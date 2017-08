Verbied telefoneren in de auto

Vindt u ook dat een en ander dringend op de schop moet? Dan zit u op dezelfde golflengte als onze opiniemakers. Wat keilen jullie met plezier de prullenmand in, vroegen we hen.

Theo Compernnolle neuropsychiater en auteur van 'Ontketen je brein' en 'Hoe je je brein bevrijdt'

De wet die rijden met je telefoon in de hand verbiedt, heeft al veel mensenlevens gekost en moet dus zo snel mogelijk worden afgeschaft. De wet is levensgevaarlijk omdat ze chauffeurs ervan overtuigt dat handenvrij bellen veiliger is, en dat is niet het geval.

Honderden onderzoeken, in het laboratorium en op de weg, tonen aan dat handenvrij en stemgestuurd bellen even gevaarlijk is als rijden met je telefoon in de hand. Het risico in een ongeval betrokken te geraken neemt in beide gevallen vier tot acht maal toe. Als je aan het sms’en bent, wordt het risico liefst 23 keer groter.

Het woord ‘handenvrij’ legt de nadruk op ‘handen’, en dat zet ons op een dwaalspoor. Het grote probleem is niet beide handen aan het stuur of niet. De kern van het probleem is een beperking van ons denkende brein: het kan maar aan één ding tegelijk aandacht geven.

Autorijden is een mooi voorbeeld van een perfecte samenwerking tussen ons denk- en ons reflexbrein. Met enkel ons denkbrein zouden we de complexiteit van autorijden nooit kunnen beheersen, omdat het maar aan één ding tegelijk kan denken. Dat wordt duidelijk als je leert rijden: denkend aan remmen vergeet je te ontkoppelen, denkend aan ontkoppelen vergeet je te remmen.

Na veel oefenen wordt de routine van het rijden overgenomen door ons reflexbrein, dat wel heel snel veel informatie die via verschillende kanalen binnenkomt tegelijk kan verwerken. Zo komt het dat je mettertijd terwijl je rijdt zelfs aan heel andere dingen kan denken, of een praatje kan maken met je passagier.

Wat is dan het probleem met telefoneren? Ten eerste kan ons reflexbrein alleen maar goed ingeoefende routine aan en niet wat daarbuiten valt. Juist daarvoor moet je denkbrein altijd meteen klaar staan. Als je aan het bellen bent, is het niet snel genoeg beschikbaar om in onverwachte situaties snel en goed te reageren. Ten tweede functioneert ons reflexbrein honderd procent in het hier en nu. Voor ons reflexbrein bestaat er geen verleden en geen toekomst. Het kan dus geen rekening houden met zaken die zich in de toekomst misschien kunnen voordoen. Ten derde is ons reflexbrein louter zintuiglijk. Alles wat buiten onze zintuigen valt, bestaat eenvoudigweg niet. Dus ook daarvoor moet ons denkbrein steeds paraat zijn.

Stuitert er een eindje voor je een rode bal over de weg, dan is dat voor je reflexbrein geen probleem, dus: doorrijden. Alleen je denkbrein kan zich voorstellen dat er misschien (je reflexbrein kan niet in termen van misschien denken: iets is er of is er niet) zo meteen (je reflexbrein kan niet in de toekomst denken) van achter die bestelwagen (voor je reflexbrein bestaat niets buiten de sfeer van onze zintuigen, wat achter de bestelwagen gebeurt bestaat niet)... een kind achter zijn bal aan komt gelopen.

Gevolg? Als je denkbrein paraat is, vertraag je voor alle zekerheid meteen bij het zien van de bal. Ben je aan het bellen, dan reageer je niet of te traag en moet je op het laatste nippertje halsbrekende toeren uithalen om het kind te vermijden.

Uiteraard is het verschil tussen bellen en een gesprek met een passagier uitgebreid onderzocht. Een gewoon telefoongesprek is veel gevaarlijker dan een gewoon gesprek, en even gevaarlijk als een emotioneel of moeilijk gesprek met een passagier. Bovendien is de telefoon er altijd, in alle omstandigheden, en een passagier maar af en toe.

Kortom, de wet die autobestuurders verbiedt met de telefoon in de hand te bellen, moet meteen bij de vuilnis. De wetgever moet met spoed élk gebruik van ICT in de auto verbieden.

Het risico van het telefoongebruik bij voetgangers is trouwens ook niet mis. Wetenschappers noemen hen ‘digital deadwalkers’ en ‘digital zombies’.

Het risico van het telefoongebruik bij voetgangers is trouwens ook niet mis. Wetenschappers noemen hen 'digital deadwalkers' en 'digital zombies'.

De ICT- en de auto-industrie hebben er echter miljoenen voor over om zulke wetten tegen te houden en het vele wetenschappelijk onderzoek te discrediteren. Ambtenaren vertelden me bovendien dat geen enkele politicus een verbod op het gebruik van ons verslavende, levensgevaarlijke lievelingsgadget in de auto durft voor te stellen, omdat hij dan gegarandeerd nooit wordt herkozen.