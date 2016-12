Vazallen rekenen af bij de NAVO-kassa

De hoop dat het gewicht van het ambt en de traditie hem zullen intomen is ijdel. Trumps recente telefoontje met de premier van Taiwan doorkruiste elk diplomatiek protocol en vier decennia ontspanningspolitiek met China. De ontstelde Chinezen waren zo beleefd het als een beginnersfout af te doen, maar dat zal bij elk volgend incident moeilijker worden.

In Azië zijn Amerika’s bondgenoten Japan en Zuid-Korea nu al flink zenuwachtig. In Europa vooralsnog enkel de Balten en Polen, met de blik op Moskou. De rest wacht af. Toch weten we wat komt. Trump vindt al dertig jaar dat de bondgenoten van de Verenigde Staten te weinig betalen voor hun militaire bescherming. Als Amerika’s Commander in Chief - en dus de feitelijke leider van de NAVO - zal hij dat het komende jaar ook de Duitse, Franse, Britse, Belgische en andere Europese leiders zeggen.

Bescherming tegen betaling. Een glasheldere transactie. Maar wel een die de morele bodem onder het trans-Atlantische bondgenootschap onderuithaalt, waarin Amerika en Europa samen op de bres staan voor de waarden vrijheid en democratie. Als de NAVO-leden bij de kassa in Washington moeten afrekenen voor militaire bescherming lijken we minder op bondgenoten en meer op vazallen. Zichtbaar ondergeschikten in een feodale verhouding, geen zelfstandige spelers.

Natuurlijk kunnen we ons schikken in de status van vazal. Glorieus is het niet, maar sommige regeringen of bevolkingen vinden het wellicht prima. ‘Laat de Amerikanen zich bekommeren om China, Iran of Syrië. Geen gezeur aan onze kop.’ Toch betaal je met die houding een prijs (afgezien van het beschermgeld). Als vazal verlies je het vermogen je eigen belangen en waarden te verdedigen, als onderscheiden van die van je beschermer.

De frictie zit niet zozeer bij de waarden. Het waardenkoppel vrijheid en democratie - driemaal beproefd in de vorige eeuw en in 1918, 1945 en 1989 en driemaal zegevierend - maakt Amerika en Europa tot ‘het Westen’. Ook onder Trump verdwijnt die erfenis niet zomaar. De onmiddellijke kernvraag luidt veeleer: vallen ook Europa’s belangen blijvend samen met de Amerikaanse?

Voor wie dat vindt, is onderschikking aan Washington geen probleem. Het was vanouds de kijk van de Britten, de Denen en de Nederlanders. Of is er een verschil tussen Europa’s plaats in de wereld en die van Amerika? In dat geval is enige strategische autonomie gewenst, aldus de Fransen en veel Duitsers. Dat oude debat zal snel door nieuwe feiten worden beslecht.

Onder president Trump zullen de barsten tussen Amerika’s en Europa’s belangen snel groter worden. De nieuwe president zal geen moeite doen ze retorisch toe te dekken. Hij definieert Amerika’s belangen nauwer en egoïstischer dan al zijn voorgangers sinds 1945, en hij is er trots op. Het is de belofte aan zijn kiezers.

Dus wordt het voor de Europese landen dringender zelf hun belangen te kunnen verdedigen en handelingsvermogen te ontwikkelen. Omdat wat in Afrika, het Midden-Oosten of Rusland gebeurt voor ons anders, veelal harder, aankomt dan aan de overzijde van de Atlantische Oceaan. Vandaar dat in Brussel en tussen EU-hoofdsteden voorzichtigjes over ‘externe veiligheid’ wordt gepraat, opnieuw op de EU-top volgende week.

Wat we missen, alle goedbedoelde pogingen en rapporten ten spijt, is een tijdige bepaling van onze gedeelde strategische belangen. Nu zijn het steeds klappen van de buitenwereld - Ruslands inval op de Krim in 2014, een vluchtelingenstroom vanuit Turkije in 2015 - die het besef wekken dat we als leden van de Unie belangen delen, en dan een reactie afdwingen. In de Trump-wereld vanaf 2017 is dat niet genoeg, en te laat.