemverrichtingen wordt gevreesd. Intussen proberen twee Democratische leden van het kiescollege om 37 Republikeinse kiesmannen ervan te overtuigen het resultaat van hun staat te negeren en alsnog Hillary Clinton naar het Witte Huis te stemmen.

Officieel is Trump geen verkozen president tot het kiescollege zich uitspreekt. En dat gebeurt pas op 19 december. Op die formele bezegeling heeft Trump niet gewacht om een eerste bezoek te brengen aan het Witte Huis voor een overdrachtsgesprek met president Barack Obama. En volgens Obama was Trump ‘overweldigd’, zowel door het bezoek als door het gesprek. Je zou voor minder. De wereld waarmee Trump na zijn eedaflegging op 20 januari wordt geconfronteerd, ziet er helemaal anders dan de wereld bekeken vanuit een van zijn vele golfclubs.

Hopelijk nam Trump intussen ook kennis van de lezing die William J. Perry enkele maanden geleden hield voor de universiteit van Stanford. Perry, die volgend jaar negentig wordt, is wiskundige en ingenieur. Hij was minister van Defensie onder president Bill Clinton, maar begon zijn loopbaan in Silicon Valley, toen ze daar nog bijna uitsluitend aan het nucleair arsenaal van de VS werkten. Een van zijn eerste opdrachten bestond erin na te gaan hoe het Russische rakettensysteem kon worden verstoord, om bij een nucleaire aanval op de VS het aantal doden van 75 miljoen naar 25 miljoen terug te brengen, de overlijdens op langere termijn en de slachtoffers van de nucleaire winter niet meegerekend.

Zowel Perry’s jongste boek ‘My Journey at the Nuclear Brink’ als zijn uiteenzetting in Stanford bezorgt de lezer koude rillingen. Perry was geen houwdegen. Als minister van Defensie verzorgde hij de relaties met Rusland. Daarom verontrusten de snel verslechterende verhoudingen tussen Rusland en het Westen hem zeer. Hij wees op de recente uitspraak van Dimitry Kiselev, de officiële Russische woordvoeder en spindoctor van president Vladimir Poetin. Kiselev zei dat Rusland het enige land is dat in staat is de VS in nucleaire as te leggen.

Zo’n uitspraak mag dan bombastisch klinken, de veertig nieuwe intercontinentale ballistische raketten in het Russische nucleaire arsenaal zijn de brutale werkelijkheid, stelde Perry vast. Onder Obama budgetteerden de VS 1.000 miljard dollar om de komende decennia hun nucleair wapenpark te vernieuwen. Dit jaar werd een begin gemaakt met de bouw van een raketbasis in Polen en werd een ander lanceerplatform in Roemenië in gebruik genomen. Waarop Poetin te verstaan gaf dat de Russische federatie nadenkt over hoe ze die bedreiging kan neutraliseren. Jachtpiloten die boven de Baltische staten langs de NAVO-grens met Rusland patrouilleren en met hun Russische collega’s worden geconfronteerd, stellen nu al bijna dagelijks vast dat er niet veel nodig is voor een majeur militair incident.

De VS zijn niet langer de gendarme van de wereld. Ook Obama besteedde het Oekraïense probleem al uit aan Europa.

Wie tijdens de verkiezingscampagne goed naar Trump heeft geluisterd, weet dat hij niet van plan is de VS af te sluiten van de buitenwereld. Wel zullen er duidelijk Amerikaanse belangen op het spel moeten staan, wil hij met zijn militair arsenaal uitpakken. De VS zijn niet langer de gendarme van de wereld. Ook Obama besteedde het Oekraïense probleem al uit aan Europa. Het valt nog te bekijken of Trump artikel 5 van het NAVO-verdrag zal inroepen om als het nodig is de kleine Baltische lidstaten militair bij te staan, waar Poetin nu al agitatie voert onder de Russische minderheden.

