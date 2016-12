Rood over Molenbeek

Zolang we grossieren in groteske gedachten, hebben we niets geleerd.

Hind Fraihi is onderzoeksjournaliste

Dat iemand die een boek schrijft over de problemen in Molenbeek zélf het probleem wordt. Dat zo iemand die de pijnpunten duidt van een deel van de Molenbeekse moslimgemeenschap islamofoob wordt genoemd, racistisch. Rechts zelfs.

Het overkwam Luckas Vander Taelen en anderen, mezelf incluis. En nu overkomt het de Molenbeekse schepen Annalisa Gadaleta (Groen). Ook haar boek moet op de brandstapel. Het zou te stigmatiserend zijn. Allerminst wetenschappelijke sérieux hebben. Polemisch. Anekdotisch. Déjà vu dus.

We leven in tijden waar lansen gebroken moeten worden tegen onrecht. Discriminatie, racisme. Daarom ook het waardevolle initiatief van Dailyracism, een campagne van opeengestapelde anekdotes. Het zijn verhalen over dagdagelijkse racistische praktijken die menens zijn en geen wetenschappelijke onderbouwing hoeven. Het zou er nog aan moeten mankeren dat we racisme met feiten moeten bewijzen. Maar in Molenbeek, over kritiek op een deel van moslims, daar zou de bewijslast mankeren. Telkens weer. Maar het is de logica die zoek is.

De PS is makelaar van gewillige achterstand. Van in stand gehouden verrotte wijken.

Nochtans is de redenering simpel in haar wiskundigheid. Het is de opportunistische rekensom van een rood dat me wel bang maakt. Dat van een zogenaamde socialistische partij die nog steeds hard haar best doet om het slecht te doen. De PS is makelaar van gewillige achterstand. Van in stand gehouden verrotte wijken. Schuldig verzuim in ruil voor stemmen uit de arbeidersklasse, het zou een marxistische trek zijn. Ik denk dat zo’n electoralisme met een handel in ellendigheid geen naam heeft. Het proletarisch vermarkten van de islam in ruil voor politiek gewin is de islamofobie ver voorbij. De kleur van dat fenomeen is treurig duister.

Veel termen werden gemorst over Molenbeek. Politieke correctheid, islamofobie, parallellisme, link-rechts, stigmatisering, extremisme, islamisme. Maar we hebben het nauwelijks over de mens. De Molenbeekse moslim wordt ontmenselijkt door zij die liever wegkijken. Ongetwijfeld zijn er Molenbeekse moslims die geen probleem zijn of vormen. Er zijn er heel wat zelfs, maar daar hebben we het niet over, zoals Dailyracism het niet heeft over diegenen die niet racistisch zijn. Net als een Bob-campagne niet alle chauffeurs viseert, maar enkel zij die al eens met een glas te veel achter het stuur kruipen. Niemand die zelfs voor de grap over pakweg ‘bobofobie’ zou spreken. Omdat we nu eenmaal beter weten.

Over een deel van de moslims in Molenbeek zouden we het inmiddels ook beter moeten weten. Hoe we een problematiek moeten ontzenuwen om het te kunnen vermenselijken. De mens achter de mens die het moeilijk heeft. En/of het anderen moeilijk maakt. Dat er naast probleemjongeren ook probleemouders zijn. Dat het een ook niet altijd het gevolg is van het ander. Dat cultuur en islambeleving een rol kunnen spelen in problematische opvoedingssituaties, zoals dat bij andere culturen en godsdiensten eveneens het geval kan zijn. Dat we een probleem hébben en dat sommigen een probleem zijn, of we het nu anekdotisch vertellen of niet. Het is allemaal des mensen.