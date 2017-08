Weg met de voorbeeldfunctie

Vindt u ook dat een en ander dringend op de schop moet? Dan zit u op dezelfde golflengte als onze opiniemakers. Wat keilen jullie met plezier de prullenmand in, vroegen we hen.

Bart Maddens politicoloog KULeuven

Begin augustus was het weer zover. De politie betrapt een schepen van de gemeente Tremelo op dronken rijden. De burgemeester reageerde furieus : ‘Het is simpel: dit kan gewoonweg niet. Wij, politici, hebben een voorbeeldfunctie.’ Het is een stoplap die steeds vaker opduikt in de media. Maar als je erover nadenkt, is het eigenlijk een griezelige gedachte.

Willen we dan dat onze parlementen en gemeenteraden bevolkt worden met modelmensen? Mensen die in alle opzichten een voorbeeldig leven leiden en nooit eens iets mispeuteren? Die nooit dronken zijn, nooit een seksistische mop vertellen, nooit belastingen ontduiken of ontwijken, nooit eens wildplassen ?

Zo een ‘Brave New World’-parlement zou haaks staan op het idee van de representatieve democratie. Als we willen dat het parlement min of meer een afspiegeling van de bevolking is, dan moeten we aanvaarden dat parlementsleden al eens een steek laten vallen. Dan is het normaal dat af en toe eens een volksvertegenwoordiger met een glaasje te veel op achter het stuur zit. Dan mogen we er zelfs van uitgaan dat het grootste deel van hen al eens een klusje in het zwart laat opknappen en sommige inkomsten vergeet te vermelden op de belastingaangifte.

Versta me niet verkeerd. Politici moeten de wet naleven, net zoals u en ik. Als ze dat niet doen, moeten ze worden gestraft. Maar de herauten van de voorbeeldfunctie vinden dat we strenger moeten zijn voor politici dan voor gewone stervelingen. Het is niet voldoende dat de schepen van Tremelo voor een tijd zijn rijbewijs kwijt is. We willen dat hem ook zijn job van schepen wordt afgenomen. Daar lijkt een zekere afgunst achter schuil te gaan. In ons diepste binnenste zijn we jaloers op de politici, met hun maatschappelijke status, hun macht en hun talrijke vergoedingen. De Kamervoorzitter verdient zoveel dat hij voor ons een heilige van de zuiverste soort moet zijn. De arme man kan zich niet het kleinste spatje op zijn hemd veroorloven.

De Kamervoorzitter verdient zoveel dat hij voor ons een heilige van de zuiverste soort moet zijn. De man kan zich niet het kleinste spatje op zijn hemd veroorloven.

Die jaloezie lijkt ook te spelen ten aanzien van andere mensen met een zogenaamde voorbeeldfunctie. Dat zijn er nogal wat. Sportlui, bedrijfsleiders, rechters, artiesten, mediamensen… Ze moeten ons allemaal tonen hoe het moet. Ze moeten allemaal aan de schandpaal worden genageld als ze falen. Hoe hoger het aanzien van een beroep, hoe groter de voorbeeldfunctie. Een vuilnisman zullen we niet zo snel verketteren omdat hij zijn afval niet sorteert en zo het slechte voorbeeld geeft. Maar een politiecommissaris die buiten de diensturen een verkeersregel aan zijn laars lapt, ho maar! Die kan niet streng genoeg worden gestraft. Waarmee meteen ook gezegd is dat de voorbeeldfunctie op gespannen voet staat met de scheiding tussen werk en privésfeer.

Of ligt het toch anders voor politici? Hebben ze geen didactische rol te vervullen? Zij leggen ons tenslotte de regels op. Is het dan niet logisch dat ze ook het goede voorbeeld geven en zich scrupuleus aan die regels houden?

Akkoord, maar wat dan met de leden van de oppositie? En wat met parlementsleden die om pragmatische redenen verplicht zijn een wet goed te keuren waar ze niet achter staan? Ik kan me levendig voorstellen dat de meeste politici van de N-VA en Open VLD lak hebben aan de nieuwe taks op effectenrekeningen, waarvoor ze in het najaar nochtans op het groene knopje zullen drukken. Is het dan niet logisch dat diezelfde politici de eersten zullen zijn om gebruik te maken van de talloze ontsnappingsroutes die de voorbije weken door fiscalisten werden gesuggereerd?

Misschien is het belangrijker dat politici in het dagelijkse leven consequent zijn met hun eigen gedachtegoed. Dan zijn het vooral de politici van CD&V die hun hoofd op het fiscale kapblok moeten leggen en voorbeeldig de nieuwe belasting moeten betalen.

Wie weet zijn er zelfs mensen die vinden dat ook een politicoloog een voorbeeldfunctie heeft. Dan spijt het me dat ik met dit stuk niet aan die voorbeeldigheidsnorm heb beantwoord.