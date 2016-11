Wie stopt Marine Le Pen in frontlijnstaat Frankrijk?

Na de brexitbeslissing en de Trump-overwinning verlegt het strijdtoneel tussen de voor- en tegenstanders van de globalisering met open markten en open grenzen zich naar het Europese vasteland.

Luuk van MIddelaar is poliktiek filosoof

Met haar kandidatuur voor de Duitse verkiezingen heeft Angela Merker zich opgeworpen als anti-Trump, als het bastion van de klassieke Europese waarden, de golfbreekster die de populistische vloedgolf moet stukslaan. Maar de Duitse kiezers zijn pas in het najaar van 2017 aan de beurt.

In Oostenrijk kan volgende week zondag voor het eerst sinds 1945 in Europa een extreemrechts staatshoofd worden verkozen. Diezelfde dag verliest premier Matteo Renzi in Italië wellicht het door hemzelf uitgeroepen referendum, een voorbode van instabiliteit. En in maart kijkt de hele EU met spanning naar de Nederlandse verkiezingen en de steun voor Geert Wilders’ PVV.

Maar dé frontlijnstaat is Frankrijk. Daar vindt de voor Europa’s onmiddellijke toekomst beslissende slag plaats, bij de presidentsverkiezingen van april-mei.

Het land is kwetsbaar vanwege een kiesstelsel dat een campagne vanuit het centrum moeilijk maakt en vanwege de shock waarin het land na de reeks terreuraanslagen door radicale moslimstrijders verkeert. De hoofdvraag is: wie stopt het Front National van Marine Le Pen? Ze belooft haar kiezers een referendum over Frankrijks uittreding uit de EU. Is de brexit voor Europa een amputatie - pijnlijk maar te overleven, mits de wond adequaat wordt afgebonden - een frexit zou de doodsklap kunnen zijn.

Rechts Frankrijk schaart zich dezer dagen achter François Fillon als presidentskandidaat. De conservatieve oud-premier maakt zondag veel kans om de slotronde van de rechtse voorverkiezingen te winnen. De keuze zou het anti-populistische front versterken.

De onverwacht opgekomen Fillon is voor Le Pen een moeilijkere tegenstander dan beide eerdere favorieten op rechts: Sarkozy en Juppé.

Oud-president Sarkozy, afgelopen zondag met een derde plaats vernederend uitgeschakeld, misrekende zich volkomen. Hij viste in de vijver van Front-kiezers, maar was geen geloofwaardige woordvoerder van het ongenoegen over migratie, islam en Europa. Net zomin als Hillary Clinton ‘change’ kon belichamen, kon Sarkozy ‘antisystème’ vertolken.

De centrumrechtse Juppé eindigde zondag als tweede, dankzij stemmen van links. Het feit dat Franse gematigd linkse kiezers zich massaal met de open rechtse voorronde bemoeiden, tekent het vertrouwensverlies in president François Hollande en zijn socialistische regering: de eigen kiezers verwachten niet dat een linkse kandidaat het presidentiële slotduel zal halen.

Le Pen tegen Juppé, dat is toch een beetje Trump tegen Clinton: een riskant scenario.

De gematigde en ervaren Juppé zou in een tweegevecht met Le Pen zeker alle centrumlinkse kiezers mee krijgen, een belangrijk voordeel. Maar de 71-jarige oud-premier en oud-minister van Buitenlandse Zaken wekt weinig energie op in eigen gelederen en zou door Le Pen als futloze belichaming van oude politiek worden weggezet. Le Pen tegen Juppé, dat is toch een beetje Trump tegen Clinton: een riskant geworden scenario.

Zo doet rechts Frankrijk met Fillon wellicht de beste tegenzet tegen Le Pen. Opvallend: hij zocht zijn machtsbasis onder conservatieve, katholieke kiezers, vooral op het platteland. Onder de radar bouwde hij rustig zijn campagne op. Vertalen we de voorverkiezingen van Frankrijks rechtse familie in Vlaamse termen: met Fillon wint onverhoeds CD&V, tegen een N-VA’er op rechts (Sarkozy) en een Open VLD’er op links (Juppé).

Heeft Europa dan over een jaar met Merkel in Berlijn en Fillon in Parijs een dubbele kering tegen de populistische vloed? Afwachten, uiteraard. Maar intussen is het opmerkelijk dat het krachtigste weerwerk tegen ontwrichtende populistische krachten voorlopig van een Duitse domineesdochter en een Franse conservatieve katholiek komt. Terug van weggeweest: de christendemocratie als veilige haven in woelige tijden.