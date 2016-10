We zijn 2030 en het Verenigd Koninkrijk is terug volwaardig lid van de EU, dankzij Wallonië.

Door Louis Verbeke, erevoorzitter Vlerick Business School

Iedereen is het erover eens dat geen enkele Europese regio meer heeft bijgedragen aan de groei en de bloei van het Avondland dan Wallonië. Nergens gaat de zon mooier onder. Onder toezicht van de grote socialistische leiders wordt de zonsondergang elke avond in groep bewonderd. In elke Waalse gemeente weerklinkt de Internationale, iets zoals de Last Post in Ieper. En uiteraard is ook de gebalde linkervuist van de partij.

In het terug unitaire België wordt het gezinsinkomen boven de 75.000 euro, op aansporen van de ondertussen samengesmolten religieuze middenvelden, belast aan 100 procent. Het wordt tijd voor de volgende stap. Ieder heeft het voelen aankomen.

Ik vergat nog te vertellen dat ‘l’Union fait la force’ vervangen is door ‘Le ridicule ne tue pas’.

De (goed bedoelde) robotbelasting in Wallonië wordt via een arrest van het Hof van Bergen van toepassing. Aanvankelijk alleen op windmolens (die zich aanpassen aan de windrichting zonder Waalse tussenkomst), nadien uit hoofde van de ideologische gelijkenissen op alle molens, motoren en dergelijke meer. Bij gebrek aan energie zijn er ook geen treinen meer en de fietsautostrades zijn alleen in Vlaanderen bruikbaar (het ‘vlakke land’ van Jacques Brel, nietwaar).

Wallonië heeft in 2016 al de vierdagenweek uitgeroepen en dat is inmiddels de tweedagenweek geworden. Tot groot jolijt van sommige Vlamingen is het rookverbod afgevoerd, net zoals de verplichting om een witte kassa te hebben. Er is wel wat verbazing in Wallonië, waar deze maatregelen nooit zijn uitgevoerd.

Op een absoluut imposante manier is Wallonië erin geslaagd om de Europese Unie, na het opdrogen van de Vlaamse subsidies door het leeglopen van Vlaanderen, een uniek subsidiepakket te laten goedkeuren. Zolang de brexit werd onderhandeld stond Wallonië aan Europese kant maar toen die brexit uiteindelijk slaagde, heeft het zijn veto gesteld. Door dit veto wilden de Schotten niet meer in het VK, waardoor de Engelsen dan weer geen brexit meer wilden… en alles is gebleven zoals het was.

En dat allemaal dankzij het meesterlijke staatsmanschap van de PS-leiders. Als voorwaarde om in te stemmen met het status quo hebben ze ook een eeuwigdurende subsidie geëist, meer nog dan wat uit Vlaanderen is gepuurd. Die subsidie dient om de drie niet gewerkte dagen per week te vergoeden. Vooral de Bulgaren, de Hongaren en de Grieken betalen nu deze subsidies. En met de glimlach. Want zeg nu zelf, 80 procent van het Waalse bbp, da’s geen geld.

Samber en Maas-model

Met grote bewondering spreekt heel Europa over het ‘Samber en Maas-model’, de opvolger van het Rijnmodel. En tot grote vreugde van Wallonië heeft Nederland beslist om de Maas tot aan de Nederlands-Belgische grens om te dopen in de ‘Waal’.

Eens je 100 procent belast hebt (ik weet wel, enkel boven de 75.000 euro gezinsinkomen) wordt het moeilijk om de maatschappij nog socialer te maken. De asocialen zijn immers al lang het land uit

Het Marshall Plan X (het Romeinse cijfer 10) is er uiteindelijk in geslaagd om het gemiddelde inkomen van de Vlamingen in dit heuglijke jaar 2030 op hetzelfde niveau te krijgen als het Waalse. Al wordt ootmoedig toegegeven dat dit in niet geringe mate mee het gevolg is van een Vlaamse volksverhuizing, een beetje zoals in de 17de eeuw.

De uittocht van zovele Vlamingen heeft duidelijk positieve gevolgen gehad: België is opnieuw unitair (weliswaar met een vetorecht voor de steden Charleroi, Luik, Namen, Aarlen, Bergen, en - om historische redenen - het dorp Poupehan ), is uiteraard eentalig Frans (met de ‘Vlaamse dialecten’ erkend als regionale talen, zoals in Frankrijk).

Toerisme

De Vlaamse diaspora verschaft het land een belangrijk inkomen door uitkeringen om familiale redenen en uiteraard door een bepaald soort toerisme, zoals dat in Ieper in verband met de Eerste Wereldoorlog. Uitgeweken Vlamingen bezoeken graag ‘les mortes’, zoals de steden Brugge en Gent nu gemeenzaam genoemd worden. Men zorgt zelfs voor lokale gidsen die het Engels of het Duits machtig zijn.

Er is, zo blijkt, lange tijd gewerkt aan de volledige inkomensgelijkheid. De steeds zeldzamer wordende arbeid is eerlijk verdeeld onder alle Belgen, inclusief het vertaalwerk.

Handelsakkoorden

Tijd dus voor de grote vermogenswissel, voor die Wende, voor de BOVV of in het Frans le Grand Songe, de Grote Droom. Eens je 100 procent belast hebt (ik weet wel, enkel boven de 75.000 euro gezinsinkomen) wordt het moeilijk om de maatschappij nog socialer te maken. De asocialen zijn immers al lang het land uit. De BOVV heet zo omdat er in Wallonië al lang geen vermogens meer zijn en Walen enkel aan de krijgende kant staan. Dit heeft uiteraard niets te maken met deze vermogenswissel, die volledig ideologisch werd gestuurd door de gelijkheidsleer en ook - zo stellen romantici - om de zonsondergang nog zoeter te doen smaken.

Waalse politici stelden rond 2016 met genoegen vast dat Wallonië geen handel meer dreef en dat geen enkele pragmatische overweging dus nog de zuivere ideologie in de weg stond

Waalse economen weten, zoals nagenoeg alle economen, dat de meeste handelsakkoorden economisch overwegend goed zijn, en dit al enkele millennia. Enkele miljarden mensen zijn niet meer straatarm. Dankzij minder protectionisme, of colbertisme in het Frans. Maar die economen weten evenzeer dat je ook een beetje handel moet drijven om van handelsakkoorden te kunnen genieten.

Waalse politici stelden rond 2016 met genoegen vast dat Wallonië geen handel meer dreef en dat geen enkele pragmatische overweging dus nog de zuivere ideologie in de weg stond. De laatste (meestal Franse) multinationals werden via hoge belastingen en het arbeidsrecht weggepest. Zuiverheid primeerde. De Pax Atlantica geldt overal, uitgenomen waar het ‘Samber en Maas-model’ heerst.

De dag van het overlijden van de grote Waalse leider, die zich had teruggetrokken op een landgoed in Zuid-Italië, is een nationale feestdag geworden. Iets als Thanksgiving. Vooral de Vlamingen dragen die feestdag diep in het hart. Wegens de genegenheid van vorst en land en leider voor deze autistische streek.