The morning after

De nieuwe president van de Verenigde Staten kan alvast beginnen met het Amerikaanse blazoen in de rest van de wereld terug op te poetsen.

Door Marion Debruyne, decaan Vlerick Business School

Een roetsjbaan, dat waren deze Amerikaanse presidentsverkiezingen. ‘Are you not entertained?’, vroeg de Saturday Night Live-versie van Donald Trump, schitterend vertolkt door Alec Baldwin. Saai werd het in elk geval nooit. Maar hoogstaand was het niet.

De voorbije campagne was een spektakel van wereldformaat. Met als resultaat een nieuwe president, maar ook een beschadigd imago van de VS.

Het had mooi kunnen zijn. Er zat het potentieel in van een fantastisch inspirerend verhaal dat ons de beste kanten van de democratie en de politiek kon tonen.

De eerste vrouwelijke genomineerde kandidaat. En een outsider die een frisse wind brengt in het politieke establishment. Beiden al een begrip nog voor ze nog maar kandidaat waren en hun campagne voor de nominatie opstartten.

Die eerste vrouw kwam met een cv dat haar, in de woorden van president Barack Obama, tot ‘de meest gekwalificeerde kandidaat ooit’ maakte voor het presidentschap. Maar ze sleepte ook de erfenis mee van haar eerste periode in het Witte Huis als First Lady, en dan vooral van de capriolen van haar man. Als reactie daarop ging ze zich beschermen en een muur optrekken, en riep ze over zichzelf het e-mailschandaal af. Dankzij WikiLeaks waren de e-maildiscussies vol politiek gespin van haar medewerkers open en bloot te lezen.

En die outsider bracht niet de frisse wind, maar ontpopte zich tot een schuimbekkende haatspuwer en een demagoog wiens campagne een reeks van blunders, ongebreideld seksisme en leugens was (de factcheckersite Politifact berekende dat 70 procent van Trumps uitlatingen onwaarheden waren).

Kater

In de plaats van dat mooie verhaal, een viering van de democratie, kregen we een moddergevecht en overheerst nu het gevoel van de kater na het feestje. De analyses zijn al begonnen van hoe de campagne zijn sporen zal nalaten. Hoe de politieke normen en zeden in de Verenigde Staten voorgoed zijn verlegd.

Diep vanbinnen zijn Amerikanen ervan overtuigd dat ze in het beste land ter wereld wonen

Ik vraag me daarenboven af wat de impact is buiten de VS. Diep vanbinnen zijn Amerikanen ervan overtuigd dat ze in het beste land ter wereld wonen. Het tegendeel beweren is een persoonlijke belediging van het ingebakken patriottisme. Michelle Obama maakte ooit de blunder van haar leven toen ze tijdens Baracks eerste campagne beweerde voor het eerst trots te zijn op haar land.

America the Beautiful

De rest van de wereld deelt die perceptie over ‘America the Beautiful’ niet altijd. Dave Reibstein, mijn mentor aan de University of Pennsylvania, presenteerde dit jaar op het World Economic Forum de eerste Nation Brand Study. Dat onderzoek meet voor de belangrijkste 60 landen hoe hun merk ervoor staat op 24 dimensies die verband houden met economisch welzijn.

Ook een land is een merk. En dat merk heeft een economische impact.

Want ook een land is een merk. En dat merk heeft een economische impact. Want hoe je als land gepercipieerd wordt, heeft een invloed op onder meer toerisme, buitenlandse investeringen, kennismigratie en export. De resultaten van de studie waren op zich al een deuk in het Amerikaanse ego. Want de Verenigde Staten staan pas op de vierde plaats in de rangschikking, die aangevoerd wordt door Duitsland.

De acties van een land, zichtbaar op wereldschaal, hebben economische gevolgen door het beeld dat ze scheppen van dat land. De voorbije campagne was een spektakel van wereldformaat. Met als resultaat een nieuwe president. Maar ook een beschadigd imago van de VS en in het verlengde daarvan van de hele democratie.

Ik ben benieuwd naar de nieuwe resultaten van het onderzoek van Reibstein, om de schade aan het merk America op te meten. En de nieuwe president kan alvast beginnen met het Amerikaanse blazoen in de rest van de wereld terug op te poetsen.