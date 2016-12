Zijn de markten politieke domoren?

Het Verenigd Koninkrijk stemt voor de brexit, en de beurzen stijgen eens de aanvankelijke verrassing weg is. De Verenigde Staten stemmen voor Donald Trump, en de markten stijgen. Italië verwerpt het referendum van Matteo Renzi, en de Europese beurzen stijgen.

Door Etienne de Callataÿ, chief economist Orcadia Asset Management

Nochtans werden deze gebeurtenissen voor de stembusgang steeds als negatief beschouwd voor de economie. Slecht voor de internationale handel, voor de geopolitieke stabiliteit en voor de voorspelbaarheid voor ondernemers en beleggers.

Hoe moeten we de reactie van de financiële markten dan begrijpen? Je kan dit op verschillende manieren pogen te verklaren.

Minimaal

Je kan de wisselwerking tussen politiek en markten minimaliseren. Die benadering relativeert de economische, en dus financiële, invloed van politieke gebeurtenissen.

Dat de financiële markten wel degelijk beïnvloed worden door de politieke gebeurtenissen tonen toch de niet onbelangrijke koersreacties na de brexit, Trump en nu het Italiaanse nee.

Dat de media in de periode voor de volksraadpleging de focus leggen op de eventuele gevolgen, is logisch. Niettemin is er vooral continuïteit in de omstandigheden waarin de vennootschappen opereren. De situatie verandert immers zelden drastisch.

Mocht er een regering aan de macht komen die haar schulden niet zou honoreren, de grenzen zou sluiten, bedrijven zou nationaliseren of regels zou opleggen die de rentabiliteit van ondernemingen drastisch zou verminderen, dan zou dit een zeer belangrijke impact hebben op de markten.

Een verschuiving naar links of rechts van het zwaartepunt daarentegen niet. Al was het maar omdat de genomen maatregelen later voor het overgrote deel kunnen teruggedraaid worden.

Eender hoe zijn politieke verschuivingen moeilijk door de hervormingsangst van de bevolking, door de mobilisatie van de mogelijke verliezers, door belangengroepen allerhande en door de fragmentatie van de macht in een economie die steeds meer globaliseert. De markten volgen de supertanker die de economie is, en een specifiek politiek bewind heeft hierop geen onmiddellijke invloed.

Onvoorspelbaar

Een tweede zienswijze is dat de invloed van de politiek op de markten onvoorspelbaar is. Men erkent dan dat de politiek de economische en financiële omstandigheden substantieel kan wijzigen. Haar invloed is echter te onzeker en te onvoorspelbaar opdat het een bepalende factor zou zijn in de beleggingsstrategie.

De Republikein Ronald Reagan voerde een expansief begrotingsbeleid, terwijl de Democraat Bill Clinton bespaarde. Wie had dat voor de verkiezingen kunnen denken?

Zo voerde bijvoorbeeld de Republikein Ronald Reagan een expansief begrotingsbeleid, terwijl de Democraat Bill Clinton bespaarde, meer in het bijzonder in de pensioenen waar de link met de inflatie drastisch wijzigde. Wie had dit kunnen denken voor de verkiezingen?

In België kunnen we trouwens iets gelijkaardig opmerken. Regeringen met socialisten waren gemiddeld gesproken strikter op budgettair vlak dan regeringen zonder socialisten.

Zal de City moeten verhuizen? Wordt Donald Trump een ruziezoeker of zorgt hij voor een dooi in de relaties met Rusland? Is de verwerping van het Italiaans referendum - dat meer macht gaf aan de sterkste door een vermindering van het belang van de Senaat - in het voordeel of in het nadeel van de Vijfsterrenbeweging (M5S) van Beppe Grillo? En verhoogt het dus het risico op een referendum rond het vertrek uit de monetaire unie, of net niet?

Beïnvloed

Een derde benadering stelt dat de financiële markten wel degelijk beïnvloed worden door de politieke gebeurtenissen. De niet onbelangrijke koersreacties na de brexit, Trump en nu het Italiaanse nee, suggereren dat deze visie pertinent is. Zelfs indien fundamenteel gezien ook de eerste twee zienswijzen gegrond zijn.

De invloed van politieke ontwikkelingen uit zich via een collectieve ontcijferingssleutel die op de tast geconstrueerd wordt.

In het geval van Trump lijkt de overheersende collectieve wijsheid die te zijn van de budgettaire relancepolitiek, van de versoepeling van regels, van de daling van de vennootschapsbelasting (in het bijzonder voor te repatriëren winsten), en van een ‘zacht’ protectionisme.

In het geval van Italië, waar de uitslag geen verrassing was, lijkt het erop dat de nee-stem - en dus het behoud van het politieke tweekamerstelsel - niet geïnterpreteerd wordt als een belemmering voor de toekomstige macht van Beppe Grillo.

Toegeeflijker

De markt gaat ervan uit dat dit de Europese autoriteiten zal verplichten om sympathieker en dus toegeeflijker te zijn, of het nu gaat om monetair beleid, budgettaire politiek of de bankenreglementering. De markt veronderstelt dat dit de onzekerheid op korte termijn door de nee-stem en het ontslag van Renzi zal overtroeven.

De politieke analyse die de markten maken is soms oppervlakkig. Denk maar aan de stijging van de Turkse beurs toen Erdogan voor de tweede keer won, niettegenstaande de Turkse president niet garant staat voor enthousiasmerende vooruitzichten.

De markten kunnen cynisch zijn, en ‘slecht nieuws is goed nieuws’ is verre van uitzonderlijk.

Toegegeven, beursschommelingen kunnen op eender welke manier verklaard worden. Misschien was het wel het nee aan extreemrechts in Oostenrijk en niet het Italiaanse nee dat de markten stimuleerde?

Bovendien kunnen de markten cynisch zijn en is ‘slecht nieuws is goed nieuws’ verre van uitzonderlijk. Dat slecht politiek nieuws aanzien wordt als de voorbode van lagere rentevoeten of van een toenemende fiscale concurrentie, en dus als stimulus voor de aandelenmarkten.

Het is goed mogelijk dat deze logica de stijging van de aandelenmarkten na het Italiaans referendum verklaart. Mocht dat zo zijn, dan is voorzichtigheid geboden.