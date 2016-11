We hebben geen vermogensbelasting nodig, wel meer vermogen

'Elon Musk, Mark Zuckerberg of Bill Gates stammen niet af van steenrijke geslachten. Ook de jongste generatie van Belgische miljonairs is selfmade én ze draagt bovenmatig bij tot onze toekomstige welvaart.' © Photo News

Het debat over de vermogensbelasting gaat hand in hand met een demonisering van mensen met vermogen - in beide betekenissen van het woord. Dat is nergens voor nodig.

Door Peter De Keyzer, chief economist & managing partner van Growth Inc.

Vermogen (zelfstandig naamwoord) 1) Bezittingen. Synoniem: rijkdom. 2) Dat wat iemand of iets kan. Synoniemen: kunnen, potentie, capaciteit.

Veel politici hameren op de invoering van een vermogensbelasting. Op exact hetzelfde moment tonen rijke Belgen dat ze hun vermogen - in beide betekenissen van het woord - ten dienste stellen van de maatschappij door te investeren. Van Urbain Vandeurzen tot Rudi Mariën en Annie Vereecken. Van Filip Balcaen tot Marc Coucke. Door te investeren in nieuwe industrieën en groeiende bedrijven bewijzen ze dat ze geloven in de toekomst van dit land. Meer nog: ze helpen de economische taart groter te maken.

In België vinden we het een goed idee om belastingen naar succesvolle onder- nemers te vernoemen.

Een vermogensbelasting daarentegen is net het omgekeerde. Ze is een zwaktebod dat stelt dat een gebrek aan herverdeling ons probleem is. Terwijl we al veel te veel herverdeling en veel te weinig groei hebben. Een vermogensbelasting illustreert dat de politiek niet in staat is dit land werkelijk te hervormen en klaar te maken voor de toekomst. Daarom hoop ik dat die nieuwe vermogensbelasting er nooit komt.

In de eerste plaats staat België al bovenaan in alle rangschikkingen van belastingen. Ook die op vermogen. Tegelijk is de vermogensongelijkheid in België zowat de laagste ter wereld. Een studie van Credit Suisse toont dat alleen in Japan de vermogens nog gelijker verdeeld zijn. In België bezit de rijkste 10 procent van de bevolking minder dan 50 procent van het totale vermogen. In de Verenigde Staten, Rusland of Zwitserland is dat meer dan 70 procent. Het is dus niet zo dat we de vermogens van een veel te rijke 10 procent moeten aftoppen. Integendeel. Nergens zijn vermogens gelijker verdeeld dan hier.

Ten tweede bestaat er al een vermogensbelasting in België. Meer nog: ze is de afgelopen jaren verdubbeld. De roerende voorheffing is gestegen van 15 naar 30 procent. Een hogere belasting heeft nog nooit meer welvaart gecreëerd. Ons probleem is een gebrek aan groei, niet een gebrek aan belastingen en complexiteit.

Ondermaats

Ten derde is er een heel belangrijke rangschikking waarin België helemaal achteraan bengelt. Die van het aantal mensen die werken. Nergens in de OESO is er één land waarin een dermate kleine groep mensen de inactiviteit van een dermate grote groep anderen subsidieert. Of het nu gaat over migranten, laaggeschoolden, ouderen of jongeren: die groepen zijn ondermaats vertegenwoordigd op de arbeidsmarkt. Te hoge minimumlonen, automatische loonindexering, anciënniteitsverloning, starre loopbanen en een gebrek aan vorming spelen allemaal een rol.

Een vermogensbelasting is een zwaktebod dat stelt dat een gebrek aan herverdeling ons probleem is

Een gemiddelde Zweed werkt negen jaar langer dan een gemiddelde Belg. Hij draagt negen jaar langer bij aan het systeem én leeft negen jaar minder van het systeem. Mocht in België evenveel gewerkt worden als in Duitsland, dan waren zowat 1 miljoen Belgen extra aan de slag. Dus 1 miljoen extra belastingbetalers en 1 miljoen minder mensen die onderhouden worden door wie werkt of onderneemt. Dat is het grote probleem. De oplossing zoeken bij hogere bijdragen van een paar vermogenden in plaats van bij de inactiviteit van 1 miljoen is dan ook een zwaktebod.

Ten slotte gaat het debat over de vermogensbelasting hand in hand met een demonisering van mensen met vermogen - in beide betekenissen van het woord. Dat is nergens voor nodig. Vooral in de Verenigde Staten is er een heel grote traditie van vermogende mensen die hun vermogen aan de maatschappij teruggeven. Ze gebruiken niet alleen hun financieel vermogen maar ook hun zakelijke contacten en inzichten om meer groei te realiseren. Zo creëren ze jobs, welvaart en nieuwe bedrijven en diensten.

Er bestaat al een vermogensbelasting in België. Meer nog: ze is de afgelopen jaren verdubbeld

Dat de overheid veel beter in staat is om voor groei en welvaart te zorgen, is een illusie. Hier vinden we het integendeel zelfs een goed idee om belastingen naar succesvolle ondernemers te vernoemen. We hebben in België veel meer miljonairs en miljardairs nodig. In tegenstelling tot decennia geleden is het vandaag veel makkelijker om rijk te worden - maar willen we dat wel? Elon Musk, Mark Zuckerberg of Bill Gates stammen niet af van steenrijke geslachten. Ook de jongste generatie van Belgische miljonairs is selfmade én ze draagt bovenmatig bij tot onze toekomstige welvaart.

Laat ons dus gaan voor meer groei, meer welvaart en meer grote vermogens, en niet voor nog meer stilstand, meer complexiteit en meer belastingen.