Trek ons ondernemerschap uit de Vlaamse klei

Vindt u ook dat een en ander dringend op de schop moet? Dan zit u op dezelfde golflengte als onze opiniemakers. Wat keilen jullie met plezier de prullenmand in, vroegen we hun.

Peter De Keyzer & Olivier Van Horenbeeck, managing partners Growth Inc.

Het is niet goed gesteld met het ondernemerschap in België. Het World Economic Forum publiceerde onlangs een rangschikking met de ondernemendste landen in Europa. In de top 10 prijken onder meer Estland, Zweden, Nederland, Denemarken en Litouwen. België - toch ook een kleine en open economie - staat pas op de 18de plaats.

Hoe komt het dat het met dat ondernemerschap bij ons zo slecht gesteld is? Aan doelgroepenbeleid, actieplannen, campagnes of overlegcomités is er geen gebrek. Toch heeft dat weinig impact. Hoe het grote publiek ondernemers en ondernemerschap ziet, heeft dan ook veel minder te maken met de zoveelste campagne of het zoveelste overlegcomité. Wel met de heersende cultuur. Die bepaalt hoe ondernemers worden voorgesteld in de media, de kunst en op televisie én hoe vaak ze daar aan bod komen. Laat dat nu uitgerekend ons grootste probleem zijn.

Een recente studie van Itinera bevestigt deze vaststelling. Nergens in Europa - behalve in Spanje - hebben ondernemers een lagere maatschappelijke status dan in België. Een belangrijk pijnpunt is de lage maatschappelijke perceptie van ondernemerschap. Naar de oorzaak daarvan is het niet ver zoeken.

Kijk naar de manier waarop ondernemers en ondernemerschap aan bod komen in de media. De Vlerick Business School onderzocht in 2014 de aandacht voor ondernemerschap in het Vlaamse televisielandschap. De conclusies liegen er niet om. Ondernemerschap komt heel beperkt aan bod in het journaal, het discours is vooral financieel-economisch van aard en het zijn vooral middenveldorganisaties die ondernemerschap duiden, niet de ondernemers zelf.

Ook elders is de beeldvorming bedroevend. In duidingsprogramma’s of talkshows zoals ‘De zevende dag’, ‘Terzake’, ‘De afspraak’ of ‘Van Gils & gasten’ komen bijzonder weinig ondernemers aan bod. Steeds wordt hetzelfde rijtje deskundologen of opiniemakers opgevoerd: politici, schrijvers, psychologen, filosofen, artiesten, professoren of vakbonden. Waar zijn de ingenieurs, starters, ontwerpers, serial entrepreneurs of ondernemers? ‘De vrije markt’ - zowat het enige VRT-programma over economie - wordt gedurende een half uurtje uitgezonden op zaterdagmiddag.

De heersende cultuur bepaalt hoe ondernemers worden voorgesteld in media, kunst en op televisie én hoe vaak ze daar aan bod komen. Laat dat nu uitgerekend ons grootste probleem zijn.

In entertainmentprogramma’s is het zo mogelijk nog erger gesteld. Het stereotiepe beeld van de Vlaamse ondernemer is de niet zo snuggere Balthazar Boma uit ‘FC De Kampioenen’. Altijd aan het ritselen en al meer dan een kwarteeuw alleen bezig met worst. Wordt er dan toch eens gefocust op ondernemers van vlees en bloed, dan krijgen we ‘The Sky is the Limit’. Een rariteitenkabinet waarbij nul aandacht gaat naar ondernemerschap en alles gaat over de decadente kantjes van een paar vreemde vogels met zakelijk succes.

In de Vlaamse film is het niet veel beter. In de lijst van films die ooit de meeste bezoekers naar de bioscoop lokten, staat onder andere ‘De helaasheid der dingen’. Die gelauwerde film brengt La Flandre profonde in al haar glorieuze marginaliteit in beeld. Waarom zouden we de lat hoog leggen en ondernemen? Als we het collectief al beter doen dan de familie uit Reetveerdegem, zijn we al goed bezig. ‘Het goddelijke monster’ portretteert de ondernemer dan weer als sjoemelaar grand cru. Op een Vlaamse film over durf, ondernemerschap of zakelijk succes is het vooralsnog wachten.

Elk afzonderlijk vormen deze voorbeelden een onvoldoende verklaring voor ons gebrek aan ondernemerschap. Allemaal samen vormen ze de heersende cultuur. En die is niet bijzonder positief voor ondernemers of ondernemerschap. We koketteren veel te vaak en veel te graag met marginaliteit, la Flandre profonde, plantrekkerij, zelfmedelijden en sjoemelende ondernemers. Dan moeten we niet verbaasd zijn dat ondernemerschap zo moeilijk wortel schiet.

Bij gebrek aan serieuze rolmodellen leggen we ons ambitieniveau dan ook dermate laag dat we altijd over die lat kunnen. Ziedaar de oorzaak van ons ontbrekende ondernemerschap. De oplossing ligt minder voor de hand. Een campagne, actieplan of subsidie valt makkelijk uit te rollen. De cultuur laat zich veel minder makkelijk veranderen. Culture eats strategy for breakfast.

Toch kunnen we veel beter. Maar dan moeten we stoppen met de lat zo laag te leggen en ons te wentelen in de rol van de underdog. Gedaan met het koketteren met Vlaamse bescheidenheid, marginaliteit of de focus op alles wat niet werkt of niet kan. Met zijn allen - dus ook media en cultuur - moeten we meer de nadruk leggen op zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, ambitie, vastberadenheid, innovatie, creativiteit, discipline, durf en ondernemerschap. Trek ons voor eens en voor altijd uit de Vlaamse klei.