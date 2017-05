Verknoeid voetbalfeest

Toen Feyenoord twee weken geleden voetbalkampioen van Nederland werd, was dat aanleiding tot een groot volksfeest. De ploeg werd plechtig ontvangen op het gemeentehuis door de burgemeester van Rotterdam. Dat was gepast, vond de burgervader blijkbaar, want Feyenoord had behoorlijk bijgedragen tot de glorie van de stad.

Dat moet ook bij ons kunnen, dachten ze in Anderlecht, toen ze de play-offs hadden gewonnen. Zo’n titel is toch wel een mooi moment voor heel Brussel, en goed voor de uitstraling van een stad die niet altijd op een aangename manier in het nieuws komt.

Brussel is echter Rotterdam niet, bleek al snel. Er is niet één burgemeester voor de hele stad, die Anderlecht eer zou kunnen bewijzen. Dus keek Anderlecht naar de Gewestregering.

Maar Brussels minister Guy Vanhengel (Open VLD) liet meteen in bijzonder ondiplomatieke taal weten dat hij er geen zin in had. Niet in een parade, maar zelfs niet in felicitaties. ‘De wijze waarop RSCA zich respectloos gedraagt in een belangrijk gewestelijk dossier, te weten dat van het Eurostadion, en er blijk van geeft mondelinge en schriftelijke afspraken niet te willen naleven, is niet van die aard om samen iets te vieren’ zei hij, en meteen wist Anderlecht waar het aan toe was.

De ergernis van Vanhengel is een gevolg van de weigering van Anderlecht om te spelen in het Eurostadion, dat nog maar op papier bestaat en de kans dat het klaar is tegen de opening van het Europees Voetbalkampioenschap in 2020 wordt met de dag kleiner. Anderlecht had zich eerst geïnteresseerd getoond maar vond het plan uiteindelijk te megalomaan en vooral te duur. Dus liet het weten niet verder te willen onderhandelen. Daardoor viel de hele constructie rond het stadion eigenlijk al in duigen, want wie bouwt zoiets als geen voetbalploeg er zijn thuis wil van maken. Eerder hadden ook de Rode Duivels al afgezegd, omdat die liever overal in het land hun thuismatchen spelen.

De houding van Vanhengel komt er eigenlijk op neer dat een politicus een ploeg afblaft omdat die niet wil meegaan in de constructie van zijn droom. Tot nader order is RSC Anderlecht nog altijd een private onderneming, die het recht heeft om er andere ideeën op na te houden dan een minister. Dat een gewestelijk minister het zich permitteert omwille daarvan Anderlecht te schofferen is ongehoord en bepaald ongepast.

Vanhengel maakt met zijn uitspraken een enorme politieke fout. Hij lijkt volledig zijn spreekwoordelijke bonhomie vergeten en laat zich leiden door rancune. Hij had toch moeten weten dat een minister aan een zekere objectieve afstandelijkheid is gebonden. Vanhengel mag over de houding van Anderlecht denken wat hij wil, maar met een ploeg publiekelijk afrekenen omdat ze bedenkingen heeft bij een stadion dat hij tot elke prijs wil zien verrijzen, dat is politiek niet goed te praten. Minister Vanhengel beheert publiek geld en mag zijn eigen wensen niet als wetten zien. Anders moet hij maar van beroep veranderen en met eigen geld ondernemen.

Men had kunnen verwachten dat zo’n uitval niet zonder gevolgen zou blijven en dat Vanhengel minstens zou gecorrigeerd worden door zijn minister-president. Maar tot veler verbazing deed Rudi Vervoort (PS) er nog een schepje bovenop. Hij verklaarde: ‘Ik ben een beleefd en aimabel iemand. Maar ik verwacht dat van iedereen. De Brusselse regering is een partner, en een partner moet je respecteren.’ Of: wie niet met ons is, is tegen ons. Aan dat soort dorpspolitieke vetes gaat Brussel ten onder...

