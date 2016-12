Trump kan de westerse waarden niet blijvend beschadigen

Je kan als ideaalbeeld voor een land een goed schip nemen dat goed bemand is. Voor de VS is die kans de komende vijf jaar klein. Maar Amerika is een heel sterk instituut, en sterke instellingen zijn opgewassen tegen slechte bemanningen. Hetzelfde kan je zeggen van de in het hele Westen gedeelde waarden die we 'de rechtstaat’ noemen. Nee, Trump vaart dit schip niet de vernieling in.

Door Louis Verbeke, erevoorzitter van de Vlerick Business School

‘The Anglo-American Order’ loopt op zijn einde, zei Ian Buruma onlangs in The New York Times. Het is niet de eerste keer dat ik zoiets lees. Volgens Buruma delen Trump en de brexit-politicus Nigel Farage niet alleen een afschuw voor vermaledijde internationale instellingen als het IMF of de Wereldgezondheidsorganisatie. Die zijn in essentie door de VS en het VK uit eigenbelang opgericht. Trump en Farage verafschuwen ook de eigen politieke en zakelijke elites. Die wordt de kwijnende of failliete industrie en het daarbij horend lager inkomen verweten.

De VS is het sterkste politieke instituut dat de wereld ooit gezien heeft. Dat komt niet in het minst door de zeer decentrale bevoegdheidsverdeling

De Britse rechters die beslisten dat de brexit inroepen de tussenkomst vergt van het parlement (dat die verdragen goedkeurde), werd zelfs ‘volksvijandschap’ verweten in sommige kranten, een erg on-Britse uitspraak. Premier Theresa May heeft zelfs op haar partijcongres op 5 oktober de 'globalistische elites’ verweten ‘citizens of nowhere’ te zijn, een Trump-uitspraak .

Buruma stelt terecht dat beide landen verloren mythes delen. Het rijke VK en het nog rijkere VS zijn beide getint door wat ik graag ‘imperial regret’ noem. Het is de droefenis om verloren gegane grandeur. Van de VS als enige grootmacht en van het VK als ‘British Empire’ .

Toch denk ik niet dat het Anglo-Amerikaanse einde nabij is.

Rechtstaat

Er zijn de cijfers. De EU is nog steeds de grootste economie en de VS is van de grote landen de rijkste. Rusland is economisch maar 30 procent groter dan de Benelux. De Europese landen voeren met Canada, Australië en enkele Aziatische landen als Singapore alle lijstjes aan voor opleiding, onderwijs, sociale zekerheid, economische performantie, gelijkheid, democratische vrijheden, geluksperceptie, politieke transparantie, afwezigheid van corruptie. De defensiebudgetten van het Westen zijn tientallen keren hoger dan die van Rusland. En het Westen loopt naar mijn weten technologisch niet achter.

Maar nog belangrijker zijn de in het hele Westen gedeelde waarden die we ‘de rechtstaat’ noemen. Het gaat niet alleen over de kwaliteit van de wetgeving of de onafhankelijkheid van de rechters, hoe belangrijk ook. Het betreft ook ‘het recht om onbevreesd te spreken’ (de Brabançonne), het debat, vrije media, het recht om te ondernemen (al dan niet met winstbejag), orde, objectiviteit en meritocratie. Of toch voldoende van dat alles in diverse variaties en tonaliteiten in Westerse landen of regio’s. Het gaat ook om verdragsrecht, asielrecht, handelsverdragen en ‘vriendschapsverdragen’.

Uiteindelijk gaat het over een op een of andere manier afgesproken normering van het doen en laten die doorgaans kan afgedwongen worden. Verre van perfect, maar onvergelijkbaar veel beter dan China, Rusland, India of de Arabische wereld.

De defensiebudgetten van het Westen zijn tientallen keren hoger dan die van Rusland. En het Westen loopt naar mijn weten technologisch niet achter.

Deze ‘institutionele vrijheid’ (niet afhangend van een potentaat) en de daaruit ontstane ruimte voor concurrentie tussen ideeën is de voornaamste reden waarom het Westen vanaf de 16de eeuw een reusachtige voorsprong heeft opgebouwd en ‘de anderen’ - dikwijls in brokken en stukken - dit systeem hebben overgenomen.

