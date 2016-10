Op de valreep vindt er nu wel een inhoudelijk debat plaats over de verdiensten van het Europees handelsakkoord met Canada.

Door Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom denktank Itinera en executive professor Antwerp Management School

Dat dit helpt bij de profilering van Waalse politici nu de communistische PTB aan een opgang bezig is, speelt zeker een grote rol. Toch is het niet verboden om het maatschappelijk debat eens kritisch onder de loep te nemen.

Vorige maand zagen we in Vlaanderen de participatie van het Chinese State Grid in het Vlaamse netwerkbedrijf Eandis kelderen. We zagen toen een energieminister die de verkoop in de eigen gemeenteraad groen licht had gegeven, te elfder ure ineens bedenkingen krijgen nadat hij het dossier wat beter had bekeken.

En echt publiek debat is duidelijk iets anders dan een discussie op Twitter met wat oppervlakkige slogantaal.

En wat te denken van een federaal begrotingsoverleg waarbij twee dagen voor de regeringsverklaring in het parlement een ultimatum rond een meerwaardebelasting op tafel wordt gelegd?

Belangrijker dan elk dossier op zich is het besef dat onze toekomstige welvaart staat of valt met goed bestuur. Dat impliceert ook een open en tijdig debat waarin de relevante argumenten echt aan bod komen en op hun merites worden beoordeeld. Dat houdt ook in dat we de verleiding tot zwart-witdiscussies en oppervlakkige steekpartijen overwinnen.

Een echte fiscale hervorming is bij uitstek een dossier dat je niet in het holst van de nacht in de context van een begrotingscontrole kan aanpakken. Het gaat immers om het tot stand brengen van enkele nieuwe en grote evenwichten in het fiscale bouwwerk van een land.

Schade

Onderzoek laat zien dat het genereren van 1 euro belasting in ons land meer schade aanricht dan in heel wat andere landen. Voor een stuk ligt dit aan de samenstelling van onze belastingmix. Die steunt bijvoorbeeld meer op inkomstenbelastingen dan op consumptiebelastingen. Een verschuiving naar consumptie kan er dan ook voor zorgen dat ons belastingstelsel voor dezelfde opbrengst minder nefast wordt voor de economische groei.

Om zo’n fundamentele hervorming te realiseren kan een prijs worden betaald, bijvoorbeeld door een aantal symbooldossiers te accepteren. Dat is wat het zoeken van grote nieuwe evenwichten inhoudt.

Ook het minder complex maken van ons belastingstelsel kan daar een belangrijke rol in spelen. Van een stelsel met smalle belastingbasis en hoge nominale tarieven gaan naar een met bredere basis en lagere tarieven kan zowel bijdragen aan de vereenvoudiging als aan een fiscaliteit die de groei meer genegen is.

Verdubbeling

Nu zien we echter de roerende voorheffing stijgen tot maar liefst 30 procent. Dat is een verdubbeling tegenover 2012, en voor wat? Voor het doen aanvaarden van enkele tijdelijke besparingen waarvan absoluut niet zeker is dat die structurele ingrepen zullen blijken? Dat kan je niet bepaald bestempelen als een ‘groot nieuw evenwicht’.

Mag ik een verband veronderstellen tussen het beleidsproces in dit land en de halfslachtige oplossingen die uit de bus komen? Ik blijf geloven dat verbetering mogelijk is, maar daarvoor moet er ook eens kritisch gekeken worden naar hoe hier beslissingen genomen worden.

Beter bestuur vraagt ook een diepgaand debat met een brede maatschappelijke participatie. De recente voorbeelden illustreren dat zonder zo’n debat een en ander nog kan ontsporen op het laatste moment. En een echt publiek debat is duidelijk iets anders dan een discussie op Twitter met wat oppervlakkige slogantaal.

Een tweede vereiste is dat men vertrekt van een visie op lange termijn. Een fiscale hervorming kan dan niet herleid worden tot wat electoraal opbod waarbij men de eigen achterban probeert te plezieren en een hoger gedeeld belang nauwelijks in rekening wordt gebracht. Een blik op de lange termijn bepaalt in belangrijke mate het verschil tussen zwalpen of een welvarende koers aanhouden.