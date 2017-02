Trump biedt Europa ook een kans

Mocht u er nog niet van overtuigd zijn dat de wereld ingrijpend aan het veranderen is, dan moet u toch de open brief van Donald Tusk eens goed lezen. De voorzitter van de Europese Raad benoemt daarin een reeks bedreigingen voor Europa. Dat China, Rusland en het islamradicalisme het lijstje halen, mag niet verbazen. Maar dan duiken daar plots de Verenigde Staten op.

Dave Sinardet professor politieke wetensschappen

Wie dat nog maar een half jaar geleden had voorspeld, was weggehoond. Toegegeven, dat kan je van veel politieke evoluties zeggen, maar deze is bijzonder veelzeggend: Amerika slaat als de bliksem een nieuw pad in en dat heeft drastische gevolgen voor de wereldorde.

Uiteraard leveren de uitspraken van Tusk hem kritiek op: te voortvarend, arrogant, aanmatigend. Dat weerklinkt echter in dezelfde kringen die Europese leiders doorgaans hekelen omdat ze geen gezag, visie en project uitstralen. Europakritiek, het is een makkelijke discipline.

Dat heeft de EU natuurlijk deels aan zichzelf te wijten. Veel eenheid en krachtdadigheid spreiden Europese leiders al een tijdje niet meer tentoon. De vraag is wel of je dat verwijt moet richten aan ‘Europa’ of aan de lidstaten die échte Europese oplossingen afremmen.

Maar kijk, bedreigingen zijn ook opportuniteiten, het is een bekende wetmatigheid. Een andere klassieker luidt dat er niets beter is dan een externe vijand om de interne cohesie te bevorderen.

Trump speelt die rol met brio. Gebaseerd op zijn eerste twee weken als president wijken de Verenigde Staten af van een reeks basiswaarden van de liberale democratie en de rechtsstaat die ze tot voor kort leken te delen met het Europese continent. Zonder morele superioriteit te etaleren - daarin valt Trump sowieso niet te verslaan - biedt het de EU een kans om die waarden als Europees te claimen en te tonen dat er meer is dat de lidstaten verbindt dan wat ze scheidt. Om de eigen identiteit te versterken heb je een ‘andere’ nodig.

Dat proces heeft natuurlijk altijd iets artificieels en dat is met de tegenstelling Europa-VS niet anders. Uiteindelijk zijn de Verenigde Staten zelf uitermate verdeeld, meer dan Europa. De massale protesten maken duidelijk dat vele Amerikanen een hekel hebben aan alles waar Trump voor staat. Ook de regering van buurland Canada profileert zich met een uitgesproken liberaal discours sterk tegen het nieuwe beleid van de VS. Tegelijk neemt een aantal EU-lidstaten het ook niet te nauw met een aantal ‘Europese’ waarden, niet het minst Polen, het land van Tusk zelf. En het is maar de vraag hoe de verkiezingen in Frankrijk en Duitsland zullen uitdraaien.

Toch kan je stellen dat het huidige beleid in de VS een richting uitgaat die haaks staat op de Europese mainstream, ook al evolueert die zelf ook snel, een evolutie die Trump duidelijk wil stimuleren. Dat hij Europa het liefst ziet uiteenvallen, geeft hij ook met zoveel woorden aan. Kritiek op de handelspolitiek van Duitsland moet natuurlijk kunnen, maar het lijkt er sterk op dat daar bij Trump andere motieven achter schuilen.

In zo’n context zou het onvoorstelbaar zijn als de Europese Unie geen krachtig signaal terugstuurt. Mochten Tusk en co. zwijgen, dan zou er minstens evenveel kritiek zijn. En terecht.

Europese leiders moeten dringend aantonen dat Europa een antwoord kan bieden op de bezorgdheden die Donald Trump in het Witte Huis hebben gebracht.

Zich afzetten tegen Trump is echter totaal onvoldoende. Europese leiders moeten ook dringend aantonen dat Europa een antwoord kan bieden op de bezorgdheden die de man in het Witte Huis hebben gebracht en die hij van daaruit nu verder aanwakkert.

Bijvoorbeeld door via verdere stappen tot integratie aan te tonen dat terugplooien op zichzelf geen oplossing is in de strijd tegen terrorisme, maar net het probleem. Nog steeds denken nationale veiligheidsdiensten veel meer binnen nationale grenzen dan de terroristen die ze proberen te bestrijden.

Het kan ook door te laten zien dat een sterker sociaal en fiscaal Europa meer bescherming kan bieden dan individuele lidstaten die de speelbal zijn van multinationals en globalisering. En het kan vooral door werk te maken van een democratischer Europa.

Die uitdagingen zijn niet nieuw. Maar de razendsnelle geopolitieke evoluties maken ze dwingender dan ooit. Anders dreigt in meerdere Europese landen de aantrekkingskracht van Trumpiaanse oplossingen zo groot te worden dat sommige waarden die tot voor kort als westers werden beschouwd zelfs niet langer als Europees kunnen worden geclaimd.

Dave Sinardet is professor politieke wetenschappen aan de VUB en de Université Saint-Louis. Zijn column verschijnt tweewekelijks op donderdag.