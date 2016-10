Vooral blijven vragen stellen

Een van de meest verrijkende aspecten van mijn job is de kans om vaak heel interessante mensen te ontmoeten.

Door Marion Debruyne, decaan Vlerick Business School

Zo zat ik vorige week aan tafel naast Hal Varian. De 69-jarige hoofdeconoom van Google en professor aan Berkeley was in het land voor een lezing in het kader van de Econopolis-leerstoel aan de KU Leuven.

In een wereld die stabiel blijft, moet je repetitief hetzelfde kunnen doen en dat zo efficiënt mogelijk. In een wereld die verandert, is dat dodelijk.

Ons gesprek ging over de gevolgen van de digitalisering voor het onderwijs, en hoe de digitalisering nieuwe mogelijkheden creëert om te leren. Dat mensen blijven leren, wordt alleen maar belangrijker zei hij, ‘want dat is het enige waardoor je relevant blijft in een snel veranderende wereld’.

Twee dagen later had ik het geluk om Guy Wollaert te ontvangen. Zijn internationale carrière van 30 jaar in het zakenleven bracht hem naar Parijs, Afrika, Tokio, Singapore en uiteindelijk naar Atlanta en het directiecomité van Coca-Cola, van waaruit hij 2.000 mensen aanstuurde als chief technology officer. Hij was te gast op onze Brusselse campus om zijn ervaring te delen met onze MBA-studenten. Een uur luisterden ze geboeid naar zijn lessen: hoe de wereld niet zwart-wit is maar grijs, hoe vernieuwing ligt in ‘connecting the dots’, en hoe de circulaire economie opgang maakt. Wollaert eindigde met wat hij als belangrijkste boodschap wou meegeven: ‘Blijf nieuwsgierig. Blijf altijd alles ter discussie stellen.’

Ervaring

Het was de tweede keer die week dat een ervaren leider mij erop attent maakte dat blijven vragen stellen en blijven leren o zo belangrijk zijn. Beiden zijn op de piek van hun kunnen beland, hebben de hele wereld gezien en kunnen bakken ervaring voorleggen. Je zou denken dat ze alle antwoorden hebben, maar beiden beweren dat je moet blijven bijleren.

Het zet me aan het denken. Is het vanuit hun geprivilegieerde positie dat ze kunnen zien hoe belangrijk het is om de dingen ter discussie te stellen? Is het hun helikoptervisie die hen helpt om vooruit te kijken en te zien hoe de wereld verandert? Of is het omgekeerd? Is het net door zich veel vragen te stellen dat ze op die geprivilegieerde plek terechtgekomen zijn?

Dodelijk

Op zoek naar een antwoord herinner ik mij de woorden van John Seely Brown, de goeroe van Silicon Valley. Waar bedrijven vroeger georganiseerd waren voor schaalbare efficiëntie, moeten ze vandaag georganiseerd zijn voor schaalbaar leren. In een wereld die stabiel blijft, moet je vooral repetitief hetzelfde kunnen doen en dat zo efficiënt mogelijk. In een wereld die verandert, is dat dodelijk. Dan moet je vooral continu kunnen bijleren en bijsturen. Wie sneller kan leren dan de wereld verandert, behoudt zijn competitief voordeel. Anders verlies je terrein.

Het vereist van managers dat ze zich gedragen als ontdekkingsreizigers.

Het vereist van managers dat ze zich gedragen als ontdekkingsreizigers. Dat betekent dat ze voortdurend de horizon scannen voor tekenen van verandering. Zoals een zoeklicht speuren ze rond, detecteren ze veranderingen en passen ze zich aan. Ze zijn op een missie om snel en vooral continu te leren en zich aan te passen. Het betekent ook comfortabel zijn met een onafgebroken bètamodus, altijd in testfase. Werk is leren, en leren is het werk.

Blijven vragen stellen betekent ook onszelf in vraag stellen. Hoe hongerig ben je nog om bij te leren? Wanneer deed je nog eens iets voor het eerst? Doe je meer je best om interessant te zijn dan om geïnteresseerd te zijn? Heb je meer vragen dan antwoorden? Die vragen branden mij alvast de komende tijd vooruit. Want in een veranderende wereld blijf je maar bij als je leersnelheid minstens even groot is als de wereldsnelheid.