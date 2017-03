Wie durft verder te kijken dan de volgende verkiezingen?

Ik heb niets met politiek. Al jaren schrijf en praat ik over technologie, hoe ze ons leven en onze maatschappij verandert en hoe bedrijven daarmee moeten omgaan. Ik breng 99 procent van mijn tijd door bij bedrijven en bijna nooit bij politici.

Door Peter Hinssen, auteur, innovatie-ondernemer en partner bij Nexxworks.

De jongste maanden ben ik echter gaan beseffen dat we met ons huidige politieke systeem grondig fout zitten om de maalstroom van verandering aan te kunnen die op ons afkomt. Dat het huidige kortzichtige denkpatroon van de politiek een bijzonder goed recept is voor de totale afgang.

We hebben durvers nodig als politici die ons mee nemen in de scenario’s van de toekomst.

Ik denk dat naties gaan falen door hun incompetentie om toekomstige veranderingen in te schatten. Ons politieke systeem van ‘inclusie’ waar iedereen inspraak heeft, leidt constant tot politieke patstellingen en maakt ons halfblind voor de toekomst. We blijven rekenen met achterhaalde modellen en durven niet verder te denken dan de volgende verkiezingen. Die zijn een soort horizon geworden waarachter niemand durft te gaan kijken. Onze ‘inclusieve’ politieke leiders storten ons in een afgrond van economische dystopie waarin technologisch denken ontbreekt.

Mij wordt soms verweten dat ik de mensen bang maak voor de toekomst, ‘om meer boeken te verkopen’. Wel, luister niet naar mij. Luister naar Stephen Hawking. Die deed er onlangs nog een schepje bovenop: ‘De automatisering van fabrieken heeft het aantal jobs in de traditionele maakindustrie al gedecimeerd. De opkomst van artificiële intelligentie zal die vernietiging van jobs diep in de middenklasse drijven. Het zal de grotere economische ongelijkheid wereldwijd alleen versnellen: kleinere groepen mensen zullen enorme winsten maken terwijl ze steeds minder en minder mensen tewerkstellen.’

Hawking had het over de Verenigde Staten, waar president Donald Trump enorm ijvert om jobs in het land te houden. De maakindustrie is er echter maar goed voor 10 procent van de tewerkstelling. Zelfs in de VS bestaat meer dan 70 procent van de jobs uit diensten. Amerika kampt met een existentiële economische identiteitscrisis. Moeten we meer investeren in arbeidersjobs, zoals Trump aangeeft? Wat met robotisering, automatisering en artificiële intelligentie? Stoppen of afremmen, terwijl de VS de bakermat zijn van al dat technologisch geweld? Zelfs Bill Gates, de stichter van de softwarereus Microsoft, mengde zich onlangs in het debat: we moeten robots gaan belasten.

Richard Florida, professor aan New York University, pleit voor een ‘new social compact’, om te kijken hoe de 70 miljoen laaggeschoolde Amerikanen kunnen overleven in de technologische toekomst. Hij besloot dat ‘onze economie en onze politiek totaal niet meer synchroon lopen’.

En volgens de Britse vorser Mark Stevenson hebben politici ‘in de jongste 200 jaar bijna geen enkele innovatie in democratie kunnen bewerkstelligen. Wetenschappers innoveren, artiesten innoveren, bedrijven innoveren, maar politici gebruiken dezelfde vormen van bestuur, overheden, parlementen, ministeries en politieke partijen, van voor de industriële revolutie. Met bijzonder pijnlijke vooruitgang voor de mensheid als gevolg.’

Ik ben benieuwd of hij onze Belgische en Vlaamse situatie al eens bestudeerd heeft.

We hebben durvers nodig als politici. Die niet zodanig bang zijn van de volgende verkiezingen dat ze niet durven na te denken over ‘the day after tomorrow’. Die ons durven mee te nemen in de scenario’s van de toekomst, en terugrekenen hoe we er morgen al mee aan de slag moeten. Kijk naar de radicale ‘hervorming’ van ons onderwijs. Daar werd jaren over gepalaverd, en uiteindelijk biedt ze totaal geen toekomstvisie voor onze jeugd. Het is een grijs, vormeloos compromis waar niemand in gelooft.

Keynes, de meest gevierde en tegelijk de meest gehate econoom van de vorige eeuw, schreef in 1930, op het diepst van de depressie na de beurscrash van 1929, een opmerkelijk essay: ‘The Economic Possibilities for our Grandchildren’. Hij probeerde 100 jaar verder te kijken, naar 2030, in een wereld waar alle economische problemen zouden zijn opgelost. Wel, we zijn er bijna. De problemen zijn er helaas nog altijd.

Het mooie van Keynes’ essay is dat hij perfect kon inschatten over een periode van 100 jaar hoe onze levensstandaard is geëvolueerd. Het enige wat hij totaal fout had, is dat wij met zo’n fantastische levensstandaard allemaal nog maar 15 uur per week zouden moeten werken. Foute boel natuurlijk, als we zien hoeveel burn-outs en depressies vandaag verband houden met het werk.

Ik denk dat we bijna 100 jaar na Keynes weer op zoek moeten naar een nieuwe reflectie. Over ‘the day after tomorrow’ voor onze kleinkinderen, wèl durven nadenken over hoe de maatschappij helemaal herverkaveld zal worden en hoe wij willen overleven

Ik denk dat we bijna 100 jaar na Keynes weer op zoek moeten naar een nieuwe reflectie. Over ‘the day after tomorrow’ voor onze kleinkinderen, wèl durven nadenken over hoe de maatschappij helemaal herverkaveld zal worden en hoe wij willen overleven. Hoe we als klein land in een oud continent nog relevant zullen zijn. Hoe we ons kunnen omvormen om nog een rol te spelen in een mondiale netwerkeconomie, waar kapitaal en technologie het winnen van arbeid. Daar is pas politieke moed voor nodig.

Wie van onze politieke partijen, en wie van onze politici durft daarover mee te denken? Wie durft verder te rekenen dan de volgende verkiezingen?