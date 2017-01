Trein-tram-busdag voor politici

In de blitse bar of de bruine kroeg, in het chique restaurant of in het frietkot, bij de 'Barbier van Sevilla' of bij Bruce Springsteen, ik kan nauwelijks een plaats bedenken waar ik nog geen politici tegen het lijf ben gelopen.

Doorgaans zijn die ontmoetingen best interessant en genoeglijk. Maar politiek is al vrij aanwezig in mijn leven, dus zo nu en dan hoeft het voor mij even niet. Gelukkig blijft er één toevluchtsoord over waar ik kan ontsnappen aan welke politicus dan ook: de tram en de bus! De laatste keer dat ik een politicus op een Antwerpse tram aantrof, was toen die feestelijk werd ingereden.

Politici zijn niet de enige ontbrekende bevolkingscategorie. Wie in kostuum op een tram of bus stapt, valt meteen uit de toon en krijgt wel eens bevreemde blikken: ‘Waarom zit die niet gewoon in zijn auto’? Een heel andere ervaring dan in de meeste buitenlandse steden, waar de sociale mix op het openbaar vervoer veel groter is dan bij ons.

Het is hoogst bizar dat het openbaar vervoer niet prioriteit nummer een is in een land dat systematisch wereldranglijsten van files aanvoert.

Hoewel, het hangt van het type vervoer af. Ook in een Belgische trein kom je een sociaal diverser publiek tegen, zeker tijdens de spits. Daar struikel ik evenmin over de politici, maar ze zijn er geregeld te vinden. Niet alle partijen zijn even sterk vertegenwoordigd, maar er is een zekere ideologische diversiteit.

Deerniswekkende dienstverlening

Dat verschil tussen tram en trein verklaart meteen waarom de schabouwelijke service van de NMBS al jaren op de politieke agenda staat, zij het zonder resultaat. Terwijl de minstens even deerniswekkende dienstverlening van De Lijn al die tijd grotendeels onder de radar bleef. Als politici niet merken dat er problemen zijn met de trein, dan vangen ze dat op in hun omgeving.

Veel gebruikers van De Lijn hebben gewoon geen toegang tot het publieke debat. En dus niet tot de politiek. Onder opiniemakers doen enkel een paar journalisten en ondergetekende prof nu en dan eens hun beklag op sociale media. Wie het beleid rond mobiliteit wil begrijpen, moet ook de sociologie erachter kennen.

Maar meer dan de bussen en trams zelf, komt het debat stilaan in beweging. Vooral in Antwerpen is de situatie intussen zo penibel dat ze niet meer uit de krantenkolommen weg te houden valt.

Berichten uit de Scheldestad, zoals over de 1.624 busritten die maandelijks moeten worden geschrapt wegens personeelstekort, maken het probleem plots heel concreet, ook al vormen ze maar het topje van de ijsberg. Het is de aanleiding voor opiniemakers die de situatie al jaren volgen om daarop in te pikken en eindelijk gehoord te worden.

Of Oosterweel nu wel of niet wordt aangelegd, we weten dankzij buitenlandse voorbeelden dat extra infrastructuur een tijdelijke oplossing is die opnieuw méér voertuigen aantrekt.

De geringe politieke belangstelling voor ons openbaar vervoer is natuurlijk niet louter een probleem voor wie ertoe veroordeeld is, maar voor iedereen. De problemen met het openbaar vervoer dragen ertoe bij dat mensen liever de auto nemen, waardoor de wegen dichtslibben en automobiliteit al evenzeer een hel wordt.

Absurde subsidiëring

Ze worden bovendien gebruikt als argument om de volstrekt absurde subsidiëring van salariswagens te behouden, hoewel zowat elke internationale instelling haar onbegrip daarover al heeft geuit.

Het is hoogst bizar dat in een land dat systematisch de wereldranglijsten van de files aanvoert, het openbaar vervoer niet prioriteit nummer één is.

Want of Oosterweel nu wel of niet wordt aangelegd, we weten dankzij buitenlandse voorbeelden dat extra infrastructuur hoogstens een tijdelijke oplossing is die opnieuw méér voertuigen aantrekt.

Niet alleen durven veel politici aan hun kiezers niet duidelijk te maken dat het nu eenmaal bijna onmogelijk is dat iedereen de auto blijft gebruiken, ze doen er ook weinig aan om de alternatieven werkelijk aantrekkelijk te maken. Terwijl iedereen die in andere Europese steden wel eens het openbaar vervoer neemt, ziet dat het perfect anders kan.

Eigenlijk hoeven Vlaamse politici niet eens zover te gaan. Brussel kan ook al inspiratie opleveren. Op flink wat punten is de (Vlaamse) kritiek op de werking van Brussel terecht, zeker die op de politieke structuren, maar de MIVB doet het pakken beter dan De Lijn. Toegegeven, dat zegt vooral veel over De Lijn. Alle Belgische politici moeten vooral dringend eens op werkbezoek naar Parijs, Berlijn, Frankfurt of Zürich. De kans is groot dat ze daar op bus en tram wél plaatselijke collega-politici tegen het lijf lopen.