Miljarden mensen, vooral in Azië, hebben zo de armoede achter zich kunnen laten. Er blijven ongeveer 1 miljard (echte) armen over, het ‘Bottom Billion’ (Paul Collier, 2007); en daar komen ‘onze vluchtelingen’ vandaan.

Trumpiaans Amerika

Het ideaalbeeld is een goed schip dat goed bemand is. Het is erg onwaarschijnlijk dat de VS de komende vijf jaar goed bemand zal zijn. Maar het is eigen aan sterke instituten dat ze opgewassen zijn tegen slechte bemanningen. En de VS is een heel sterk instituut, het sterkste politieke instituut dat de wereld ooit gezien heeft. Dat komt niet in het minst door de zeer decentrale bevoegdheidsverdeling.

In machtstermen zal het eerste slachtoffer van 'minder federale staat' de president zijn

Het wantrouwen jegens het federale gezag zit in de VS heel diep ingebakken. De staten hebben elk hun eigen grondwet, parlement en gouverneur, die ‘de federalen’ op afstand houden. Ze organiseren en financieren hun eigen onderwijs (inclusief staatsuniversiteiten), het overgrote deel van het recht (contracten, huwelijk, arbeidsrecht, vennootschapsrecht), justitie, inclusief strafrecht en vervolging.

Delicate materies zoals abortus, homohuwelijken, opvang van armen en werklozen en doodstraf worden op het niveau van de staten geregeld, voor zover de regulering de federale grondwet niet schendt. En dat beoordeelt het Amerikaanse Hooggerechtshof.

Hooggerechtshof

De huidige samenstelling van dat Hooggerechtshof (vijf katholieken, drie joden) is nu gelijk verdeeld tussen progressieven en conservatieven. Dat zal wel gewijzigd worden in een conservatieve meerderheid met minstens één en waarschijnlijk twee mandaten die door de Trump-administratie zullen worden ingevuld.

Het goedkeuringsproces (‘vetting’) is echter uiterst openbaar en veeleisend. Het zullen ongetwijfeld conservatieven zijn, maar van een zeer hoog juridisch en ethisch niveau.

Elke stap van Trump kan politiek en juridisch bestreden worden en ik gok erop dat Trump eenzelfde scenario als François Hollande zal meemaken

In machtstermen zal het eerste slachtoffer van ‘minder federale staat’ dan ook de president zijn. Het elimineren van belangrijke delen van het systeem, zoals Obamacare of de Wall Street Reform Act, is zo complex dat het niet voor morgen is en in zekere mate misschien zelfs nooit zal gebeuren.

De VS is het meest ‘gejuridiseerde’ land ter wereld. Het geeft vele keren meer uit aan de rechtstaat dan Europa en het stuurt er zijn beste talenten op af. Elke stap van Trump kan politiek en juridisch bestreden worden en, voor zover een columnist mag gokken, gok ik erop dat Trump eenzelfde scenario als Hollande zal meemaken: de kiezers zullen al snel vaststellen dat er voor complexe problemen alleen ‘slechte eenvoudige antwoorden’ bestaan.

Ik denk dus niet dat Trump de essentiële Westerse waardesystemen blijvende schade kan toebrengen.

War Powers

Ik vrees echter wel de gedeelde - en betwiste - bevoegdheid van de Amerikaanse president en het Congres om oorlog te voeren. Een oorlogsverklaring kan enkel met de toestemming van het Congres. De laatste keer was tijdens de Tweede Wereldoorlog. De president is echter ‘Commander in Chief’ en kan (en zal) ook oorlogsdaden toestaan zonder voorafgaande parlementaire toelating. Wat Obama overigens heeft gedaan.

Ik vrees echter wel de gedeelde - en betwiste - bevoegdheid van de Amerikaanse president en het Congres om oorlog te voeren

Hoe die zogenaamde ‘War Powers’ worden uitgespeeld is uiteraard onvoorspelbaar. De eerste tekenen wijzen op een regularisering van de relaties met Rusland. Dat zou een goede zaak zijn. De relatie met China lijkt te verscherpen, wat ook gevolgen kan hebben voor de handelsrelaties met het Westen. Dat laatste is tenslotte waar Trumpisten en brexiters voor gestemd hebben en waar links en rechts elkaar kunnen vinden. Dat de economie en de werkloosheid er beter van worden, betwijfel ik zeer.

De logica is in dat geval dat de Westerse landen (Japan incluis) naar mekaar toegroeien, maar politiek is dikwijls allesbehalve logisch.