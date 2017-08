Tussen brood en lood

Het volksprotest in Marokko houdt al een tijd aan. Ook binnen de Marokkaanse gemeenschap in Europa krijgt de Hirak (beweging) veel steun, al is een groep Marokkanen ook ronduit tegen deze protestbeweging. Zij zien er een Riffijnse variant van separatisme in. Een van de redenen voor deze diepe verdeeldheid reikt terug tot de grip die de Marokkaanse overheid altijd probeerde te houden op haar ‘burgers overzee’.

Koning Hassan II (1929 - 1999) besefte indertijd maar al te goed dat het gemigreerde deel van zijn bevolking in het Westen in aanraking zou komen met democratie en vrijheid van meningsuiting, ideeën die botsten met zijn autoritaire regime. Het was dus belangrijk in deze migrantengemeenschappen de vinger aan de pols te houden en hen te controleren. Daartoe zette Rabat in verschillende Europese landen informele netwerken van informanten op. Ze werden bekend onder de naam ‘Amicales’, de ‘vrienden van Marokko’ zeg maar.

Dat deze ‘vriendengroepen’ fungeerden als een soort spionagenetwerk wist menig Marokkaan. De Amicales konden stevig uit de hoek komen tegen al we zich kritisch uitliet over het regime, het corrupte ambtenarenapparaat of de mensenrechten. Ze schrokken niet terug voor intimidatie, chantage en bedreigingen. Het resultaat was paranoia binnen de Marokkaanse gemeenschap in België en elders in Europa. Iedereen kon immers lid zijn van de Association de Solidarité des Travailleurs et Commerçants Marocains, zoals de Amicales officieel heten. In de moskee, op de markt of in het theehuis, overal kon een gesprek worden afgeluisterd en de inhoud overgebriefd naar de autoriteiten in Rabat.

Deze infiltratie van een gemeenschap verliep vrijwel volledig onder de radar. Enerzijds door de angst voor de gevolgen van het breken van de omerta, anderzijds door een verregaande desinteresse van de Belgische overheid voor deze migrantengroepen. Pas onder de huidige vorst Mohammed VI werd de strakke greep van Marokko op haar buitenlandse onderdanen enigszins verzacht. Alleen zou de band nu niet zozeer berusten op angst, maar op nog meer centen.

Gesteund door een brede entourage richtte deze koning zich meer op het uitbouwen van de economie dan op het onderdrukken van zijn buitenlandse onderdanen. Brood bekoort meer dan lood. Als de belangrijkste ondernemer en investeerder van het land zag hij al gauw de meerwaarde van de Marokkaanse migranten die substantiële geldsommen sturen naar hun land van herkomst. Hij haalde de economische band nog strakker aan door hoogopgeleide investeerders uit Europa te lokken. De rekruteringscampagne ‘Les compétences Marocaines a l’étranger’ moest Marokkaans talent aantrekken uit Europa om het land naar de 21ste eeuw te leiden.

Maar ondanks deze opgepoetste nationalistische façade, gekeerd naar de Europese migranten, veranderde er structureel weinig. Grote delen van het land zijn economisch nog zwaar achtergesteld, corruptie en nepotisme zijn nog lang niet verdwenen en de kloof tussen de massa armen en de minieme groep rijken is wagenwijd. Dat is de hypocrisie van de koningsgezinden binnen de Marokkaanse diaspora. Ongelijkheden en schendingen van mensenrechten die ze binnen Europa terecht nooit zouden aanvaarden, bedekken ze nu met de mantel der patriottisme.

Er is echter nog een kwalijke, minder opvallende rol die de Marokkaanse veiligheidsdiensten hebben gespeeld. Door steevast progressieve krachten te rapporteren, heeft men deze gefnuikt. Bijgevolg bleef er binnen de Marokkaanse gemeenschap weinig tegenwicht over voor de om zich heen grijpende politieke islam. De Marokkaanse geheime dienst beschouwde deze stroming als minder gevaarlijk en makkelijk te manipuleren. Tot voor kort. En dan zien we: tussen brood en lood is politieke religie het smeersel.

De Nutella van de inlichtingendiensten bracht ons echter geen mooi ontbijtmoment. Dat het weer Marokkanen zijn die betrokken zijn bij de aanslag in Barcelona maakt van terreur geen ‘Marokkanenprobleem’. De fout is het systeem: buitenlandse veiligheidsdiensten voor wie België en bij uitbreiding Europa een speeltuin is.

De Marokkaanse overheid heeft onder haar diaspora te lang een dam gebouwd tegen vooruitgang en verlichting, oogluikend toegestaan door binnenlandse ‘intel’. Wie dom is, is ongevaarlijk. Marokkanen zijn geen probleem, maar hebben een probleem dat uitgewaaierd is naar ons allen, en dat is de boterham met islamitische choco. Niet langer smeersel maar braaksel. Weg ermee.