Weg met doemdenken over digitalisering

Vindt u ook dat een en ander dringend op de schop moet? Dan zit u op dezelfde golflengte als onze opiniemakers. Wat keilen jullie met plezier de prullenmand in, vroegen we hun.

Marion Debruyne decaan Vlerick Business School

Digitalisering lijkt als een onoverkomelijke golf over ons te komen, en er gaat geen dag voorbij of we lezen iets over de donkere kant ervan. Er zijn de maatschappelijke problemen: cyberpesten, fake news, jongeren verslaafd aan videogames en sociale media... Daarnaast is er de economische impact en de impact op werk. Want het is een kwestie van tijd voor uw job door een robot wordt vervangen, en niemand wordt gespaard. In Harvard Business Review was vorige week te lezen dat consultants zouden vervangen worden door algoritmes en door artificiële intelligentie aangedreven robots. Hetzelfde lot zou ook advocaten, accountants en professoren te beurt vallen.

Deze week kwamen er verhitte berichten dat Facebook een experiment met artificiële intelligentie stopgezet zou hebben omdat de virtuele bots een eigen geheime taal om met elkaar te praten begonnen te ontwikkelen. Het bedrijf zelf ontkent nochtans dat dit de reden was. Het doemdenken komt ook uit onverwachte hoek. Zo heeft Elon Musk een uitgesproken mening. De oprichter van de fabrikant van elektrische auto’s Tesla en één van de bekendste namen in het technologische landschap ziet artificiële intelligentie als een fundamenteel risico voor het voortbestaan van onze beschaving. Hij verwoordde het zo: ‘Ik blijf de alarmbel luiden, maar tot de dag dat men robots gaat zien mensen achterna zitten in de straat om hen te doden, weet men niet hoe te reageren, want het blijft zo onecht.’

Doemdenken maakt ons minder competitief en verhindert vooruitgang. Laten we dus stoppen met focussen op wat er fout kan lopen.

Mark Zuckerberg, de CEO van Facebook, noemde de opmerkingen van Musk onverantwoord. En ik ben het daarmee eens. Het doemdenken over digitalisering mag in de prullenmand. Niet omdat ik me geen toekomst kan voorstellen waarbij we limieten en regels nodig hebben over hoe we met technologie omgaan. Ook niet omdat ik denk dat er geen donkere kant is aan digitale disruptie. Technologie heeft niet enkel positieve gevolgen. Maar ons te veel blindstaren op de negatieve kant heeft wel degelijk gevolgen. Doemdenken maakt ons minder competitief en verhindert vooruitgang. Laten we dus stoppen met focussen op wat er fout kan lopen. Utopie of dystopie, de toekomst zal zijn wat we er zelf van maken. En wat we ervan maken hangt af van hoe we naar de digitalisering kijken.

Je kan digitalisering zien als een vat vol bedreigingen of als een vat vol opportuniteiten. Maar weet dat de lens waardoor je de zaken bekijkt een impact heeft op de beslissingen en acties die je neemt. Dat heet het ‘threat-rigidity’-effect. Je kan eenzelfde fenomeen als een bedreiging of als een opportuniteit zien. Maar wie denkt in bedreigingen, wordt letterlijk meer rigide. Die zal minder geneigd zijn om te experimenteren, minder openstaan voor externe en creatieve ideeën, en meer bij het bekende blijven in de acties die hij of zij onderneemt. Met andere woorden, doemdenken werkt verlammend en werkt een struisvogelpolitiek in de hand.

En dat is nu net het omgekeerde van wat we nodig hebben. Want op die manier verliezen we snelheid en terrein om de nieuwe mogelijkheden van de digitalisering te vinden. Terwijl de doemdenkers nog aan het discussiëren zijn, zijn de opportuniteitsdenkers al aan de slag. Airbnb is zich stilletjes aan het omscholen van een platform voor kamerverhuur tot een jobplatform. Volgens Airbnb-CEO Brian Chesky is er te veel angst en te weinig verbeelding in de discussie over jobs en digitalisering, omdat we allemaal te veel focussen op wat verdwijnt en te weinig op wat mogelijk wordt.

De digitalisering dendert hoe dan ook voort en het is een wereldwijde race. Als we ons ervoor opsluiten, loopt een ander met de vruchten weg. Kijk maar naar de lessen uit de groei van de e-commerce in Nederland, ten koste van België. De Franse president Emmanuel Macron had dit goed bekeken toen hij Amerikaanse wetenschappers en ondernemers die het niet eens zijn met Trump opriep om dan maar naar Frankrijk te komen als de nieuwe bakermat van innovatie en vooruitgang.

De realiteit is dat er nog ongelooflijk veel te doen en te ontdekken valt. Maar met een discours gebaseerd op bedreigingen stellen we ons daar niet voor open en verliezen we aan competitiviteit. Laat ons niet ten prooi vallen aan het ‘threat-rigidity’-fenomeen. Gedaan met doemdenken. Optimisme is een morele plicht.