Tips van een kampioene

Angela Merkel heeft goede raad voor Hillary Clinton.

Beste Hillary,

Wat een lijdensweg is deze verkiezingstijd in de VS. Ik voel met je mee.

Omdat dat kennelijk kijkers trekt, moet je in belachelijke comedyshows optreden en absurde en vrouwonvriendelijke vragen beantwoorden, zoals wat er zou gebeuren als je als president zwanger zou worden. Op je 69ste! Het bleef lachen, toen midden in een interview de soulzangeres Mary J Blige een liedje zong met tips voor je campagne.

Fremdschämen

Ik kreeg er rillingen van. In Duitsland hebben we voor dit soort momenten het woord ‘Fremdschämen’ uitgevonden. Ik moet er niet aan denken dat ik volgend jaar door Heino wordt toegezongen met in Duitse schlagers verpakte verkiezingsleuzen.

Het jammere is, ook al is Donald Trump overduidelijk een lompe, vrouw-latino-afro-amerikaan-en-nog-veel-meer-hatende belastingontduiker, dat de Amerikanen jou, ook na alle remodelling, nog niet lijken te omarmen. Slechts 50 procent van de Amerikaanse vrouwen ziet in jou een voorbeeld. In 2007 was dat nog 70 procent. Velen zien je nog steeds als de vrouw van Bill, die jou met al zijn invloed omhoog probeert te duwen.

Likability

En dan die hele Amerikaanse fixatie op ‘likability’: een vrouw moet aardig worden gevonden. En ook al vinden veel kiezers je kundig, aardig vinden ze je niet. Een vloek die je al sinds 2008 achtervolgt. Voor mij was het gelukkig nooit een thema of de Duitsers nu wel of niet van me hielden. We hebben toch geen liefdesrelatie met de kiezers?

Beste Hillary, ik ben soms bang dat je toch nog van Trump gaat verliezen. Naast het feit dat ik je het presidentschap echt gun, kan jouw verlies voor mij in Duitsland ook gevolgen hebben. Ik wil er niet aan denken hoe de partij AfD reageert. Als ‘the land of the free’ door een populist wordt bestuurd, wat staat er ons dan in Europa te wachten? Daarom, op de valreep, en zonder muziek, enkele verkiezingstips.

Verberg je man op de achtergrond. Nauwelijks een Duitser kent de naam van mijn man.

Trek je niet te veel aan van de ‘likability’-factor. Het magazine Time schreef in 2015 over mij dat mijn politieke stijl was dat ik er geen had. Geen flair, geen charisma, maar toch Time Person of the Year.

Hou het zakelijk. In tijden van toenemend geschreeuw is kwaliteit en eerlijk werk een verademing. Hou privé en zakelijk gescheiden en verberg je man op de achtergrond. Nauwelijks een Duitser kent de naam van mijn man.

Mag ik, als kleine dank, vragen dat je straks nog eens kijkt naar de boetes voor Volkswagen en Deutsche Bank? Iets lager zou fijn zijn.

Vermijd stellige uitspraken. Die kunnen zich snel tegen je keren. Verlaat partijpolitieke dogma’s. Kijk welke punten je van de tegenstander kunt overnemen en als eigen ideeën kunt verkopen.

En ten slotte, blijf bij de gekleurde blazertjes en de broekpakken. De outfit van kampioenen.

Ik verheug me nu al op onze samenwerking. Een echte vrouwenclub met Theresa, Christine en Marine gaan we er nu nog niet van maken. Die zijn me te obscuur.

Mag ik, als kleine dank voor deze tips, vragen dat je straks nog eens kijkt naar de boetes voor Volkswagen en Deutsche Bank? Iets lager zou fijn zijn.

Deine Angela.