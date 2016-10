Jonge mannen in Somalië zullen vechten. Willen of niet. Al-Shabaab komt ze schaken, of het leger eist ze op.

Vorig jaar gaf een vrouw haar laatste cent uit om haar zoon in veiligheid te brengen. Ze gaf het geld aan een man die de jongen met valse papieren het land uit smokkelde. Zo belandde Abdulfatah, 15 jaar, op de luchthaven van Zaventem.

Ik heb opgeschreven wat is gebeurd, mevrouw, sinds de dag dat u afscheid van hem nam. Het is voor u het onbekende. Voor hem was het de eerste dag van een nieuw leven. Hij heeft in de luchthaven van Zaventem op een bankje gezeten. Urenlang.

‘Wacht, ik ga eten halen’, zei de man aan wie u hem meegaf. Maar hij keerde niet terug. Uw zoon was radeloos. Maar hij is opgevangen. Hij kreeg een bed, eten en onvoorstelbaar veel liefde in het opvangcentrum van Kapellen.

Daar waren nog jongens uit Somalië. Ismael, Abbas en Ise. Met hen kon hij zijn taal spreken in dit vreemde land. Ook zij waren op de luchthaven achtergelaten, door diezelfde man. Daar, in Kapellen, werd ik peter van uw zoon. Ik noemde hem Abdi.

Uw zoon was verlegen, mevrouw, toen ik hem de eerste keer zag. Hij hield zijn handen voor zijn ogen, zodat ik hem niet kon zien. Maar hij ontdooide langzaam, toen we op Google Earth jullie dorp vonden. Hij herkende het huis waar hij kind was, de straten en de zee. Hij wees met zijn vinger en hij taterde zonder ophouden. En op YouTube neuriede hij mee met Somalische liedjes. Alsof hij weer thuiskwam.

Hij zag in ons land voor het eerst een trein. Sneeuw. Verkeerslichten. Pizza. Eten was moeilijk, mevrouw. Soms kreeg hij geen hap naar binnen. En ook op school ging het moeizaam. Van ’s morgens tot ’s avonds Nederlands leren was een grote schok. Hij spijbelde, bleef in bed liggen. Tot laat na de middag.

Ik ben naar de proclamatie geweest. Er waren veel jonge mensen, geen ouders. Ze applaudisseerden voor elkaar.

Een dame vooraan deelde diploma’s uit. Ze struikelde over de moeilijke namen. ‘Abdulfatah’ was daar niet bij. Hij doet zijn jaar nu over. Maar hij weet wat hij wil. Automecanicien worden. En Ise meubelmaker en Abbas loodgieter. We zullen ze hier nodig hebben.

Abdi leeft zich uit in voetbal, mevrouw. Vroeger bengelde zijn ploeg onderaan in het klassement. Maar nu de Somaliërs meespelen, staan ze aan kop van de competitie. Aan de rand van het voetbalplein heeft hij zijn vriendinnetje ontmoet. Sindsdien verbetert zijn Nederlands spectaculair.

Hij is een mooie grote jongen, mevrouw. En zijn verlegenheid is zo charmant. Mijn eigen moeder, die eerst wat aarzelde, draait hij rond zijn vinger. Mijn oude vader aait hem over de bol.

Abdi huilt nog steeds als we over u spreken, mevrouw.

We zijn op zoek naar u, mevrouw. Abdi huilt nog steeds als we over u spreken. ‘Miss my mom’ is de naam van zijn WhatsApp-profiel. Hij mist u en zijn kleine zusjes. Bij het Rode Kruis heeft hij verteld over de familie en de stam waartoe ze hoort. Hij kon zeven onderstammen opsommen.

Ze hebben alles genoteerd en gaan u nu opsporen. Maar ze konden niets beloven. Want in Somalië zijn veel mensen op de vlucht.

Moest u hem terugzien, u zou schrikken, mevrouw. Hij is gegroeid en zoveel veranderd. Maar Abdi is vooral vriendelijk, attent en beleefd. Dat hebt u hem meegegeven. Hij is ook een vrome, diepgelovige moslim. Ik heb besloten daar niet tegenin te gaan. Moslim zijn is een houvast voor hem. Het verwijst naar u.

Uw opvoeding wil ik respecteren. Want het is zijn diepste verlangen dat jullie elkaar ooit weerzien. En ik wil u niet ontgoochelen.

Hans Bourlon CEO van Studio 100

Wilt u ook meter of peter zijn van een niet-begeleide minderjarige vluchteling, neem dan contact op met lieve.nelen@fedasil.be.