Zoeken naar een nieuwe metamoraal

Naar het schijnt ben ik een allochtoon, maar ik zie mezelf meer als een tiramisu.

Hind Fraihi is freelance onderzoeksjournaliste

Geboren en getogen in België, dochter van Marokkaanse migranten, kleinkind van Arabieren en Berbers, in een verre verte Scandinavisch. Geen bloemkool of frieten landden op mijn bord, maar Sefardische smaken. Al Hambra was en is nog steeds mijn moeders keuken. Op het menu stond nog net niet letterlijk het panarabisme. De Internationale leerde ik in het Arabisch en praten doe ik doorgaans in het plat ‘Beurms’. Bornems dus. Kortom, ik groeide op met Mediterraan Scheldewater aan mijn voeten als spruit van intellectuele arbeiders. Dat alles, ik weet het niet, een mens zou voor minder in de war geraken.

In feite hou ik van verwarring als ze tot verbinding kan leiden. Deze week voelde ik echter de verwarring als was ik afgekoppeld van deze aardbol. Wereldvreemd, maar het lag niet aan mij, een specimen met een dubbele nationaliteit. De vreemdheid zat in de politiek. Belg-zijn, of liever Belg worden in optima forma als een upgrade van de mensheid.

Het idee leeft om het aan een inburgeringsexamen te onderwerpen. Waarom, zou ik als drammerige peuter willen vragen. Het idee leeft dat een examen normen en waarden zou kunnen meten. ‘Ik ben methodologisch en onderzoeksmatig wel benieuwd naar hoe je waarden en normen kan testen met een examen’, tweette professor Orhan Agidar terecht. Die nieuwsgierigheid deel ik met één bijgedachte: vreemdheid, bevreemding. Is dat ook meetbaar?

En nogmaals, waarom? Een groot deel van de migrantenkinderen met twee of meerdere nationaliteiten slaagt er gewoon in om - soms zelfs ondanks een ongunstige sociaal-economische situatie - er het beste van te maken. Migratie is de moeder van overleving. Kinderen van migratie zetten die drift voort, gemengd met wie ze waren, zijn. Wat ze hebben, krijgen, mogen, moeten, nemen, zullen, kunnen en willen. Hulp- en werkwoorden gekweekt door werk, asiel, oorlog of liefde. Maar is dat ‘menssoort’ ook niet van alle tijden? Survivors & kids.

Wel nieuw is dat het Westen op wereldvlak zijn dominante positie verliest. En dat wringt. Dan nog kunnen we stellig beweren dat alle machtsstructuren - van media tot justitie - nog behoorlijk wit zijn. En mannelijk. Het is aan de survivors om het ingeslapen en zelfgenoegzame Westen zacht alert te houden. Dat zou verwarring kunnen zijn, maar dan om te verbinden.

We moeten werk maken van een metamoraal. Een morele passe-partout, zeg maar een universele aanspraak voor iedereen. Een moraal die sterk bindt en burgers niet ziet als een groen afvinkvogeltje. Normen en waarden. Check. Polarisatie. Check. Het mens-zijn wordt alzo gretig gerationaliseerd in de hoop houvast te krijgen.

Op wie eigenlijk? Ook op oer-Belgische Belgen met één nationaliteit. Neem zij die leven in de marge. Krijgen zij ooit de normatieve vraag: hoe breng ik mijn kind op tijd naar school? Maar ook de betere middenklasse. Hoe maak ik na mijn overuren nog tijd voor mijn gezin? Het is een vraag. Goed voor een Groot Verhaal. Een metavertelling om samen te schrijven. Met niet alleen beleidsmakers als regisseur.

We zijn onszelf verloren in onze drang naar controle. Het duikt overal op met depressies en burn-outs als klokkenluiders.

Maar daar scoor je niet mee, want metamoraal is minikapitaal. Wie ‘goed’ moet leven, moet het met ‘minder’ doen. De politieke vreemdheid overstijgt de dubbele nationaliteit. Het is eerder het ongemak om het niet met ‘minder’ te willen doen. De groeiende polarisatie heeft een bredere maatschappelijke basis. We kampen met een doorgeslagen prestatiedrang, het labelen van wat als afwijkend wordt gezien - twee paspoorten - en dan maar categorisch ingelijfd moet worden mits testings. We zijn onszelf verloren in onze drang naar controle. Het duikt overal op met depressies en burn-outs als klokkenluiders. Een sportclubabonnement zou soelaas kunnen brengen. Of tiramisu eten, natuurlijk.