Fluiten in het donker

Nog voor zijn eedaflegging heeft Trump de naoorlogse wereldorde met zijn America first-houding op de helling gezet. Obama’s recente bezoek aan de Duitse kanselier Angela Merkel is geen toeval. Niet alleen was zijn visite een welgekomen aanzet van Merkels verkiezingscampagne. Obama heeft haar zowat de zorg over Europa toevertrouwd. Want Merkel is de enige regeringsleider in Europa die de Russen nog ernstig nemen, vooral nu de Britten in een financieel brexitmoeras wegzinken.

Terwijl de Russen ongestoord hun invloed vergroten op hun buurlanden, op enkele Oost-Europese EU-landen en in het Midden-Oosten, kan het Europees Parlement niets beters bedenken dan een resolutie over ‘de strategische communicatie van de EU als antwoord op de anti-EUpropaganda door derden’. Die derden, dat zijn Islamitische Staat en vooral Rusland, dat de internationale berichtgeving verstoort met nepberichten over Europa. Het in 2015 opgerichte East StratCom Team dat propaganda maakt voor ‘de Europese waarden’ in Rusland maar ook in buurlanden als Armenië, Georgië, Moldova en uiteraard Oekraïne, moet volgens die resolutie worden versterkt. In Moskou zijn ze zwaar onder de indruk.

De verkiezing van Trump tot president van de VS drukt Europa met de neus op de nieuwe werkelijkheid. Het moet voortaan verder zonder steunwieltjes. Dat creëert een angst die vernietigend kan zijn voor de EU. Die is op dit moment volledig in de ban van de volgende electorale confrontaties met anti-systeem- en anti-EU-partijen in Italië, Oostenrijk, Frankrijk, Nederland en Duitsland.

In Oostenrijk en Frankrijk beloven de ultrarechtse kandidaten Norbert Hofer en Marine Le Pen prompt een referendum over het EU-lidmaatschap te houden als ze winnen. In Italië dreigt het referendum over de hervormingsvoorstellen, waaraan premier Matteo Renzi nogal roekeloos zijn lot verbond, niet alleen het land in twee te splitsen tussen het rijke noorden en het armere zuiden, maar ook een antwoord te geven op niet gestelde vragen over de euro. Overigens dreigt het vertrek van Renzi uit te draaien op een verwoestend bankendebacle. Net op een moment dat Europa verwikkeld is in een protectionistische bankenoorlog met de VS over de aan te houden kapitaalreserves.

De EU zelf riskeert in een knoop te raken over de vraag of falende banken nog langer door de overheid mogen worden ondersteund. Duitsland wil dat niet de belastingbetaler maar de aandeelhouders en de schuldeisers voortaan kapseizende banken overeind houden. In Frankrijk en het zuiden van Europa denken ze daar totaal anders over.

Race naar de kelder

Alsof de interne verdeeldheid al niet ver genoeg was gevorderd, bestoken de Europese landen elkaar met almaar lagere vennootschapsbelastingen. Die concurrentieslag loopt onvermijdelijk uit op een race naar de kelder, op de verdere ontmanteling van de sociale systemen en op conflicten tussen de lidstaten.

Intussen fluit de Europese Centrale Bank in het donker. Onlangs verzekerde ECB-ondervoorzitter Vitor Constancio dat de centrale bank voldoende uitgerust is om de eurozone te beschermen tegen een mogelijke, wereldwijde financiële volatiliteit als gevolg van de politieke onzekerheid. Dat doet onwillekeurig denken aan ECB-voorzitter Jean-Claude Trichet, die in 2008 suste dat de financiële crisis een Amerikaans probleem was dat niet naar het veilige Europa zou overslaan. In Griekenland weten ze hoe dat afliep.

Nog voor de invoering van de euro voorspelde Bernard Connolly in zijn beruchte brandboek ‘The Rotten Heart of Europe’ dat het allemaal zou eindigen met interne Europese confrontaties. Europa is goed op weg zijn voorspelling in te lossen.