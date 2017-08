Weg met Facebook

Vindt u ook dat een en ander dringend op de schop moet? Dan zit u op dezelfde golflengte als onze opiniemakers. Wat keilen jullie met plezier de prullenmand in, vroegen we hun.

Jeroen Lemaire medeoprichter en CEO van In the Pocket

Het vuur, het wiel, het schrift, de boekdrukkunst… Het internet hoeft niet te blozen in dat rijtje. Sinds de uitvinding van het internet wordt alle bedrijvigheid van de mens beïnvloed door het digitale: de manier waarop we ontspannen, aan landbouw doen, communiceren, genezen, investeren, sporten, stelen, opvoeden…

Te mogen leven tijdens deze kleine, maar wonderbaarlijke stip op de tijdslijn van de mensheid mag gerust ontzag inboezemen. ‘It’s an alien lifeform’, zo probeerde David Bowie in 1999 het internet uit te leggen aan een zichtbaar verbouwereerde interviewer die het ‘just another tool’ had genoemd.

‘We’re on the cusp of something exhilarating and terrifying.’ Achttien jaar geleden inmiddels en Bowie had een helderder beeld van het potentieel van internet dan de meeste mensen vandaag.

Maar wat is er van dat potentieel gekomen? Sinds het interview met Bowie hebben we er een dolle rit op zitten. Enkele start-ups wisten het laaghangende fruit te plukken en groeiden uit tot de grootste bedrijven ter wereld. Het internet was in oorsprong anarchie: pure chaos en creativiteit. Nu is het een oligarchie van Google, Facebook en Amazon die enkel het Verre Oosten hebben moeten afgeven aan Chinese concurrenten.

Tot op zekere hoogte is dat positief. Het www van de begindagen schreeuwde om de infrastructuur, de toegankelijkheid en de commerciële exploitatie die Google, Facebook en Amazon wisten te voorzien. Bewondering is op z’n plaats voor wat deze bedrijven van het internet gemaakt hebben. Maar als ik aan de toekomst denk, nemen andere sentimenten de bovenhand. Zou het internet zelf ook niet gebaat zijn bij wat disruptie?

Het vet is van de soep

Vooral Facebook is mij een doorn in het oog. Sinds de opstart van Facebook, een omineuze 13 jaar geleden, is het vet van de soep. Airbnb, Uber, Slack? Noch qua impact, noch qua waardering komen ze tot aan de knieën van Facebook.

Met Slack is Facebook de concurrentie al aangegaan, de andere twee mogen hopen dat het zover niet komt. Snapchat misschien? Facebook zet alles op alles om zijn concurrent dood te knijpen en zal erin slagen ook. Alle socialemediastart-ups van het voorbije decennium zijn kapotgegaan of werden door Facebook overgenomen.

Alleen Snapchat kon een vuist maken tegen Facebook-CEO Mark Zuckerberg. Nu kopieert hij doodleuk elke succesvolle feature van Snapchat naar de apps van zijn imperium: Instagram, WhatsApp of Facebook zelf. Het is een afmattingsstrategie die Snap - het moederbedrijf van Snapchat - niet kan winnen. Internet is een ‘winner takes all’-business en Facebook heeft al gewonnen.

Kattenfoto's, opinies van aangetrouwde familieleden en reclame voor een grasmaaier, hebben we daarvoor het internet uitgevonden?

Wat is Facebook uiteindelijk? Waar zijn die duizenden ingenieurs en designers, die tot de top van de wereld behoren, elke dag mee bezig? Wat is de missie die hen drijft, die internet beheerst en waar twee miljard mensen uren per week aan besteden? Klikken op advertenties. Facebook tracht jou zo vaak mogelijk en zo lang mogelijk op je feed te krijgen zodat je op de reclamebanners zou klikken. Kattenfoto’s, opinies van aangetrouwde familieleden en reclame voor een grasmaaier, is het internet daarvoor uitgevonden? Is dit de ‘exhilarating and terrifying’ culminatie van ’s mens grootste bouwwerk? Wat zou dat jammer zijn…

Je kan niets dan respect opbrengen voor de manier waarop Zuckerberg op zo’n korte tijd een rijk heeft gecreëerd waar de zon nooit ondergaat. De spitstechnologie, de strategische visie, de daadkracht: Facebook is onstuitbaar.

Maar wat mij betreft mag er morgen een gemene bug in het sociale netwerk sluipen waardoor het stil wordt in die feed. Het einde van Facebook zou een ongeziene ontketening van innovatie teweegbrengen. Al die getalenteerde ontwikkelaars en designers op zoek naar een nieuw project, miljarden dollars advertentiegeld te geef, miljarden uren die vrijkomen: het internet zou zuurstof krijgen.

Radicale herbronning

Bowie had gelijk: we staan aan de vooravond van iets fantastisch. Internet biedt een pad naar een totaal andere en een betere versie van onze samenleving. Zelfs met een levendige fantasie kunnen we maar half bevatten wat het internet nog kan betekenen voor ons.

Maar, tussen het internet van 1999 en het internet van Bowies dromen hebben zich enkele techgiganten genesteld. Ze hebben de innovatie aangespoord, maar ook beteugeld. Ze hebben geglobaliseerd, geëduceerd en onze welvaart naar nieuwe hoogtes gebracht. Maar ze zijn te machtig. In het geval van Facebook zien we die macht niet verzilverd worden naar een verheffend project. We worden niet gelukkiger, gezonder of productiever door de oneindige stroom van berichtjes, foto’s en video’s. Facebooks grote belofte voor de toekomst is dat we op ads zullen klikken in augmented reality of via een ‘brain interface’.

Ons fysieke leven en ons digitale leven groeien met elke update dichter naar elkaar. De scheidingslijn wordt steeds moeilijker te trekken, op een dag zullen we moeten toegeven dat we cyborgs geworden zijn. Welke visionair volgen we naar die toekomst?

Als ik moet kiezen tussen Zuckerberg en The Thin White Duke, dan ga ik resoluut voor die laatste. Dan verwijs ik Facebook naar de prullenmand om plaats te maken voor een generatie van radicale herbronning, creativiteit en innovatie. Helemaal zoals Bowie het gewild zou hebben.