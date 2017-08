Weg met vanzelfsprekendheid, welkom dankbaarheid

Vindt u ook dat een en ander dringend op de schop moet? Dan zit u op dezelfde golflengte als onze opiniemakers. Wat keilen jullie met plezier de prullenmand in, vroegen we hun.

Bieke Claes is directrice van Belcham

‘Flink uw bord leegeten, want de kindjes in Afrika lijden honger!’, hoorden velen van ons duizend keer als eerste les in dankbaarheid. Maar die les verwatert snel met het opgroeien. Onderzoek toont nochtans aan dat dankbaarheid ons gelukkiger, gezonder, veerkrachtiger, productiever en succesvoller maakt.

Tijdens mijn MBA aan Babson College in Boston (VS) vorig jaar had ik een interessante ervaring. Toen de professor een kwartier te laat kwam voor de les, eisten de studenten dat hij ook een kwartier langer les zou geven. Ze hadden er stevig voor betaald en wilden waar voor hun geld. Wat een contrast met mijn rechtenstudies in Leuven. Als de professor daar een academisch kwartiertje te laat kwam, verlieten studenten verheugd de klas.

In Amerika studeert men af met honderdduizenden dollars aan studieschulden, nochtans is de onderwijskwaliteit er niet beter dan bij ons in België. Het is opmerkelijk hoeveel waardevoller we iets vinden als we er een prijskaartje op kunnen plakken!

Het deed me beseffen dat we in België bewustzijn missen over de waarde van zaken die we vanzelfsprekend vinden, zoals uitstekend onderwijs. Hetzelfde gaat op voor tal van andere domeinen.

• Ben je ooit van de ene op de andere dag op je werk ontslagen zonder reden, zonder opzegtermijn of -vergoeding?

• Heb je ooit tijdens een sollicitatie moeten vechten voor het recht op meer dan nul vakantiedagen?

• Ben je ooit honderden kilometers verhuisd om een goede school of job te vinden?

• Leef je in angst om ziek te worden of een ongeval te krijgen omdat je geen ziekteverzekering van 1.000 dollar per maand kan betalen?

In België antwoordt de minderheid van de bevolking op deze vragen bevestigend, in de VS de meerderheid. Paradoxaal genoeg lijken de Amerikanen rond mij juist dankbaarder, vrijgeviger en trotser op hun systeem, ook al moeten ze veel harder vechten voor wat wij basisrechten vinden. Veel Amerikanen geven jaarlijks een stevige gift aan hun alma mater, doen vrijwilligerswerk en nemen mentorrollen op, ondersteunen het onderhoud van openbare gebouwen en parken met private middelen (tijd, geld, expertise…), en nog zoveel meer.

Ik pleit er niet voor om ons systeem te veramerikaniseren. Integendeel, ik respecteer het Belgische systeem meer sinds ik in het buitenland werk en woon.

We vergeten in België vaak om naast het klagen over hoge belastingen ook dankbaar te zijn voor wat we allemaal terugkrijgen.

We vergeten in België vaak om naast het klagen over de hoge belastingen ook dankbaar te zijn voor wat we allemaal terugkrijgen. Die dankbaarheid kunnen we op verschillende manieren uiten: volle aandacht en inzet geven aan studie of werk, anderen bijstaan in moeilijke periodes, positieve energie uitstralen en delen, vrijwilligerswerk verrichten, zuinig en bewust omspringen met gemeenschapsvoorzieningen…

Hoewel ze meer risico lopen met basisbehoeften zoals onderwijs en gezondheidszorg, zijn Amerikanen behalve dankbaarder ook ondernemender en ambitieuzer. We horen vaak hoe ons sociaal systeem onze grootste handicap is, maar ik ben ervan overtuigd dat - als we dat systeem niet langer als vanzelfsprekend beschouwen en er dankbaarheid voor tonen - we het kunnen transformeren tot onze grootste troef. Het is een vaste en veilige ondergrond die ons toelaat hoger te mikken, groter te dromen en verder te reiken.

Als we onze houding niet veranderen van vanzelfsprekendheid of, erger nog, negativiteit naar dankbaarheid, zal er een tijd komen dat we als Belgen en als België op alle vlakken voorbijgestoken worden, ondanks de voorsprong die we hadden.

Wat we vandaag als vanzelfsprekend beschouwen zullen we dan zelfs niet langer als vanzelfsprekend ‘kunnen’ beschouwen. Laat ons dat moment niet afwachten, laat ons het voor blijven. Het is niet de taak van het systeem, de werkgever, de leerkracht, de politicus, de collega, de andere… om dromen en ambities waar te maken. De extra mijl moet iedereen van ons zelf lopen. Uit dankbaarheid voor de voorsprong die ons, individueel en collectief, gegeven wordt.

België staat in de top van tal van rankings. We scoren hoog voor geluk, innovatie, gelijkheid, productiviteit, en zoveel meer. Dat is niet vanzelfsprekend. Die topposities verdienen dankbaar erkend, trots verdedigd en ambitieus verbeterd te worden.