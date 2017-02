Welkom in Trumpistan

Ik kom vaak en graag in de Verenigde Staten. Tot nader order. De uitputtende presidentscampagne en de verrassende verkiezing van Donald Trump heeft een beeld van een niet-zo-verenigde staten blootgelegd.

Door Peter Hinssen, auteur, innovatie-ondernemer en partner bij Nexxworks

Als ik voet aan land zet in de VS is dat meestal aan de Oost- of de Westkust. Ik beken dat beide Dakota’s, Montana, Oklahoma en Tennessee minder bekend terrein voor me zijn. Laat het net in die staten zijn dat ‘The Donald’ de trouwste schare volgelingen heeft.

Misschien krijgt Europa nu een uitgelezen kans om het talent wél te kunnen houden en de bakermat te zijn van een nieuwe generatie technologiespelers.

Voor mijn vrienden en collega’s in Californië, New York en Washington State was 20 januari een nachtmerrie. Wat begon als een grap en primetime entertainment werd is nu drie weken werkelijkheid. We kijken naar een biotoop, waar de machtigste man ter wereld (in badjas!) geen nota’s leest langer dan enkele paragrafen, zijn nieuws haalt bij de tv-zender Fox en sleutelposities in het Witte Huis heeft ingevuld met mensen waar op zijn minst vragen bij te stellen zijn. En die tijdens veiligheidsbriefings rustig voorttweet over wat de media over hem durven te schrijven.

Naar Europese normen was Trump een mislukt zakenman: hoge toppen, diepe dalen en vooral een schrijnend gebrek aan respect voor de overheid (toch de fiscus), conflicten met zakenpartners en een abonnement op de rechtszaal. Talloze boeken en artikels zijn al aan zijn parcours en persoonlijkheid gewijd. De jongste dagen drijft een nieuw thema boven: The Madness of King Donald.

Meer en meer opponenten en observatoren twijfelen steeds openlijker aan de geestelijke gezondheid van number 45. En net als in veel bedrijven straalt de persoonlijkheid van de leider af op zijn personeel. ‘Saturday Night Live’ (SNL), de realityshow op NBC die al decennia het Witte Huis door de mangel haalt, haalt recordkijkcijfers. De dimensie die Alec Baldwin aan zijn versie van Trump gaf, is voor miljoenen Amerikanen de correcte.

Om de polsslag van de Oost- en Westkust te checken raad ik iedereen aan ‘SNL’ te volgen. Want met ironie en satire is soms meer te bereiken dan met een politiek discours. Zeker nu de wetgevende (Congres) en de uitvoerende macht (Witte Huis) aan een offensief zijn begonnen tegen de rechterlijke macht. En de vierde macht, de ‘extremely dishonest media’, als onbetrouwbaar wordt weggezet.

Nixonjaren

De eerste parallellen met de Nixonjaren zijn getrokken. Zet een onstabiele narcist aan het stuur van een sportwagen en er komen brokken van.

Mijn vrienden in San Francisco, New York, Boston en Chicago putten zich uit in verontschuldigingen. Trump zal nooit hun legitieme president zijn, en de Europeanen moeten niet te veel aandacht schenken aan wat hij zegt. Dat Mike Pence snel de 46ste president zal zijn.

Er werd voorspeld dat Trump, eens in het Oval Office, een meer gematigde toon zou aanslaan en alle geledingen van de maatschappij de hand zou reiken. Dat zal niet gebeuren. De man blijft op een merkwaardige manier campagne voeren voor zijn achterban. Angry white men & women uit de middelste en zuiderse staten. Zijn populariteit is de laagste in decennia voor een beginnend president. ‘But he doesn’t care’. Zolang de mensen die hem verkozen hebben en die hun nieuws ook bij Fox halen hem steunen, kan de hysterie van de media en de ‘liberals’ hem niet deren.

Behalve wanneer Melissa McCarthy op ‘SNL’ de presidentiële woordvoerder ten grave draagt, of Nordstrom de kledinglijn van dochter Ivanka niet meer zal aanbieden. Met een tweetstorm van POTUS (President of the United States) tot gevolg. Kan tellen als ‘alternative fact’.

Bill Clinton werd bijna afgezet door een blauwe jurk. Obama moest bewijzen dat hij in Hawaii is geboren. George W. Bush moest uitleggen wat hij precies bij de National Guard had gedaan. Maar alle vragen over het verleden van nummer 45 zijn blijkbaar niet relevant voor de 63 miljoen mensen die voor hem gestemd hebben. En voor de 66 miljoen die voor de andere kandidaat hebben gestemd, zal hij geen moeite doen.

Afgeremd

Het ironische is dat Silicon Valley weleens afgeremd zou kunnen worden. De grote technologiespelers zitten met de handen in het haar omdat ze niet meer de juiste (buitenlandse) briljante denkers kunnen aantrekken, en veel starters die misschien bijna automatisch de weg naar Silicon Valley zouden hebben genomen om de volgende Google te bouwen, gaan misschien twee keer nadenken.

Nu, we moeten het gewoon beter doen dan Trump, dan ligt de lat toch niet superhoog.

China zal die kans niet laten liggen om zijn technologie-overwicht te vergroten, en ik ben benieuwd of Europa die kans ook kan grijpen. Misschien krijgt Europa nu een uitgelezen kans om het talent wél te kunnen houden en de bakermat te zijn van een nieuwe generatie technologiespelers. Als we hier tenminste voor starters en denkers een klimaat kunnen scheppen dat hun echt kan boeien. Nu, we moeten het gewoon beter doen dan Trump, dan ligt de lat toch niet superhoog.

Voor mij hoeven de VS niet opnieuw groot gemaakt te worden. Dat waren ze al. Dat zijn ze vandaag nog. Toch hou ik de komende vier jaar mijn hart vast. Nu maar hopen dat ik er volgende keer nog binnen mag.